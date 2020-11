Melissa McCarthy s’excuse pour le don de HBO Max à un groupe ayant une histoire anti-LGBT

Dans une vidéo publiée jeudi soir, Melissa McCarthy s’est excusée auprès des fans pour un don donné à un groupe évangélique avec une histoire d’activisme anti-LGBT et anti-avortement. Elle a également déclaré que le don de 20 000 $, accordé dans le cadre d’un effort caritatif lié à son prochain film «Superintelligence», a été annulé.

« Salut. Euh, il est venu à notre attention que nos 20 jours de gentillesse, qui sont quelque chose – une gentillesse que nous avons commencé à faire briller une sorte de lumière sur 20 grandes œuvres de bienfaisance – en avaient un là-dedans qui, il n’y a pas d’autre moyen de le dire, nous l’avons gâché », a déclaré McCarthy. «Nous avons commis une erreur et nous avons soutenu un organisme de bienfaisance qui, après vérification appropriée, représente tout ce que nous ne faisons pas. Euh, alors je tiens à remercier tout le monde, euh, sur les réseaux sociaux qui a dit: ‘Que faites-vous? Êtes-vous sûr de vouloir soutenir cela? Parce que la réponse était non, nous ne le faisons pas.

«Nous l’avons tiré. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour vous d’avoir sonné la cloche et de nous aider à être meilleurs », a poursuivi l’actrice. «Nous sommes désolés de notre erreur. Oh garçon, sommes-nous désolés pour cela. [I] Je ne peux pas croire que nous l’avons manqué. Euh, et c’est tout. Et je veux juste dire que j’espère que cela ne sonnera pas les autres organismes de bienfaisance parce qu’ils font vraiment des choses incroyables, et 20 jours de gentillesse est vraiment destiné à faire la lumière sur toutes ces merveilleuses œuvres de bienfaisance. Alors, laissez la gentillesse continuer… et merci. Merci pour l’aide, nous en avions vraiment besoin. »

Regardez la vidéo ci-dessous:

