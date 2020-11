Meilleurs kits d’éclairage softbox pour le streaming

Que vous soyez un streamer cherchant à améliorer la qualité de votre caméra faciale ou un YouTuber cherchant à produire des vidéos de haute qualité, l’éclairage est essentiel à la qualité de production du produit final. Peu importe si vous avez un bel appareil photo ou un bon PC, si vous ne pouvez pas éclairer correctement votre vidéo.

Les boîtes souples sont l’un des meilleurs modificateurs d’éclairage qui peuvent aider à adoucir la lumière et à réduire les ombres dures sur votre visage. Si vous avez la possibilité d’installer un bon ensemble de softbox, elles peuvent produire des résultats vraiment spectaculaires.

La plupart des softbox, lampes et kits sont vendus séparément, mais certaines entreprises ont rassemblé des kits disponibles sur divers sites sur Internet qui sont livrés avec tout ce dont vous avez besoin pour installer une belle lumière de softbox dans un seul emballage.

Voici quelques-uns des meilleurs kits d’éclairage softbox.

Kit d’éclairage fluorescent à deux têtes Interfit F5

Image via Interfit

Le kit d’éclairage fluorescent à deux têtes Interfit F5 vous propose deux boîtes à lumière, deux têtes de lampe, 10 ampoules fluorescentes à lumière du jour et deux supports pour les accompagner.

Chaque tête de lampe comprend cinq luminaires avec trois interrupteurs de luminosité à l’arrière. Le premier interrupteur allume deux de vos têtes de lampe, le deuxième interrupteur en allume deux autres, tandis que l’interrupteur final allumera l’ampoule centrale pour une configuration à cinq ampoules. Cela signifie que vous avez quatre niveaux de luminosité parmi lesquels choisir au total, ce qui est une quantité de contrôle décente. Lorsque toutes les lumières sont allumées, chacune de ces lampes peut produire l’équivalent d’une ampoule de 400w, mais sans aucun des dangers associés aux lampes chaudes traditionnelles. Ce sont les lampes les plus lumineuses de la liste, donc si la luminosité est votre objectif, ce kit pourrait être le bon pour vous.

Les softbox elles-mêmes mesurent 20 sur 27,5 pouces de diamètre, ce qui est une taille assez standard pour éclairer la plupart des téléviseurs à domicile ou des écrans verts. Bien que toutes les cases de cette liste puissent être frustrantes à configurer au départ, une fois que vous les avez assemblées, elles font bien leur travail. Le kit comprend deux supports légers à coussin d’air qui mesurent 7,5 pieds de haut et peuvent supporter environ huit livres chacun. Comme pour tous les kits d’éclairage de cette liste, envisagez d’acheter des sacs de sable pour alourdir la base du support d’éclairage afin qu’il ne se renverse pas.

Kit d’éclairage fluorescent classique à 3 points Fovitec

Image via Fovitec

Pour ceux qui recherchent une expérience d’éclairage complète à trois points, le kit d’éclairage fluorescent classique à 3 points Fovitec peut être une excellente option pour vous. Ce kit comprend deux luminaires à cinq douilles, un luminaire à prise unique, onze ampoules fluorescentes 45w 5500k, trois softbox et trois supports. Ce kit est également livré avec une mallette de transport et un bras de flèche.

Les appareils d’éclairage à cinq prises fonctionnent de la même manière que les autres appareils déjà mentionnés dans cette liste. Il y a trois interrupteurs de luminosité à l’arrière, dont deux contrôlent deux ampoules chacune et le dernier contrôle la cinquième ampoule centrale. Les deux grands luminaires peuvent produire 225w de lumière chacun, tandis que le seul luminaire peut produire 45w de lumière. Les boîtes à lumière mesurent 20 sur 28 pouces de diamètre et les supports d’éclairage mesurent tous 7,5 pieds de haut.

Le principal argument de vente de ce kit est qu’il est livré avec trois lumières et que vous pouvez suspendre l’une de ces lumières au-dessus de votre sujet à l’aide du bras de flèche inclus. Cela vous permet de configurer une lampe pour cheveux ou une lumière de jante, ce qui peut considérablement améliorer la qualité de l’éclairage dans une scène.

Raya Octa Fluorescent 7-Socket Fixture 2-Light Softbox Kit

Image via Raya

Pour changer un peu les choses, le prochain kit de notre liste est le kit de boîte à lumière fluorescente à 7 prises Raya Octa. Ce kit exceptionnel comprend deux luminaires à sept prises, deux softbox, 14 ampoules de 27 W et deux supports de lumière à coussin d’air.

La base à sept prises offre une puissance combinée de 350 W lorsque les ampoules incluses sont utilisées. Il y a deux interrupteurs à l’arrière pour celui-ci, vous permettant d’utiliser trois ou quatre des lampes à la fois, ou bien sûr vous pouvez allumer les sept en activant les deux interrupteurs. En raison du nombre d’ampoules, la lumière qui sort de ce kit softbox est très douce et uniforme.

Ce kit comprend deux softbox octogonales de 32 pouces. Il s’agit d’une forme optimale pour les softbox car elle répartit plus uniformément la lumière, ce qui est finalement le but de l’utilisation des softbox en premier lieu. L’autre avantage de ces boîtes est qu’elles sont légèrement plus faciles à installer que les boîtes rectangulaires, car la forme octogonale est une forme plus tolérante à utiliser lorsque vous insérez les tiges de support.

Ces lumières sont livrées avec deux supports robustes de 9,5 pieds pouvant supporter jusqu’à 22 livres chacun. Ces supports sont beaucoup plus robustes que certains des supports de 7,5 pieds mentionnés précédemment et offrent la tranquillité d’esprit que vos lumières ne tomberont pas, même avec les boîtes à lumière plus lourdes qui leur sont attachées.

Kit 1 lumière fluorescente Impact Octacool-9 avec Octabox

Image via Impact

Pour ceux qui cherchent à acheter un seul excellent kit d’éclairage softbox, ne cherchez pas plus loin que le kit Octacool-9 Fluorescent 1-Light mis en place par les gens d’Impact. Ce kit comprend un luminaire contenant neuf fentes pour lampes de base Edison 27-32W, neuf ampoules 27W, un support d’éclairage à coussin d’air de 9,5 pieds et une boîte à lumière Impact Octabox de 30 pouces avec un déflecteur amovible.

Que vous l’utilisiez comme source de lumière unique, que vous la combiniez avec d’autres lumières équilibrées à la lumière du jour ou que vous utilisiez un réflecteur pour rebondir en combinaison avec cette lumière, cette superbe boîte à lumière et cette lampe produisent une lumière brillante et diffuse qui adoucira les ombres et éclairera uniformément votre espace. Combiné avec le support robuste, ce kit ne contient que des éléments de haute qualité et devrait durer de nombreuses années.

Le plus gros inconvénient de cet éclairage est de gérer les neuf ampoules lorsque vous devez le démonter. Si vous avez plus d’une de ces lumières, il peut être frustrant de devoir soigneusement envelopper chaque ampoule pour le transport. Si vous pouvez configurer cette lumière et la laisser ensemble, cela produit des résultats fantastiques.