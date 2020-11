Meilleurs kits d’écran vert à petit budget

L’utilisation d’un écran vert peut considérablement augmenter la qualité de votre contenu car il vous permet de superposer des images et de créer vos effets visuels. Cela augmente également votre liberté de construire tout ce à quoi vous pouvez penser et de lui donner vie.

Les écrans verts vous permettent de filmer n’importe quoi, puis de supprimer l’arrière-plan et de le remplacer par des images de votre choix. Cette technologie fonctionne pour les films hollywoodiens à succès, et maintenant vous pouvez également mettre la main sur des versions peu coûteuses pour créer vos propres films.

Il peut être difficile de choisir le bon kit d’écran vert car ils sont disponibles dans différents matériaux et ont de nombreux accessoires. Certains d’entre eux sont également très chers et qu’il vaut mieux laisser aux pros. Nous avons dressé une liste de certains des meilleurs écrans verts à petit budget pour améliorer vos compétences en matière de réalisation de films.

Image via Amazon

Le kit d’éclairage Fancierstudio 2000 watts est facile à installer et contient la plupart des outils dont vous avez besoin. Il comporte un écran vert en mousseline de 10 par 12 pieds avec un support de fond de 8 par 10 pieds. Il est également livré avec trois kits d’éclairage softbox et leurs supports respectifs. Deux d’entre eux mesurent 6,5 pieds de haut et éclairent les cheveux de la maison. L’autre est une flèche pivotante de 6,5 pieds avec un sac de sable.

La beauté de ce kit est qu’il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer, y compris l’écran vert et les accessoires. L’écran de mousseline est relativement mince et vous devrez peut-être le repasser pour éviter les plis lors du tournage. Vous devez également vous assurer qu’il n’y a pas de formes rigides derrière l’écran vert, car elles pourraient filtrer lors du tournage.

Image via Amazon

Le kit d’éclairage Emart Photography comprend également tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Il a un support de fond de 8,5 sur 10 pieds et trois arrière-plans de mousseline de 6 sur 9 pieds en noir, blanc et vert. Ces milieux sont petits et conviennent probablement à une seule personne ou à deux personnes proches l’une de l’autre. Ce kit d’éclairage comprend également deux kits d’éclairage parapluie et deux kits d’éclairage softbox.

Les deux kits d’éclairage fournissent un éclairage suffisant avec des ampoules de 2250 lumens, mais les parapluies sont fragiles et doivent être manipulés avec soin. Les deux supports d’éclairage de 7 pieds ont une construction légère en aluminium et sont faciles à utiliser. Ce kit est suffisamment portable pour aller n’importe où et est simple à utiliser.

Image via Amazon

Le fond pliable Neewer est probablement le kit d’écran vert le moins cher que vous puissiez obtenir et il est simple à utiliser. Il contient un écran vert en coton de 5,9 sur 9,2 pieds qui est facile à transporter et peut être installé n’importe où. Comme il n’y a pas de support inclus, vous devrez en obtenir un séparément ou utiliser un portant ou d’autres substituts. La poche de tige rendra cette tâche beaucoup plus gérable, et tous les bords sont entièrement cousus pour éviter l’effilochage.

Les avantages de l’écran vert Neewer sont qu’il est portable et très durable. Vous pouvez voir le manque d’accessoires comme un avantage ou un inconvénient en fonction de la façon dont vous prévoyez de l’utiliser. Certaines personnes préféreront se doter de leur propre équipement d’éclairage et de leurs supports pour répondre à leurs besoins. D’autres souhaiteront être inclus. Quoi qu’il en soit, cet écran vert est fantastique pour les débutants et ne coûte pas cher.

Image via Amazon

Le kit d’écran vert Chromakey est beaucoup plus cher, mais il est plus grand à 10 pieds sur 12 et est livré avec éclairage et accessoires. Avoir un écran légèrement plus grand peut faire toute la différence, et c’est mieux si vous enregistrez deux personnes ou plus. Le kit comprend également un support de fond de 8 pieds sur 10 pieds et deux supports d’éclairage de 7 pieds avec des ampoules de 105 watts et des parapluies inclus.

Ce kit peut être installé en quelques minutes et comprend un sac de transport pratique pour tout garder en sécurité. Les ampoules sont gigantesques, vous voudrez peut-être les emballer séparément pour éviter qu’elles ne se cassent. Vous devez noter que l’éclairage fourni est pour l’écran lui-même et que vous aurez peut-être besoin de boîtes à lumière supplémentaires lors de la prise de vue. Dans l’ensemble, il a toujours une qualité impressionnante et une grande valeur.

Image via Amazon

Si vous aimez le streaming et souhaitez pimenter votre contenu, le Webaround Big Shot Gen2 est peut-être ce qu’il vous faut. Cet écran vert portable s’adapte à n’importe quelle chaise de bureau, vous pouvez donc créer n’importe quelle toile de fond que vous aimez lors de la diffusion. Il a une surface entièrement plane et les bretelles réglables assurent un ajustement sûr.

Cet écran vert mesure 56 pouces de diamètre mais peut être réduit à seulement 21 pouces en quelques secondes. Il est fait de polyester durable avec une jante en acier à ressort et devrait durer de nombreuses années. Les couleurs disponibles sont le vert, le bleu et le gris, mais le gris n’est pas compatible avec certains produits logiciels chromakey. Cet écran portable fonctionne très bien, mais si vous avez une caméra grand angle, vous aurez peut-être besoin d’un logiciel tiers pour en tirer le meilleur parti.

Image via Amazon

Le kit d’écran vert LimoStudio comprend la plupart des équipements dont vous aurez besoin dans un seul emballage facile à utiliser. L’énorme écran vert de 10 par 20 pieds devrait suffire à vos besoins de prise de vue, et il est également livré avec un support de fond de 10 par 9,4 pieds. Le kit comprend également trois supports d’éclairage, trois ampoules, deux parapluies et un sac de transport.

Les supports d’éclairage ont une conception de trépied robuste et sont réglables entre 2,5 et 6,9 pieds, tandis que le support d’ampoule pivote également à 180 degrés. Contrairement à de nombreux autres écrans verts de cette liste, le support d’arrière-plan est également réglable entre 2,7 et 9 pieds et comporte des verrous de sécurité durables. Le kit LimoStudio offre une valeur exceptionnelle, mais l’écran peut être trop grand pour certaines personnes.

Image via Amazon

Le kit de photographie HYJ-INC offre une valeur incroyable car il comprend trois écrans dans le kit. Les écrans sont disponibles en vert, noir et blanc et mesurent tous 6 x 9,5 pieds. Le kit comprend également un support de fond réglable en hauteur et en largeur. Il est également livré avec deux supports de lumière stroboscopique parapluie de 86 pouces et deux supports de lumière. Les supports de lumière prennent les ampoules de 105 watts fournies et il y a deux parapluies en nylon de 33 pouces.

Ce kit est extrêmement polyvalent et devrait être assez bon pour une large gamme d’applications. Toutes les pièces sont durables et peuvent être construites en un rien de temps. Le sac de transport fourni est idéal pour les supports, mais vous pourriez en avoir besoin d’un autre pour les écrans.

