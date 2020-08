Meilleurs moniteurs G-Sync et FreeSync en 2020

in

NVIDIA G-Sync est une forme de technologie qui existe depuis de nombreuses années. Venant en plusieurs itérations, la technologie à sa base permet un taux de rafraîchissement dynamique pour correspondre à la sortie de la carte graphique de l’ordinateur de l’utilisateur.

Ce processus atténue les déchirures, c’est-à-dire lorsque votre écran peut afficher une partie de l’image précédente et une partie de l’image actuelle en même temps. De toute évidence, ce n’est pas ce à quoi les joueurs veulent faire face lorsqu’ils essaient de jouer à leur meilleur.

Ces moniteurs G-Sync éliminent tous les problèmes liés au décalage ou à la déchirure tout en conservant la sortie FPS de la carte graphique. Voici quelques-uns des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

ASUS ROG Swift PG279Q

Image via ASUS

Lorsque vous recherchez un moniteur G-Sync, vous allez vouloir quelque chose avec un taux de rafraîchissement élevé pour utiliser la technologie à son plein potentiel. L’ASUS ROG Swift PG279Q a un taux de rafraîchissement extrêmement rapide de 165 Hz. Cela va porter le moniteur à son plein potentiel, offrant la meilleure qualité vidéo disponible.

Le moniteur 27 pouces a une résolution d’affichage de 2560 × 1440, produisant des graphismes époustouflants dans le jeu. Le moniteur est livré avec toutes les fonctionnalités bonus auxquelles les joueurs s’attendent avec les moniteurs ASUS, tels que la lumière bleue ultra-faible, Flicker-Free, Game Plus et GameVisual. En raison de sa qualité et de son prix, ce moniteur arrive en tête de notre liste.

Acer Nitro XV273K

Image via Acer

En plus du taux de rafraîchissement, un autre aspect que vous voudrez rechercher dans un moniteur est la résolution. Les moniteurs de résolution la plus élevée largement disponibles aujourd’hui sont 3840 × 2160 (4k). L’Acer Nitro XV273K offre cette résolution 4k UHD de haute qualité à un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz.

Bien qu’il ne dispose pas techniquement de G-Sync, il dispose d’AMD Free-Sync, qui utilise une technologie similaire et produit des résultats similaires. Si vous recherchez un moniteur qui produira la meilleure qualité d’image et que vous êtes prêt à sacrifier un peu dans la catégorie du taux de rafraîchissement, le Nitro XV273K est un choix fantastique.

DELL S3220DGF

Image via Dell

Bien que le taux de rafraîchissement ne soit peut-être pas le plus impressionnant sur le DELL S3320DGF, si vous recherchez un grand moniteur prenant en charge NVIDIA G-Sync, c’est un excellent choix. Le moniteur incurvé ultra-large offre une résolution de 3440 × 1440 à 120 Hz.

Ce sera un moniteur parfait pour ceux qui jouent à des jeux compatibles avec des écrans ultra-larges, offrant le même espace d’affichage élevé avec un taux de rafraîchissement rapide sans aucune déchirure.

Acer Predator XB273K

Image via Acer

En ce qui concerne les moniteurs de jeu, l’Acer Predator a toujours été un choix populaire. Le Predator XB273K ne fait pas exception. Le moniteur 27 pouces offre un écran 4k UHD, 3840 × 2160 à 144 Hz lorsqu’il est overclocké.

Utilisant toutes les fonctionnalités habituelles auxquelles vous pouvez vous attendre d’un moniteur Acer, ainsi que la technologie NVIDIA G-Sync, ce moniteur est l’un des meilleurs sur le marché pour produire la meilleure qualité disponible aujourd’hui.

MSI Optix G27C4

Image via MSI

En utilisant la technologie AMD FreeSync, le MSI Optix G27C4 est capable de produire une vidéo de 165 Hz avec un temps de réponse d’une milliseconde tout en éliminant complètement toute déchirure d’écran.

Ce moniteur incurvé de 27 pouces est l’un des meilleurs du marché, y compris tous les ports de support d’affichage habituels auxquels vous pouvez vous attendre lors de l’achat d’un nouveau moniteur.

