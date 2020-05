Meilleurs outils et accessoires pour grillades et barbecues à moins de 25 $

Tous les produits présentés sont gérés indépendamment par nos éditeurs. Lorsque vous achetez quelque chose via nos liens de vente au détail, nous pouvons recevoir une commission.

Que vous cherchiez à améliorer votre jeu de barbecue dans la cour, à renforcer votre prochain hayon (gardez la foi), ou si vous avez besoin du cadeau parfait pour la fête des pères, pensez à ces accessoires de barbecue de 25 $ et moins.



Acheter un grill est certainement un investissement valable pour de fabuleux repas enflammés et fumés, mais le prix d’entrée peut être coûteux. Si vous venez de déposer un paquet sur ce Kamado de fantaisie ou de piéger Dyna-Glo, la dernière chose à laquelle vous voulez penser est de dépenser encore plus d’argent sur les gadgets et les outils. C’est pourquoi nous avons mis en évidence 10 de nos accessoires de grillades préférés qui sont non seulement dignes d’émojis à plusieurs feux, mais ne mettront pas trop de chaleur sur votre portefeuille.



Outil de barbecue 3-en-1 Schmidt Brothers, 14,99 $ chez Williams Sonoma

Éliminez l’encombrement avec cet outil polyvalent qui combine trois éléments essentiels pour griller. Inclus dans le paquet sont une spatule et une fourchette qui, grâce à la magie du magnétisme, combinent les forces et, voila, vous vous êtes procuré une solide paire de pinces.Acheter maintenant

Thermomètre à viande numérique à distance sans fil ThermoPro TP09B, 21,99 $ de Wayfair

Grâce à ce thermomètre sans fil, il n’est pas nécessaire de survoler le gril chaud pour assurer une cuisson parfaite. Gardez la télécommande à portée de main dans un rayon de 300 pieds et vous entendrez un bip lorsque votre repas sera prêt. Profitez des températures prédéfinies pour neuf types de viande et de volaille ou entrez les vôtres si vous avez une préférence particulière. Acheter maintenant

Feuilles de gril (ensemble de 2), 12,50 $ de Sur La Table

Si un article est trop petit ou délicat pour cuire directement sur les grilles, ne laissez pas cela vous dissuader d’utiliser votre gril. Posez simplement ces feuilles en PTFE flexible et vous pouvez faire cuire des œufs, des légumes hachés ou ce filet de poisson cher sans vous soucier de la nourriture qui tombe à travers les fissures. N’ayez pas peur d’augmenter la chaleur – ils peuvent résister à des températures allant jusqu’à 600 degrés. En prime, les draps sont lavables au lave-vaisselle, donc le nettoyage est un jeu d’enfant.Acheter maintenant

Panier de barbecue Flex Outset Chrome, 20,36 $ de Home Depot

Ne vous retournez pas si vous êtes chargé de gérer un grill occupé. Ce panier en acier chromé épais garantira une cuisson uniforme sur plusieurs articles en un seul tour. Sa très grande taille peut contenir n’importe quoi, de la courge d’été en tranches fines à un steak de portier épais.Acheter maintenant

Cuisinart Butter Wheel, 19,99 $ sur Amazon

Beurrer vos petits pains est un must pour le barbecue, mais si vous avez beaucoup de hamburgers et de chiens dans votre assiette, la tâche peut devenir lourde. Mais grâce à ce gadget astucieux, vous pouvez enfiler votre cuir rapidement et facilement. Si du fromage grillé, du pain à l’ail ou du maïs en épis est au menu, assurez-vous de le faire tourner.Acheter maintenant

Grillight GrillClaws Shredder, 12,95 $ de Williams Sonoma

Participez à un cosplay de méchant TMNT tout en déchiquetant de délicieuses viandes grillées. Les poignées de forme ergonomique sur ces griffes acérées (un ensemble de deux est inclus) aideront à transformer rapidement et facilement vos fesses et vos seins de Boston en porc et poulet tirés – sans parler de les utiliser est très amusant.Acheter maintenant

Planches à griller en cèdre, 10,50 $ chez Sur La Table

Élevez le saumon grillé, le porc et les légumes en les faisant cuire sur des planches de cèdre qui assurent une cuisson douce et ajoutent une saveur fumée distincte mais douce. La tartinade crée un décor de table rustique et amusant, donc pas besoin de transférer dans une assiette de service. Les planches sont réutilisables et même lorsqu’elles commencent à se détériorer, elles peuvent être réutilisées comme copeaux à fumer.Acheter maintenant

Outset Sop Mop, 13,06 $ d’Amazon

Vous ne trouverez pas de meilleur bastre que ce balai résistant à la chaleur. La clé est les poils en silicone à plusieurs nœuds qui sont capables de retenir plus de sauce que votre brosse à barbecue moyenne. Le nettoyage n’est pas plus simple: il suffit de dévisser la tête et de laisser le lave-vaisselle faire le travail. Acheter maintenant

Brosse de nettoyage pour gril en nylon enduit de céramique Kona, 19,95 $ d’Amazon

Le grattage redouté des grilles apporte autant de joie que de recevoir un morceau de charbon pour Noël. Si vous voulez un moyen rapide et facile de retirer toutes les saletés qui se sont accumulées dans votre gril, voyez le génie des poils en nylon recouverts de céramique qui sont trois fois plus efficaces à chaque coup que votre brosse standard. Mais attendez, il y a plus! La forme circulaire brillante offre un nettoyage à 360 degrés pour que vous n’ayez pas à vous soucier de manquer une tache.Acheter maintenant

Tablier de chef de qualité professionnelle, 20,95 $ d’Amazon

Ayez l’air net et ne tache pas avec ce tablier durable et réglable en taille. Équipé d’une boucle à serviette et de quatre poches (dont une qui se zippe pour que votre téléphone ne tombe pas lorsque vous vous penchez), vous pouvez garder vos outils de cuisine (et tout ce dont vous avez besoin) à portée de main.Acheter maintenant

BBQ 101: Tout ce que vous devez savoir Nos meilleurs conseils, techniques, astuces et recettes de grillades

Image d’en-tête gracieuseté de Sur La Table