Même au milieu du verrouillage, l’Inde enregistre plus de 600 accidents de la route

Les statistiques choquantes révèlent que l’Inde a enregistré plus de 600 accidents de la route avec 140 décès du 25 mars au 3 mai au cours de la période de verrouillage, la plupart en raison d’un excès de vitesse.

Le verrouillage à l’échelle nationale est en place depuis le 25 mars et depuis, cela fait déjà plus de 45 jours. Pendant ce temps, la plupart des gens sont restés à la maison et nos routes à travers le pays étaient pratiquement vides. Les gens ne sortaient qu’à des fins essentielles ou pour des besoins médicaux. Malgré le fait que la plupart des gens ne prennent pas le volant et des mesures strictes prises par l’État et la police centrale, l’Inde a réussi à enregistrer 600 accidents de la route au cours des deux premières phases du verrouillage. Bien que ce soit bizarre de voir comment cela pourrait se produire dans la première place, cela souligne également notre négligence envers la pandémie.

Selon un rapport de la SaveLife Foundation – qui œuvre pour faire avancer la cause de la sécurité routière dans le pays – il y a eu plus de 600 accidents entre le 24 mars et le 3 mai, faisant 140 morts, dont plus de 100 ont été enregistrés. dans neuf États seulement – Maharashtra, Delhi, Gujarat, Assam, Kerala, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu et Rajasthan. La cause de la plupart de ces accidents était la survitesse, ajoute le rapport.

Pendant toute cette durée de verrouillage, nous vous avons régulièrement signalé que des policiers avaient saisi plusieurs véhicules et pénalisé les conducteurs pour avoir enfreint les règles de verrouillage. Nous vous avons même signalé quelques accidents mortels pendant le verrouillage et il n’est pas surprenant que même lorsque toute la nation a été confinée dans leurs foyers, nous avons eu jusqu’à 600 accidents de la route avec même 140 morts. Étant donné que les rues seraient vides, de nombreuses personnes ont pris la route tard dans la nuit ou tôt le matin et ont pensé que c’était le meilleur moment pour tester la vitesse réelle de leurs voitures. Le résultat de cette action parle dans les statistiques ici.

Les statistiques révèlent également que 57% des décès concernaient ceux qui conduisaient eux-mêmes, mais plus intéressant encore, 30% des décès concernaient des travailleurs migrants essayant de rentrer chez eux. Les déplacements interétatiques ont été interdits pendant le verrouillage, qui a laissé des milliers de travailleurs migrants bloqués dans les villes dans une situation désastreuse. Sans autre alternative, la plupart des travailleurs migrants ont soit repris le chemin du retour à pied, soit trouvé quelqu’un prêt à les ramener chez eux. Le rapport révèle également que ces victimes comprenaient même des prestataires de services essentiels et des médecins qui se rendaient à leur lieu de travail ou en revenaient.

Il y a certainement eu une nette baisse du nombre absolu d’accidents de la route et de décès pendant le verrouillage, la plupart des personnes étant confinées à leur domicile. Cependant, le taux de décès dans les accidents de la route reste étonnamment le même qu’auparavant. De telles actions impitoyables de la part des citoyens sont absolument honteuses. Il souligne également l’importance pour les gouvernements des États d’accorder la priorité à la sécurité routière dans les protocoles opérationnels standard pour les voyages interétatiques à un moment où le système de santé du pays est déjà submergé par l’augmentation constante des cas de COVID-19.