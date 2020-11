Meilleurs nouveaux livres de science-fiction en novembre 2020

Eris s’est vu confier une nouvelle mission: infiltrer un vaisseau spatial transportant une cargaison mortelle et renvoyer les renseignements recueillis à la Résistance. Mais son partenaire pour la mission, la mécanicienne et pilote de pointe Cloelia, a une vieille rancune contre Eris, rendant une infiltration déjà difficile encore plus compliquée.

Lorsqu’ils trouvent le navire, ils découvrent plus qu’ils ne l’avaient négocié: trois fugitifs ayant une connaissance de première main du fonctionnement interne de l’empire corrompu.

Ensemble, ces femmes possèdent les connaissances et les capacités nécessaires pour mettre l’empire à genoux. Mais le temps presse: le nouvel héritier de l’empire prévoit de perturber un sommet de paix avec le seul empire extraterrestre restant, assurant ainsi l’expansion continue de l’empire. S’ils peuvent trouver un moyen de l’arrêter, ils sauveront la galaxie. S’ils ne peuvent pas, des millions peuvent mourir.

Achetez Seven Devils de Laura Lam et Elizabeth May sur Amazon.

Meilleurs nouveaux livres de science-fiction de juillet 2020

Le soleil invincible de Kate Elliott

Type: Roman Éditeur: Livres TorDate de sortie: 7 juillet

Den of Geek dit: La longue carrière de Kate Elliott dans la fantaisie a prouvé qu’elle était une maîtresse de la construction du monde. Il a un sacré slogan: «femme Alexandre le Grand dans l’espace». Cette série promet une forte action de science-fiction.

Résumé de l’éditeur: La princesse Sun a enfin atteint sa majorité.

Grandir dans l’ombre de sa mère, Eirene, n’a pas été une tâche facile. La légendaire reine-maréchal a fait ce que tout le monde pensait impossible: expulser les envahisseurs et faire de la Chaonia une république magnifique, respectable et redoutée.

Mais le corps des ambassadeurs féroces et les maisons nobles complices n’ont jamais cessé de comploter ― et ils ont des plans qui exigent que Sun soit enlevé comme héritier, ou mieux encore, mort.

Pour survivre, la princesse doit compter sur son intelligence et ses compagnons: sa plus grande rivale, son amant secret et un dangereux prisonnier de guerre.

Prenez l’éclat et le courage rusé de la princesse Leia ― ajoutez-y un décor futuriste éblouissant où culture pop et propagande sont une seule et même chose ― et tenez bon:

Achetez The Unconquerable Sun par Kate Elliott sur Amazon.

Fin d’Axiom par Lindsay Ellis

Type: Roman Éditeur: Presse de St MartinDate de sortie: 21 juillet

Den of Geek dit: Lindsay Ellis est principalement connue comme critique de la culture pop de YouTube. Elle excelle à expliquer pourquoi la culture pop fonctionne ou ne fonctionne pas, ainsi qu’à ajouter du contexte aux principaux titres de la journée. Son premier livre sonne comme un mélange entre Arrival et The X-Files, qui se déroule au début des années 2000.

Résumé de l’éditeur: Axiom’s End est une aventure extraordinaire de premier contact avec l’histoire alternative de Lindsay Ellis, finaliste et essayiste vidéo Hugo.

La vérité est un droit de l’homme.

Nous sommes à l’automne 2007. Une fuite au bon moment a révélé que le gouvernement américain aurait pu s’engager dans le premier contact. Cora Sabino fait tout ce qu’elle peut pour éviter tout ce gâchis, puisque la force motrice de la controverse est son père dénonciateur. Même si Cora ne lui a pas parlé depuis des années, sa célébrité a attiré l’attention de la presse, d’Internet, des paparazzi et du gouvernement – et avec lui dans la clandestinité, cette attention est sur elle. Elle ne sait pas et ne se soucie pas si les fuites de son père sont un canular, et ne veut rien avoir à voir avec lui – jusqu’à ce qu’elle apprenne à quel point sa famille est profondément ancrée dans la dissimulation et qu’une présence extraterrestre est sur Terre depuis des décennies.

Consciente de la mesure dans laquelle elle-même et le public ont été menti, elle entreprend de rassembler autant d’informations que possible et constate que le meilleur moyen pour elle de découvrir la vérité n’est pas en tant que dénonciateur, mais en tant qu’intermédiaire. La présence extraterrestre a été complètement non communicative jusqu’à ce qu’elle convainc l’un d’entre eux qu’elle peut agir comme leur interprète, devenant le premier et le seul vecteur humain de communication. Leur connexion avec un autre monde changera tout ce qu’elle pensait savoir sur le fait d’être humaine – et pourrait libérer une force plus sinistre qu’elle ne l’avait jamais imaginé.

Achetez Axiom’s End par Lindsay Ellis sur Amazon.

La Lune implacable (Lady Astronauts) par Mary Robinette Kowal

Type: Roman Éditeur: Livres TorDate de sortie: 14 juillet

Den of Geek dit: La série Lady Astronaut aborde le sexisme (beaucoup, beaucoup de sexisme) dans un monde alternatif où la course spatiale est précipitée par l’arrivée d’une grève de météore. Il a gagné beaucoup de fans pour ses personnages déterminés et son histoire alternative convaincante.

Résumé de l’éditeur: La Terre arrive au point d’ébullition alors que la catastrophe climatique de la grève des Météores devient de plus en plus claire, mais la situation politique est déjà surchauffée. Les émeutes et le sabotage sévissent dans le programme spatial. L’objectif de l’IAC d’éloigner autant de personnes que possible de la Terre avant qu’elle ne devienne inhabitable est menacé.

Elma York est en route pour Mars, mais la colonie lunaire est toujours en cours d’établissement. Son amie et collègue Lady Astronaut Nicole Wargin est ravie de faire partie de ces colons pionniers, utilisant son vol considérable et ses compétences politiques pour maintenir le programme sur la bonne voie. Mais elle est moins heureuse que son mari, le gouverneur du Kansas, envisage une candidature à la présidence.