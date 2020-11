Meilleurs téléphones 5G à petit budget en 2020

2020 est l’année de la 5G. Ou du moins, cela aurait dû l’être si un tas d’autres choses bien plus importantes ne se produisaient pas. Néanmoins, les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier étendent leurs réseaux 5G à un rythme rapide et les appareils 5G sont désormais loin des produits de niche qu’ils étaient l’année dernière.

La bonne nouvelle est que la vague de nouveaux téléphones compatibles 5G a également amené certains appareils qui sont loin des prix élevés auxquels nous nous attendions à ce que ces téléphones se vendent initialement. C’est en grande partie grâce aux efforts de Qualcomm pour coupler son modem 5G avec des puces système de milieu de gamme, offrant aux fabricants plus de flexibilité en termes de prix.

Pourtant, un téléphone 5G à petit budget sera nettement plus cher que les téléphones à budget ordinaire, au moins pendant un an environ. Ne vous attendez pas à un téléphone 5G à 300 $ pour l’instant. Du moins pas aux États-Unis, où la plupart des téléphones 5G moins chers n’arrivent pas du tout ou ont des capacités 5G très limitées. 400 $? Maintenant c’est faisable!

Nous garderons cette liste à jour chaque fois que de nouveaux téléphones 5G à petit budget arriveront sur le marché américain.

Pour l’instant, voici quelques exemples que nous pouvons recommander.

Meilleurs smartphones 5G à petit budget, une liste résumée:

Le Galaxy A71 5G est le plus cher des deux téléphones Samsung 5G à petit budget. À 600 $, c’est 400 $ en dessous du prix de détail officiel du Galaxy S20 le moins cher et 100 $ en dessous du OnePlus 8 5G.

Le Galaxy A71 5G est livré avec la puce Snapdragon 765G aux États-Unis et l’Exynos 980 sur d’autres marchés. Les deux devraient vous offrir des performances plus que décentes dans n’importe quelle tâche et sont très efficaces pour offrir une bonne autonomie de la batterie malgré les besoins en énergie supplémentaires fournis par la 5G.

La matrice de caméras à l’arrière n’est pas trop minable non plus. Quatre capteurs, comme c’est la tradition ces jours-ci: 64MP régulier, 12MP ultra-large, 5MP macro et 5MP de profondeur.

Tous les principaux opérateurs ont maintenant le Galaxy A71 5G disponible, donc si vous avez hâte d’appuyer sur la gâchette d’un téléphone 5G de milieu de gamme, vous pouvez le faire à partir des liens ci-dessous:

Achetez Samsung Galaxy A71 5G chez:

Google Pixel 4a 5G

Google est entré sur la scène 5G avec deux nouveaux téléphones et le Pixel 4a 5G moins cher est une proposition de valeur impressionnante. Il est livré avec le SoC Snapdragon 765G associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais vous n’achetez pas de téléphone Pixel pour la fiche technique. Vous l’obtenez pour les fonctionnalités du logiciel et l’appareil photo. Et vous ne serez pas déçu par le Pixel 4a 5G à cet égard. Puisqu’il a un matériel très similaire au produit phare Pixel 5, y compris la caméra ultra grand angle, tout ce que Google proposera en tant que mises à niveau logicielles à l’avenir sera également une bénédiction pour votre appareil à petit budget, c’est garanti.

Mais même dans son état actuel, le Pixel 4a 5G est un excellent choix. Bien que le matériel de l’appareil photo puisse être inférieur à celui du Galaxy A71, il compense davantage avec le logiciel et est peut-être le meilleur téléphone appareil photo de cette liste.





Motorola One 5G

Motorola a également une entrée dans le segment du budget 5G. Ce n’est pas surprenant, étant donné que Motorola fabrique certains des meilleurs téléphones à petit budget au cours des dernières années. Aux États-Unis, le téléphone est connu sous le nom de Motorola One 5G, tandis que sur d’autres marchés, il s’agit du Moto G 5G. Quel que soit le nom, le téléphone a la même puce Snapdragon que le Galaxy A71, mais seulement 4 Go de RAM, ce qui est un peu décevant. Il dispose d’un écran original à deux trous et d’une énorme batterie de 5000 mAh, ce qui fait de la durée de vie de la batterie de deux jours une garantie.