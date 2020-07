Meilleurs téléphones Metro by T-Mobile à acheter en 2020

Comme vous pouvez probablement le voir d’après son nom, Metro est l’un des opérateurs MVNO (Mobile Virtual Network Operator) qui utilise le réseau de T-Mobile pour ses services. De plus, Metro appartient à T-Mobile, ce qui peut ou non lui donner un léger avantage par rapport aux autres opérateurs qui paient pour accéder au réseau Magenta.

Si vous envisagez un téléphone de Metro by T-Mobile, c’est probablement parce que vous souhaitez limiter vos dépenses liées au mobile. Et le les plans du transporteur y contribueront certainement. Mais économiser de l’argent ne signifie pas que vous devez vous contenter d’un mauvais téléphone. La gamme d’appareils de Metro couvre tout, des téléphones multifonctions aux produits phares d’Apple à plus de 1000 $.

Pour vous aider à vous repérer plus rapidement et à trouver le bon téléphone parmi les dizaines d’appareils proposés par Metro by T-Mobile, nous avons sélectionné les meilleurs téléphones dans quelques catégories importantes.

Mais assez parlé, regardons les gagnants et ce qui les distingue.

Meilleur métro par téléphones T-Mobile, une liste résumée:

Meilleur téléphone au meilleur rapport qualité-prix chez Metro by T-Mobile

Apple iPhone 11

iPhone 11

L’iPhone 11 est un excellent téléphone polyvalent. Il vous donne le dernier SoC d’Apple, ainsi que le nouveau capteur de caméra qui, en termes, vous donne le mode nuit pour de meilleures images en basse lumière. Et, bien sûr, vous obtenez également la caméra ultra grand angle sur le dessus. L’autonomie de la batterie est également améliorée par rapport à celle de l’iPhone XR. Oui, l’écran n’est pas OLED, mais il reste suffisamment de haute qualité pour que personne ne s’en plaint à peine. Mais c’est aussi pourquoi l’iPhone 11 a un prix si lucratif. Il est difficile de s’y opposer, donc nous ne le sommes pas. C’est le meilleur choix pour le meilleur téléphone Metro by T-Mobile.

Meilleur téléphone 5G chez Metro by T-Mobile

Samsung Galaxy S20

Voir aussi 15 épisodes les plus importants sur le plan culturel Galaxy S20

Ce n’était pas un titre difficile à gagner pour la S20. Le Galaxy S20 de Samsung est le seul téléphone compatible 5G que Metro by T-Mobile propose actuellement. Pourtant, le Galaxy S20 a beaucoup à offrir au-delà de la 5G. Il possède un superbe écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un ensemble respectable de caméras et une mémoire et un stockage ultra-rapides. Alors oui, vous payez le plus cher pour cela, mais vous obtenez également les meilleures spécifications. Et si la 5G est un facteur pour vous, les spécifications haut de gamme sont également susceptibles de figurer en haut de votre liste.

Meilleur téléphone abordable chez Metro by T-Mobile

Apple iPhone SE

iPhone SE

Le nouvel iPhone SE est probablement le téléphone le plus discuté du premier semestre 2020, et pour une bonne raison. Apple a placé sa meilleure puce dans le corps de l’iPhone 8 et l’a évalué de manière très agressive, c’est un moyen sûr d’attirer l’attention. L’iPhone SE est un excellent choix si vous souhaitez intégrer votre enfant ou parent dans l’écosystème Apple et les inclure dans les plans familiaux de vos comptes Apple. Ou peut-être voulez-vous un téléphone secondaire avec iOS pour vous-même? Quoi qu’il en soit, allez-y et vous ne le regretterez pas!

Meilleur téléphone économique chez Metro by T-Mobile

Motorola Moto G Stylus

Stylet Moto G

Le Moto G Stylus était un nouvel ajout surprenant à la famille Moto G. Comme vous pouvez probablement le deviner, sa caractéristique exceptionnelle est le stylet inclus. Cela le met juste contre les Stylo 5 et 6 de LG, tous deux également disponibles sur Metro. Le Moto G Stylus a un logiciel plus propre, plus de RAM et de stockage, et il est également meilleur. Fidèle à la marque Moto, c’est un téléphone économique qui dépasse largement son poids.

Meilleur téléphone à batterie chez Metro by T-Mobile

Moto G7 Puissance

Un autre téléphone Moto G mais cette fois de la génération précédente. Il existe un nouveau Moto G Power, mais il n’a pas encore trouvé son chemin vers Metro by T-Mobile, donc d’ici là, si vous voulez une autonomie extrêmement longue, votre meilleur choix est le Moto G7 Power. Ce n’est en aucun cas le plus rapide, mais cette batterie de 5000 mAh vous durera facilement deux jours et même plus si vous êtes un peu frugal avec votre utilisation. Il y a une raison pour laquelle les opérateurs proposent toujours cet appareil et c’est que les gens recherchent des téléphones qui peuvent durer des siècles avec une seule charge. Et le Moto G7 Power le fait aussi à bon marché.