Meilleurs protecteurs d’écran mini iPhone 12

le L’iPhone 12 mini est l’un des gadgets les plus populaires de l’année et nous ne sommes qu’à quelques heures de son dévoilement officiel. Ce sera le meilleur smartphone compact moderne du marché et ravira sans aucun doute les fans de petits téléphones. Nous ne savons toujours pas si ce téléphone sera la version 4G la moins chère de la nouvelle gamme, bien que les rapports pointent dans cette direction. Si vous êtes un amateur de téléphones compacts et que vous voulez savoir comment ce «mini» se compare aux autres appareils du Gamme iPhone 12, ainsi que le dernier téléphone compact de Apple – l’iPhone SE (2020), consultez les liens ci-dessous.

Meilleurs protecteurs d’écran de confidentialité pour iPhone 12 mini

ZAGG – InvisibleShield Glass Elite Confidentialité +

Les soi-disant protecteurs d’écran de confidentialité offrent un concept cool – ils masquent l’écran de votre téléphone pour tout le monde sauf vous. Ceci est réalisé grâce à une polarisation intelligente du verre, le rendant sombre lorsqu’il est vu sous un angle et parfaitement clair lorsque vous le regardez droit. C’est un moyen astucieux de cacher vos secrets tout en protégeant l’écran de votre téléphone. De nombreuses marques proposent des protecteurs d’écran de confidentialité, mais ZAGG est la voie à suivre, principalement parce que la fonction de confidentialité est un bonus en plus de toutes les autres technologies de protection. Vous obtenez la protection extrême contre les éclats, le revêtement antimicrobien et le traitement de surface anti-empreintes digitales. Le mini protecteur d’écran InvisibleShield Glass Elite Privacy + iPhone 12 est difficile à battre en termes de fonctionnalités, mais son prix est aussi premium que possible.

Insignia – Protecteur d’écran Privacy Glass pour iPhone 12 mini

45 dollars pour une seule ardoise de verre, c’est assez cher, c’est mar. Une autre version de la technologie de confidentialité vient d’Insignia. Vous obtenez la même polarisation qui protégera votre mini-écran iPhone 12 des regards indiscrets mais à un prix très raisonnable. Le protecteur d’écran Insignia – Privacy Glass est également évalué à une dureté de 9H et est livré avec des outils d’alignement pour une installation facile.

Protecteur d’écran en verre trempé PureGear 2-Way Privacy

La confidentialité est importante et Pure Gear le sait. Ce mini protecteur d’écran pour iPhone 12 prendra soin des harceleurs et des observateurs d’écran tout en protégeant votre téléphone contre les éraflures, les rayures et les doigts gras et en maintenant la sensation douce et facile à utiliser de l’écran tactile. Il est fabriqué à partir de verre trempé de haute qualité et est également livré avec un plateau d’alignement spécial qui rend l’installation simple, simple et sans bulles.

Meilleurs protecteurs d’écran en verre trempé pour iPhone 12 mini

Protecteur d’écran Totallee pour iPhone 12 mini Le mini protecteur d’écran Totallee pour iPhone 12 est en verre trempé durable. Il s’agit d’une solution bord à bord qui couvre tout le devant de votre iPhone 12 mini pour une protection maximale contre les rayures, les éraflures et les éclats. Ce protecteur d’écran ne mesure que 0,02 « d’épaisseur et est conçu pour fonctionner avec une large gamme de coques iPhone 12 mini. Protecteur d’écran iPhone 12 mini en verre trempé Spigen

Protecteur d’écran Belkin UltraGlass Anti-Microbial iPhone 12 mini Spigen offre de très bonnes options prix / qualité sur les étuis ainsi que les protecteurs d’écran. C’est une marque bien établie et vous n’avez pas à vous soucier des pratiques fragmentaires et des problèmes de qualité. Le protecteur d’écran Spigen en verre trempé pour iPhone 12 mini couvre toutes les bases et protégera votre iPhone 12 mini avec sa dureté 9H et combattra les empreintes digitales avec un revêtement oléophobe. Vous obtenez deux ardoises en verre dans le pack, plus un plateau d’installation pour une application facile. Le prix est vraiment bon aussi. Ce protecteur d’écran antimicrobien Belkin UltraGlass est conçu pour offrir la protection la plus solide à votre iPhone 12 mini. Le verre trempé est en fait renforcé par un double échange d’ions et offre également la meilleure résistance aux rayures possible. Comme nous vivons tous dans une réalité infusée de COVID-19, un nouveau revêtement antimicrobien réduit 99% de la croissance bactérienne sur votre écran, sans sacrifier la réponse ou la clarté de l’écran tactile. L’épaisseur n’est que de 0,29 mm, ce qui garantit un fonctionnement parfait de l’écran tactile et une expérience de visualisation cristalline. Meilleurs protecteurs d’écran mini iPhone 12 abordables Protecteur d’écran iPhone 12 mini en verre trempé ESR Si vous voulez une option plus abordable qui ne compromet pas la durabilité, vous pouvez vérifier ce protecteur d’écran en verre trempé ESR. Il est conçu pour résister jusqu’à 5 kg de pression pour une protection sérieuse, et comprend également un cadre d’installation et un kit de nettoyage dans l’emballage. Vous obtenez trois ardoises en verre spécialement conçues pour l’iPhone 12 mini. Le prix est vraiment bon aussi. Protecteur d’écran UniqueMe pour iPhone 12 mini Il existe une offre encore meilleure avec UniqueMe. Le pack de 4 mini protecteurs d’écran pour iPhone 12 de la société est proposé à un prix insensé, mais offre tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre nouveau téléphone compact. Ce protecteur d’écran ne mesure que 0,03 mm d’épaisseur, convient au boîtier et offre une transparence de 99,99% pour que vous ne le remarquiez même pas. Il existe également un revêtement oléophobe pour lutter contre ces taches et empreintes digitales.

Protections d’écran mini iPhone 12 avec assurance écran

Gadget Guard Black Ice + Protecteur d’écran pour iPhone 12 mini 250 $ +

Celui-ci est assez intéressant. Normalement, les fabricants de protecteurs d’écran offrent une garantie sur le protecteur d’écran lui-même. Gadget Guard va encore plus loin en ajoutant jusqu’à 250 $ d’assurance à votre achat. Cela signifie que si vous cassez l’écran de votre iPhone 12 alors que le protecteur Gadget Guard est activé, vous recevrez jusqu’à 250 $ pour la réparation de l’écran. Le protecteur lui-même est un peu cher mais vous obtenez la tranquillité d’esprit et c’est vraiment inestimable.