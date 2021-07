Voici l’aliment le plus efficace pour hydrater sa peau en été

in

Le melon est un fruit au fort pouvoir hydratant grâce à sa teneur en eau (80%) et en vitamine A pour une peau hydratée sous le soleil d’été. Profitez des bienfaits du melon !

Le melon est composé à 80 % d’eau. Consommer ce fruit en été est donc un excellent moyen d’hydrater la peau de l’intérieur. C’est aussi un fruit qui favorise la pigmentation de la peau pour un beau bronzage. Ce pouvoir bronzant est dû à sa teneur en vitamine A, qui est responsable de la prévention du dessèchement de la peau de l’intérieur. Il ne faut pas oublier que le melon est également très diurétique et agit comme un laxatif léger.

Anti-taches : le melon aide à nettoyer l’organisme et à éliminer les toxines, prévenant ainsi l’oxydation de la peau (vieillissement prématuré et rides) et l’apparition de taches sur la peau.

Consommé régulièrement le matin à jeun, il constitue une aide naturelle pour garder une peau saine et éclatante en été. N’oubliez jamais de protéger votre peau avec un écran solaire !

Le melon pour apaiser les coups de soleil

Le melon est un remède naturel contre les coups de soleil. Après une exposition au soleil, la pulpe de melon peut être appliquée pour refroidir les zones rougies ou brûlées par le soleil.

Pour réaliser un après-soleil au melon maison, sortez le melon du réfrigérateur pour le refroidir, écrasez la pulpe du fruit avec une fourchette et appliquez-la sur le visage et le cou pendant 15 minutes. En plus de soulager la sensation de picotement, il réhydrate la peau de l’extérieur grâce à sa forte teneur en eau.

Le résultat ? Une peau saine, douce, hydratée et lumineuse tout l’été.