Meilleurs téléphones T-Mobile – PhoneArena

Avec l’acquisition de Sprint, T-Mobile entre dans une nouvelle ère. La société est déjà en train de fusionner les réseaux des deux opérateurs et promet à ses utilisateurs la meilleure expérience 5G grâce aux fréquences moyennes de Sprint.

Mais la plupart des utilisateurs ne sont pas vraiment concernés par la 5G ou la fusion. Vous n’êtes probablement pas non plus. Si vous êtes ici, cela signifie que vous cherchez à obtenir un tout nouveau téléphone. Vous êtes au bon endroit, nous avons assemblé une gamme qui répondra à tous les besoins.

Mais si vous venez d’un autre opérateur, vous devez également sélectionner un plan. Nous pouvons également vous aider, allez simplement à notre Meilleur article sur les plans T-Mobile!

Revenons maintenant aux téléphones …

Choisir un téléphone peut être une tâche écrasante, surtout si vous ne suivez pas l’industrie et que vous avez du mal à faire la distinction entre les modèles et les marques. N’ayez crainte, avec seulement quelques questions, vous vous limiterez peut-être à quelques appareils.

Première éteint, voulez-vous un iPhone ou un téléphone Android? La plupart des gens s’en tiennent généralement à un système d’exploitation, mais les sauts de l’un à l’autre ne sont pas rares et il y a maintenant des téléphones attrayants de chaque côté. Si vous avez dépensé de l’argent pour des applications, de la musique ou des services d’abonnement Apple, alors évidemment, les iPhones sont ce que vous devriez regarder. Sinon, les téléphones Android offrent une plus grande variété de designs et de marques, il y a donc beaucoup de choix.

Seconde, bien sûr, est le budget. Avec les paiements mensuels, tous les téléphones semblent abordables. Mais gardez à l’esprit qu’avec un contrat de deux ans, une différence relativement faible dans le paiement mensuel peut signifier des centaines de dollars à long terme. De nos jours, même les téléphones à petit budget sont très capables et peuvent faire la plupart des choses que les produits phares peuvent faire, même si ce n’est pas tout à fait au même niveau.

Troisième: considérez vos besoins. Prenez-vous constamment des photos? Ou préférez-vous un téléphone qui dure plusieurs jours entre les charges? Nous utilisons tous nos téléphones d’une manière spécifique, alors pensez à ce que vous faites le plus avec votre téléphone actuel et aux fonctionnalités que vous voulez qu’il n’ait pas.

Avec cette base en place, il est temps de voir lequel de ces téléphones T-Mobile vous convient parfaitement.

Meilleurs téléphones T-Mobile

Meilleurs téléphones cellulaires T-Mobile, une liste résumée:

Meilleur iPhone T-Mobile

Apple iPhone 11

L’iPhone 11 est l’un des téléphones les plus économiques jamais publiés par Apple et c’est notre principale recommandation iPhone pour une raison. Mis à part l’affichage et l’absence de téléobjectif, il est tout aussi bon que la version Pro mais coûte considérablement moins cher. C’est aussi l’iPhone le moins cher avec le mode Nuit, ce qui est un argument de vente fort pour certains utilisateurs. La puce A13 Bionic gardera ce téléphone vif pendant des années et vous permettra de parcourir au moins quatre versions iOS. Besoin de plus d’informations? Consultez notre Revue de l’iPhone 11.

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité / prix pour votre iPhone de T-Mobile, ne cherchez plus!

Meilleur téléphone Android T-Mobile

OnePlus 8 5G

Le OnePlus 8 atteint un équilibre parfait entre les fonctionnalités et le prix. Il est fin et a un design élégant et les couleurs qui vont avec. L’écran 90 Hz, 1080p ne pèsera pas sur la batterie, mais offrira toujours des expériences visuelles impressionnantes, que vous jouiez ou regardiez un film HDR. L’iPhone 11 ne peut pas se vanter de 128 Go de stockage de base et l’assemblage de la caméra n’a rien à voir. C’est également le seul appareil de cette liste qui prend en charge la 5G, ce qui le rend un peu plus à l’épreuve du temps que les autres. Voir aussi 15 meilleurs jeux vidéo de 2020 (jusqu'à présent)

Probablement le meilleur de tous, cependant, le OnePlus 8 possède un logiciel qui vient juste après ce que Google livre avec ses propres téléphones Pixel. C’est propre et rapide et une fois que vous en faites l’expérience, vous trouverez d’autres versions d’Android terne. Pas convaincu? Consultez notre Test du OnePlus 8.

Meilleur téléphone appareil photo T-Mobile

iPhone 11 Pro Max

Nous savons ce que vous pensez: « Attendez, pourquoi pas le Galaxy S20 Ultra? » Une question valable. Nous avons récemment mis l’iPhone 11 Pro Max et le Galaxy S20 Ultra l’un contre l’autre dans un comparaison de caméras. Et, eh bien, l’iPhone a gagné. Bien sûr, la différence est minime et certains d’entre vous pourraient penser que l’Ultra méritait la victoire. Alors que les opinions sur les photos sont subjectives, ce qui est très objectif, c’est le prix. Le S20 Ultra est tout simplement trop cher pour les gains qu’il offre, à moins que vous n’ayez vraiment besoin de zoomer sur les choses tout le temps. Sinon, l’iPhone 11 Pro Max offre le meilleur système de caméra global, sans tenir compte de la qualité vidéo, dans laquelle il excelle également.

Le 11 Pro Max dispose également d’un bel écran OLED et d’une autonomie plus qu’impressionnante. Et un chargeur rapide dans la boîte, une première pour Apple! Bien sûr, vous pouvez en savoir plus sur notre Test de l’iPhone 11 Pro Max.

Meilleur iPhone budget T-Mobile

iPhone SE (2020)

Tout juste sorti du four, l’iPhone SE est le nouveau roi du budget d’iOS. Arborant la même puce que l’iPhone 11 Pro Max dans le boîtier compact de l’iPhone 8, l’iPhone SE est un loup dans la peau d’un mouton. Bien sûr, il n’a qu’une seule caméra arrière, ce qui est presque inouï en 2020, même dans le segment budgétaire, mais la qualité de l’image et de la vidéo est toujours plus proche de la qualité phare que celle des autres téléphones du segment. Voir aussi Les meilleurs conseils pour décorer la chambre d'une meilleure façon

Pour couronner le tout, le nouvel iPhone SE est livré avec une recharge sans fil, maintenant c’est une fonctionnalité que vous ne voyez pas sur de nombreux téléphones à 400 $. Si vous êtes prêt à entrer dans l’écosystème Apple ou si vous voulez un iPhone puissant à bas prix, l’iPhone SE est le meilleur que T-Mobile a à offrir en ce moment.

Meilleur téléphone Android à petit budget T-Mobile

Samsung Galaxy A21

Du côté Android des suggestions budgétaires, nous avons le Galaxy A21. Ce n’est pas aussi puissant que l’iPhone SE, mais il a un écran beaucoup plus grand de 6,5 pouces et un écran AMOLED en plus. Ce n’est un secret pour personne que seul Samsung peut se permettre d’installer un écran OLED dans un téléphone aussi bon marché et c’est tout un avantage. En plus de cela, il n’y a pas grand-chose que l’A21 puisse vous épater.

Il a une configuration à quatre caméras, mais l’un d’entre eux est un capteur de profondeur et l’autre une caméra macro 2MP. En réalité, la caméra ultra-large et la principale sont celles qui sont utilisables, mais ne vous attendez pas non plus à des résultats étonnants. Ils feront un travail décent, cependant, ne soyez pas prompt à le rejeter! La meilleure partie est que ce téléphone est très abordable, donc si vous avez juste besoin d’un bon appareil qui fait le travail, le Galaxy A21 sera heureux de remplir ce rôle.