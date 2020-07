Meilleurs téléphones mobiles Boost à acheter en 2020

Vous avez donc envisagé de passer à un MVNO (opérateur de réseau virtuel mobile) pour vos services sans fil, ou peut-être avez-vous simplement besoin d’un deuxième téléphone avec un plan bon marché? Eh bien, Boost Mobile est un bon choix. Boost utilise le réseau de T-Mobile, alors assurez-vous qu’il y a une couverture adéquate là où vous vivez, même si Boost promet une couverture nationale de 99%.

Contrairement aux principaux opérateurs, choisir un plan pour Boost Mobile est relativement simple. Il existe quatre plans, deux avec des données limitées et deux avec un nombre illimité. L’un des plans illimités permet le streaming SD et l’autre le streaming HD. Certains opérateurs MNVO vous permettent d’adapter votre plan en fonction de vos besoins, mais Boost simplifie encore les choses en réduisant à deux les décisions que vous devez prendre: « Ai-je besoin de données illimitées? » et « Ai-je besoin d’un streaming HD? »

Ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre, nous vous laissons donc faire votre travail. Cependant, quand il s’agit de choisir le téléphone de Boost Mobile, nous vous donnons quelques conseils.

La gamme de téléphones de Boost Mobile est assez diversifiée. D’un téléphone à rabat à 29 $ à l’iPhone 11 Pro Max à 1000 $. Avec 29 appareils sur la liste, le choix semble abondant. Cependant, il y a pas mal de téléphones là-bas qui devraient être carrément ignorés. Mais au lieu de les énumérer, nous vous donnerons la liste des meilleurs téléphones Boost Mobile que vous pouvez obtenir, en fonction de ce que vous recherchez.

Meilleurs téléphones mobiles Boost, une liste résumée:

Si vous n’êtes pas configuré sur Boost Mobile, vous pouvez également consulter nos autres sélections MVNO:

Meilleur rapport qualité / prix global sur Boost Mobile

Apple iPhone 11

Nous avons recommandé le iPhone 11 dans d’autres articles et il est logique que ce soit parmi nos meilleurs choix ici. La raison en est que, eh bien, c’est juste un très bon téléphone à un prix raisonnable. Bien sûr, ce n’est pas parfait. C’est un téléphone haut de gamme avec un écran LCD au lieu d’un OLED et la résolution dudit écran est inférieure à 1080p. Mais en réalité, la plupart des utilisateurs ne se soucient pas beaucoup de l’un ou l’autre de ces éléments.

Cependant, ils peuvent se soucier du téléobjectif manquant ou du chargeur lent dans la boîte. Si vous faites partie de ces personnes, vous pouvez toujours dépenser quelques centaines de dollars de plus et obtenir le 11 Pro. Mais malgré ses inconvénients, l’iPhone 11 est l’un des meilleurs qu’Apple ait à offrir et son prix est assez raisonnable, ce que nous ne pouvons pas toujours dire à propos des produits Apple.

Donc, si vous faites partie de l’écosystème Apple et que vous n’êtes pas limité en espèces, l’iPhone 11 est un excellent choix pour votre téléphone Boost.

Meilleur téléphone Android au meilleur rapport qualité-prix chez Boost Mobile

Samsung Galaxy S10

le Le Galaxy S10 est peut-être le produit phare de Samsung l’année dernière, mais c’est toujours un téléphone absolument adéquat en 2020. Il possède le type d’appareils photo que vous êtes le plus susceptible d’utiliser, un bel écran et un boîtier mince et beau. Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer? Mieux encore, il est maintenant à prix réduit, ce qui en fait le téléphone Android au meilleur rapport qualité-prix proposé par Boost Mobile.

Faire partie de la série Galaxy S de Samsung garantit que la société fournira des mises à jour logicielles plus longtemps. Cela signifie que le prochain Android 11 arrivera sur votre Galaxy S10 à un moment donné, apportant de nouvelles fonctionnalités logicielles et améliorant celles existantes.

Meilleur téléphone 5G chez Boost Mobile

Samsung Galaxy S20 5G

L’un des produits phares de Samsung pour 2020 figure également sur notre liste recommandée, mais à une condition. Son plus grand avantage, outre la puce plus rapide et quelques autres petits bonus, est la prise en charge de la 5G. Boost Mobile utilise le réseau de T-Mobile qui couvre la 5G moyenne bande, ce qui vous offre une vitesse plus rapide sans les limitations de mmWave.

Il est important de noter qu’actuellement, Boost ne fait aucune mention de la 5G dans aucun de ses plans, ce qui signifie qu’il n’a probablement pas conclu d’accord avec T-Mobile pour accéder à ces bandes. Cela changera probablement à l’avenir à mesure que la 5G deviendra plus courante, mais pour l’instant, il n’y a aucune garantie. Néanmoins, si votre téléphone Boost sera votre appareil principal et que vous souhaitez qu’il soit à l’épreuve du temps, le Le Galaxy S20 5G est le seul appareil proposé par l’opérateur qui dispose de la 5G.

Meilleur iPhone à petit budget chez Boost Mobile

Apple iPhone SE 2020

Un autre téléphone qui participe couramment aux compilations des «meilleurs téléphones». Eh bien, il n’y a pas de discussion sur ses qualités. La bête de puce A13 Bionic d’Apple alimente cet appareil compact qui a le look iPhone familier du passé. Il y a aussi une recharge sans fil à bord, ce qui est assez rare pour le segment de prix le iPhone SE réside dans.

En parlant de prix, c’est exactement ce qui fait de la SE un si bon choix. Vous ne pouvez pas obtenir de telles performances avec un autre téléphone qui coûte autant que l’iPhone SE.

Bien sûr, la conception réutilisée présente certains inconvénients, tels que l’appareil photo unique et la petite batterie. Mais si vous ne cherchez à l’obtenir que comme téléphone secondaire ou pour votre enfant ou parent, il leur servira très bien tel quel.

Meilleur téléphone Android à petit budget chez Boost Mobile

Motorola Moto G Fast

Lorsque nous parlons de téléphones économiques, un téléphone Moto G apparaîtra inévitablement. La ligne est un choix fiable pour les demandeurs de valeur depuis de nombreuses années. Le Moto G Fast est un membre digne de la famille Moto G et, comme son nom l’indique, offre une petite augmentation des performances. Ne vous attendez à rien qui rivalise avec les téléphones haut de gamme, cependant, après tout, le Moto G Fast coûte quelques fois moins cher que la plupart des produits phares.

Les spécifications sont modestes mais toujours bonnes pour le prix. L’écran 720p associé à la batterie de 4000 mAh offre une excellente autonomie, ce qui est très important, surtout si vous recherchez un appareil de sauvegarde. Le logiciel Android « presque stock » que Motorola met sur ses appareils Moto est un autre avantage en ce qui concerne les modèles économiques. Dans l’ensemble, si vous recherchez un téléphone Android bon marché sur Boost Mobile, c’est celui-ci.

Meilleur téléphone Samsung à petit budget chez Boost Mobile

Samsung Galaxy A21

Les gens ont souvent leurs préférences en matière de marque et si certains font complètement équipe avec Apple, d’autres préfèrent s’en tenir à Samsung. Et si vous devez avoir un téléphone Samsung, mais que vous ne pouvez vous permettre aucun des modèles les plus chers, alors le Galaxy A21 est celui qu’il vous faut. Il a une configuration à quatre caméras, mais de manière réaliste, la caméra principale et la caméra ultra-large sont celles que vous utiliserez.

Malheureusement, le plus grand avantage des téléphones Samsung bon marché, les écrans OLED, ne se trouve pas sur ce modèle. De plus, l’interface utilisateur One de Samsung peut être un peu lourde et les téléphones avec des puces plus lentes peuvent sembler lents, surtout après un certain temps. Néanmoins, si la marque est le facteur décisif, procurez-vous le Galaxy A21 de Boost Mobile.

Meilleur téléphone à stylet chez Boost Mobile

LG Stylo 6

Pourquoi oui, c’est une catégorie étrangement spécifique. Mais apparemment, les téléphones Stylo de LG sont suffisamment populaires pour justifier une sixième génération et un concurrent sous la forme du Moto G Stylus, nous avons donc décidé de l’ajouter. Malheureusement, le Moto G Stylus est introuvable chez Boost Mobile, vous devez donc vous fier au LG Stylo 6 pour vos besoins en stylet.

Stylo mis à part, le Stylo 6 est un appareil quelque peu banal. En 2020, il a l’air un peu daté avec cette encoche au milieu et les spécifications ne sont pas impressionnantes. Mais c’est aussi assez bon marché, donc ce n’est pas comme si vous en attendiez beaucoup, pour commencer. Si vous utilisez une application pour le travail ou un passe-temps qui bénéficierait de l’utilisation d’un stylet, cela fera très bien l’affaire.