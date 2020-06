Même Andrew Lloyd Webber détestait James Corden dans Cats – / Film

Rappelles toi Chats? L’adaptation cinématographique cauchemardesque de la comédie musicale à succès a l’impression de sortir en salles il y a 100 ans, mais ce n’était en fait que six mois. Depuis lors, les horreurs de la vie réelle ont remplacé celles de la variété de fourrure numérique, mais cela ne signifie pas Andrew Lloyd Webber est prêt à laisser passer les temps passés. Le compositeur a récemment enregistré une piste de commentaires pour la version filmée de 1998 de Chats, et dans le processus, avait des choses moins que charitables à dire sur l’adaptation récente du film – en particulier James CordenLa performance de Bustopher Jones.

Cette histoire commence sur une note un peu triste: le chat d’Andrew Lloyd Webber Mika a été écrasé et tué le mois dernier. Désolé, désolé, je sais que c’est sombre, mais le contexte est important. Quoi qu’il en soit, Webber a décidé d’enregistrer une piste de commentaires pour la version filmée de 1998 de Chats dans la mémoire de Mika, au cours de laquelle il a jeté une ombre sur la représentation comique en relief de James Corden du très gros chat Bustopher Jones. Corden fait clairement beaucoup d’improvisation improvisée dans la partie, jetant des doublures et des railleries qui n’atteignent jamais tout à fait. Et Webber s’est opposé à cela.

« Bustopher sans interruption, comme je l’ai écrit », a déclaré Webber, se référant à la version 1998 du personnage. «Ne vous laissez pas séduire par les autres versions. D’autres versions avec des interpolations drôles que je suppliais d’être découpées. J’ai réussi à faire retirer les pires d’entre eux. Je ne peux pas vous dire à quel point[T.S.] Eliot tout était dans cette chanson. «

Webber ne mentionne pas Corden par son nom, bien sûr, mais il est très clair à qui il fait référence. Pour être juste envers Corden, je ne pense pas que la terrible performance de Bustopher Jones soit vraiment de sa faute. Un bon réalisateur aurait remarqué à quel point la plaisanterie constante se déroulait et l’a réduit. Mais Tom Hooper était apparemment au courant de tout ce que Corden faisait.

Corden a commenté le film notoire dans le passé. « Je ne l’ai pas vu, j’ai entendu que c’était terrible », a déclaré Corden lors d’une émission de la BBC Radio 2 au moment de la sortie du film. Plus tard, Corden a ajouté que bien que le film ait échoué, il avait de bons souvenirs de l’avoir fait:

«Donc, 1 est le moins et 10 est le plus. Et bien voilà, j’ai eu le plus beau temps à faire ce film. Cela m’a pris six jours et j’ai adoré chaque seconde. Donc, je pense que vous devez faire attention à ne pas… vous devez décider des choses sur votre propre expérience personnelle, et j’ai passé un très bon moment. Donc, je ne regrette pas du tout de le faire parce que j’ai décidé de le faire de la même manière que j’ai décidé de faire beaucoup de choses. Certains ont travaillé, d’autres non. Donc, je vais le mettre à un solide 5… 4,5, 4,5. «