Meilleurs nouveaux livres de fantaisie en novembre 2020

À l’intérieur, cependant, Sir Able reste un garçon, et il doit grandir dans tous les sens pour survivre à ce qui l’attend …

Le livre des dragons: une anthologie par Jonathan Strahan

Type: Anthologie Éditeur: Harper Voyager Date de sortie: 7 juillet

réfr de Geek dit: Je suis toujours à la recherche d’un bon livre sur les dragons, et cette incroyable liste d’auteurs promet des histoires aventureuses et uniques. Anne Leckie, Zen Cho, Seanan Maguire, JY Yang, Patricia A McKillip, Brooke Bolander… c’est une liste étonnante et à saveur littéraire de personnes qualifiées pour écrire des créatures cool.

Résumé de l’éditeur: Ici, il y a des dragons. . .

De la Chine à l’Europe, de l’Afrique à l’Amérique du Nord, les dragons ont longtemps capturé notre imagination dans le mythe et la légende. Qu’ils soient des bêtes déchaînées en attente d’un héros courageux à tuer ou des sages bienveillants qui ont beaucoup à apprendre à l’humanité, les dragons sont intrinsèquement liés aux histoires de création, d’aventure et de lutte aimées depuis des générations.

Réunissant près de trente histoires et poèmes de certains des plus grands écrivains de science-fiction et de fantasy travaillant aujourd’hui – Garth Nix, Scott Lynch, RF Kuang, Ann Leckie & Rachel Swirsky, Daniel Abraham, Peter S. Beagle, Beth Cato, Zen Cho, CS E Cooney, Aliette de Bodard, Amal El-Mohtar, Kate Elliott, Theodora Goss, Ellen Klages, Ken Liu, Seanan Maguire, Patricia A McKillip, KJ Parker, Kelly Robson, Michael Swanwick, Jo Walton, Elle Katharine White, Jane Yolen, Kelly Barnhill, Brooke Bolander, Sarah Gailey et JY Yang – et illustrée par l’artiste primé Rovina Cai avec des dessins au trait en noir et blanc spécifiques à chaque entrée, cette extraordinaire collection insuffle le feu et la vie à l’un de nos plus captivants. et craignait les créatures magiques comme jamais auparavant et deviendra certainement un souvenir précieux pour les fans de fantaisie, de science-fiction et de contes de fées.

Ou ce que vous voulez par Joe Walton

Type: Roman Éditeur: Livres TorDate de sortie: 7 juillet

Den of Geek dit: Jo Walton est l’écrivain d’un écrivain, très apprécié mais qui patine toujours généralement sous le radar. Je l’ai trouvée 2014 Mes vrais enfants à ne pas être à la hauteur de son concept très élevé, mais elle fait partie de ces auteurs aux prouesses techniques qui valent au moins la peine d’être vérifiées pour le contexte de la science-fiction féminine. L’intrigue de métafiction semble amusante.

Résumé de l’éditeur: Il a eu trop de choses à compter. Il a été un dragon avec un garçon sur le dos. Il a été un érudit, un guerrier, un amant et un voleur. Il a été un rêve et un rêveur. Il a été un dieu.

Mais «il» n’est en fait qu’une étincelle d’idée, un personnage dans l’esprit de Sylvia Harrison, 73 ans, auteure primée de trente romans sur quarante ans. Il a joué un rôle dans la plupart de ces romans, et dans les recoins de son esprit, Sylvia a conversé avec lui pendant des années.

Mais Sylvia ne vivra pas éternellement, pas plus que n’importe quel humain. Et il est piégé dans sa grotte d’os, son creux de crâne. Quand elle mourra, il le fera aussi.

Maintenant, Sylvia commence un nouveau roman, un fantasme pour les lecteurs adultes, qui se déroule à Thalia, la ville imaginaire aux allures de Florence qui a servi de décor à une trilogie YA à succès qu’elle a publiée des décennies auparavant. Bien sûr, il a un rôle à jouer. Mais il a aussi une notion. Il pense savoir comment lui et Sylvia peuvent tout à fait sortir de la roue de la mortalité. Il ne lui reste plus qu’à la convaincre.

La zone d’aventure: des pétales au métal

Type: Roman graphique Éditeur: Première seconde Date de sortie: 14 juillet

Den of Geek dit: La zone aventure est un podcast fantastique humoristique très populaire. Cela fait partie de la grande vague de Donjons et dragons revenir dans l’espace geek. Surtout pour quelqu’un qui pourrait ne pas vouloir écouter des centaines d’épisodes d’un podcast, la version illustrée fait un bon travail pour lisser l’histoire dans un format de roman graphique sans supprimer le chaos loufoque du podcast original.

Résumé de l’éditeur: START YOUR ENGINES, amis, Clint McElroy et ses fils Griffin, Justin et Travis reprennent la route avec Taako, Magnus et Merle, les agents bien-aimés du chaos des romans graphiques les plus vendus du New York Times illustrés par Carey Pietsch, La zone d’aventure: ici, il y a des gerblins et The Adventure Zone: Meurtre sur le Rockport Limited.

Nos garçons sont allés à plein temps au Bureau of Balance, et leur prochaine mission est vraiment épineuse: appréhender The Raven, un maître voleur qui a exploité le pouvoir d’une grande relique pour saccager la ville de Goldcliff. Le lieutenant Hurley, sauveur de vie local, les tire hors des bois, pour les jeter tête baissée dans le monde des courses de chariots de combat, le sport à faible légalité préféré de Goldcliff et le champ de bataille choisi par The Raven. Les garçons et Hurley pourront-ils récupérer la relique et retirer le corbeau du gouffre, ou vont-ils se perdre dans les mauvaises herbes?

Basé sur le podcast bien-aimé à succès où trois frères et leur père jouent à un RPG de table en temps réel, La zone d’aventure: des pétales au métal a tout pour plaire: de nouvelles amitiés en plein essor, en quête d’amoureux des hors-la-loi et une course exaltante que vous pouvez encourager!

