L’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et le Pro Max sont sans doute les iPhones les plus durables à ce jour. Apple est connu pour avoir mis en avant Corning, un fabricant populaire de verre solide pour smartphones et tablettes de 200 millions de dollars pour diriger la recherche et le développement du « le verre le plus résistant sur un téléphone. » Après la sortie de l’iPhone 11, il était évident qu’il présentait la chimie la plus résistante de Corning à ce jour, et le téléphone s’est avéré assez durable et résistant aux rayures, en particulier par rapport aux précédents iPhones.

Néanmoins, le verre est toujours sujet aux fissures et aux rayures dues à l’utilisation quotidienne. Qu’il s’agisse d’être dans une poche avec des clés ou des pièces de monnaie ou de subir des chutes accidentelles, un téléphone est toujours à un moment rapide de la perte de son superbe look premium.

Et tout en obtenant un L’étui pour votre iPhone 11 est idéal pour protéger son dos et ses coins, le téléphone perd de sa finesse et de sa qualité de fabrication, car dans la plupart des cas, vous finirez par contenir du plastique épais. La protection de l’écran, cependant, est rarement un sacrifice notable pour l’aspect général du téléphone. Ainsi, il est bon d’envisager au moins de protéger l’écran de votre téléphone en y appliquant un bon protecteur d’écran.

Meilleurs protecteurs d’écran pour iPhone 11, une liste résumée: