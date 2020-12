Meilleurs nouveaux téléphones attendus en 2021

le Samsung Galaxy S21 (ou peut-être S30?), S21 + et Le S21 Ultra devrait arriver en janvier ou février 2021. Nous prévoyons que le chipset Qualcomm Snapdragon 875 de nouvelle génération alimentera la version américaine de l’appareil, tandis qu’un Le chipset Samsung Exynos 1000 (Exynos 2100) a été incliné pour la version internationale du téléphone. Le S21 (S30) Plus resterait à une taille d’écran de 6,2 pouces, et le S21 + arborera un écran de 6,7 pouces, tandis que le S21 (S30) Ultra haut de gamme arborerait un grand écran AMOLED de 6,9 ​​pouces. Des batteries plus grandes, des appareils photo et même un support S Pen sur la variante Ultra sont attendus dans tous les domaines.

Série Huawei P50

Annonce attendue: T1 2021 Bien qu’il soit peu probable que Huawei reprendra son partenariat avec Google et retrouvera bientôt les services mobiles de Google, le La série Huawei P50 arrivera certainement au début de l’année prochaine, comme le veut la tradition Huawei. Nous n’avons presque rien entendu sur l’appareil, bien que des rumeurs aient mis le chipset Kirin 9000 5 nm à l’intérieur, qui pourrait être le dernier chipset Kirin interne de Huawei. À en juger par les années précédentes, nous pourrions voir un Huawei P50, un Huawei P50 Pro et un Huawei P50 Pro Plus, suivis d’un Huawei P50 Lite abordable. Tous ces éléments seront probablement dévoilés au cours du premier semestre 2021, et probablement au premier trimestre, pour être plus précis.

OnePlus 9

Annonce prévue: T1-T2 2021 Malgré cela, il serait très probablement annoncé à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2021, le OnePlus 9 a déjà fui. Avec le chipset Snapdragon phare de nouvelle génération à bord ainsi que des spécifications haut de gamme comme d’habitude, le OnePlus 9 se positionnera certainement comme une alternative plus que digne des meilleurs produits phares Android. Avec un écran 120Hz dans le pont, un écran OLED de 6,8 pouces sur le pont, une charge ultra-rapide et des capteurs de caméra 48MP, le prochain appareil OnePlus pourrait s’avérer être un appareil assez intéressant, surtout si le prix est maintenu suffisamment abordable. Voir aussi Amazon: 35% de réduction sur la Galaxy Tab A7 déjà abordable de Samsung Pour plus d’informations sur le OnePlus 9, consultez notre tour d’horizon dédié. Téléphone mobile LG

Annonce prévue: T1-T2 2021 Brevet de téléphone LG Rollable LG est apparemment sur la bonne voie pour entrer dans le créneau pliable avec un bang et introduire un téléphone enroulable en mars 2021. L’appareil pourrait finir par s’appeler LG Rollable, bien que LG Slide est beaucoup plus cool. Bien que rien sur l’appareil ne soit certain à ce stade, à l’exception d’une liste de brevets et de quelques bavardages généraux, il y a une rumeur selon laquelle le téléphone LG enroulable pourrait arriver dès mars 2021. Espérons que c’est une meilleure preuve de concept que le LG Wing.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Annonce attendue: T2 2021 Ce n’est pas une faute de frappe: le prochain téléphone pliable Z Flip devrait être appelé le Z Flip 3 et non le Z Flip 2. Samsung ferait probablement cela pour le mettre à égalité avec le Z Fold 3 et avoir une stratégie de dénomination plus cohérente. Le suivant On pense que le téléphone à clapet Samsung affiche un écran 120Hz ultra-fluide, 5G, un chipset phare, mais plus important encore, le design sera mis à jour avec un cadre beaucoup plus étroit qui l’aiderait à obtenir un look plus élégant. Un verre ultra-mince amélioré protégerait l’écran OLED interne de 6,7 pouces, qui se déploiera grâce à une charnière mise à jour. Il y aurait des haut-parleurs stéréo pour compléter la liste des fonctionnalités. Google Pixel 5a

Annonce attendue: T2 2021 Google publierait probablement un autre Pixel abordable dans la première moitié de 2021, peut-être juste après Google I / O 2021 parfois en mai. Le suivi de l’abordable Google Pixel 4a devrait offrir un excellent rapport qualité-prix tout en conservant un prix modeste et abordable. De même pour la série Pixel 4a, nous nous attendons à ce que le Google 5a arrive dans deux tailles différentes; un 5a plus compact et un 5a XL plus grand. Bien sûr, étant donné que nous sommes en 2021, ces deux éléments seront prêts pour la 5G.

Sony Xperia 1 III Annonce attendue: T2 2021 Selon les rumeurs, Sony annoncerait et publierait trois niveaux de produits phares prêts pour la 5G l'année prochaine: des appareils haut de gamme compacts, réguliers et de grande taille pour s'attaquer aux iPhones et aux Galaxies du monde. Soi-disant, ceux-ci comporteront le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888, ainsi qu'un design rafraîchi et une configuration à trois caméras. À en juger par Les annonces régulières d'appareils de Sony, nous devrions les voir devenir officielles fin février ou début mars, donc au premier trimestre 2021. Meilleurs nouveaux téléphones attendus au second semestre 2021

Samsung Galaxy Z Fold 3 Annonce attendue: T3 2021 Compte tenu de la qualité du Galaxy Z Fold 2 était, il n’est pas surprenant que Samsung veuille certainement élargir son portefeuille de téléphones pliables en 2021 avec le Galaxy Z Fold 3. En effet, le Z Fold 3 sera le summum de la conception de smartphone en 2020, utilisant un certain nombre de percées. technologies sur lesquelles Samsung travaille depuis longtemps. L’un d’eux est la caméra sous-écran très convoitée, qui pourrait enfin être prête pour les heures de grande écoute l’année prochaine. De plus, le Z Fold 3 serait beaucoup plus fin que son prédécesseur et prendrait également en charge le S Pen, ce qui en ferait le prochain téléphone Samsung le plus intrigant.

Annonce attendue T3 2021 Malgré de nombreux rapports selon lesquels Samsung prévoit essentiellement de tuer complètement la gamme Galaxy Note, nous nous attendons toujours à voir un Galaxy Note 21 au début du troisième trimestre 2021. Samsung retirera probablement le Note 21 car les rumeurs prétendent que le plus premium La version Galaxy S21 obtiendra le support du S Pen, ce qui le transformerait techniquement en une sorte de Galaxy Note. De plus, les téléphones pliables respirent fortement dans le cou de la gamme Note en termes de popularité. Série Apple iPhone 13

Annonce attendue T3 2021