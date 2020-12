Meilleurs mouvements pour Delphox, Chesnaught et Greninja dans Pokémon Go

Pokémon Go obtient enfin des Pokémon de la sixième génération ajoutés lors de l’événement Kalos Celebration de décembre, mais cela signifie également que les joueurs devront tester et créer des ensembles de mouvements compétitifs pour toutes les nouvelles créatures.

Tout comme avec la plupart des générations précédentes, les trois partants de Kalos constituent des options compétitives décentes, bien qu’en regardant les mouvements, il semble que Chesnaught sera le plus fiable du nouveau trio.

Vous pouvez faire des comparaisons pour Chesnaught, Delphox et Greninja sous la forme d’autres entrées, mais dans ces termes, vous serez probablement un peu déçu. Chesnaught a une couverture solide et est bien arrondi, mais Delphox et Greninja sont assez unidimensionnels.

Si vous souhaitez constituer une équipe en utilisant l’un des démarreurs Kalos au cœur, voici les meilleurs mouvements sur lesquels vous pouvez essayer de travailler, ainsi que certaines de leurs forces et faiblesses générales.

Chesnaught

Être de type Grass / Fighting donne à Chesnaught beaucoup de faiblesses, mais une seule d’entre elles aura vraiment de l’importance à long terme, c’est sa faiblesse massive pour les mouvements de type Flying. Sinon, il a une répartition solide de 201 attaques et 205 à la fois en défense et en HP, ce qui pourrait en faire un excellent Pokémon, en particulier dans la Grande Ligue.

Parce que ses principaux atouts résident dans ses mouvements STAB, vous voudrez vous concentrer sur la combinaison de Vine Whip et d’Energy Ball et de Superpower, ce qui vous permet d’obtenir environ 41,7 ou 48 DPS sur un mon assez volumineux. Solarbeam est puissant mais prend trop de temps à charger et Gyro Ball tout en offrant une option décente pour contrer les types de fées si vous en avez vraiment besoin pour votre équipe, cela enlève l’efficacité globale de Chesnaught.

Delphox

Delphox est l’opposé de Chesnaught, en ce sens qu’il n’a que trois typages disponibles dans son movepool et est essentiellement destiné uniquement à être une menace offensive avec ses 230 statistiques d’attaque.

Ignorez complètement Scratch en tant qu’option et vous pouvez réduire Delphox à un seul ensemble de mouvements qui fonctionnera vraiment dans n’importe quelle situation. Fire Blast n’est pas fiable, ce qui signifie qu’une combinaison de Fire Spin et Psychic est ce que vous devriez exécuter, avec un total de 53,9 DPS disponibles.

Greninja

Greninja ressemble beaucoup à Sceptile, avec une statistique d’attaque élevée à 223 et une défense et des PV moyens en conséquence. Delphox a en fait des totaux de statistiques plus élevés dans chaque catégorie et un ensemble de mouvements plus fiable qui frappe différents types, ce qui en dit long.

Dans l’état actuel des choses, Greninja ne sera probablement utilisé que comme un attaquant solide de type Water puisque Bubble et Surf sont des mouvements incroyables. Ce combo vous donnera environ 57,9 DPS, ce qui est mieux que la combinaison la plus fiable de Delphox.

Le principal inconvénient ici est que Aerial Ace et Night Slash ne donnent pas vraiment à Greninja un avantage sur de nombreux autres types et ne sont pas assez bons pour créer des options fiables dans la plupart des situations.