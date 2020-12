Melissa McCarthy, Ben Falcone reteam – / Film

Melissa McCarthy: vous êtes l’une des actrices les plus talentueuses qui travaillent aujourd’hui. Mais quand tu travailles avec Ben Falcone, tu es un poison comique. Les collaborations du duo mari-femme ont abouti à de véritables puantes comme Tammy, le patron, et le récent Superintelligence, tous dont Falcone avait réalisé et co-écrit avec McCarthy, qui a joué dans les films. Et chaque nouveau projet n’a produit que des rendements décroissants, chacun moins drôle et plus insultant les uns que les autres. Et maintenant, McCarthy et Falcone font à nouveau équipe pour Idiot préféré de Dieu, une série comique Netflix sur le lieu de travail.

McCarthy, qui figurait récemment dans la liste des plus grands acteurs du 21e siècle du New York Times à ce jour, pourrait être l’une des actrices les plus acclamées d’Hollywood. Sa performance à élimination directe dans Pouvez-vous me pardonner? et ses collaborations à couper le souffle avec Paul Feig prouvent à quel point elle est talentueuse et polyvalente. Mais son dévouement à travailler avec son mari Ben Falcone la retient sans aucun doute.

Jusqu’à présent, le couple a collaboré cinq fois à des projets de long métrage et de télévision (sans compter le nombre de fois où Falcone est apparu dans les films de McCarthy), et ils sont sur le point d’en ajouter un sixième. Netflix a annoncé que McCarthy et Falcone s’associent pour Idiot préféré de Dieu, « Une série humoristique sur un employé du support technique de niveau intermédiaire qui trouve l’amour exactement au même moment où il devient le messager involontaire de Dieu. » Les deux devraient jouer dans la série créée par Falcone, qui produira exécutif aux côtés de McCarthy via leur société de production On the Day.

Melissa McCarthy et Ben Falcone joueront dans l’idiot préféré de Dieu, une série humoristique sur un employé du support technique de niveau intermédiaire qui trouve l’amour exactement au moment où il devient le messager involontaire de Dieu. La série est créée par Falcone, qui sera également EP aux côtés de McCarthy pic.twitter.com/zJmoDI9aJO – File d’attente Netflix (@netflixqueue) 1 décembre 2020

Il s’agit de la sixième collaboration du duo au total et de la deuxième avec Netflix, après avoir récemment terminé la production du long métrage Netflix. Thunder Force.

Netflix a donné une commande directe à la série pour Idiot préféré de Dieu, selon The Hollywood Reporter, avec 16 épisodes pour la comédie sur le lieu de travail. La logline note également qu’il y a «du patin à roulettes, un lac de feu et une apocalypse imminente». Cela semble amusant… si cela ne vient pas de l’esprit de Falcone.

Mais peut-être que je suis trop sévère avec Falcone. Peut-être qu’il s’épanouira en écrivant pour la télévision comique, après avoir échoué à impressionner avec ses longs métrages, qui ont tous joué sa femme. McCarthy a certainement trouvé son rythme à la télévision avant de faire le saut vers les longs métrages, puis de revenir à la télévision. Mais il est clair que ce partenariat comique – qui nous a donné des films critiqués comme Tammy, le patron, la vie de la fête, et maintenant Superintelligence – ne fonctionne tout simplement pas. Je suppose que c’est ce qu’ils veulent dire quand ils comparent le mariage à une boule et chaîne.

