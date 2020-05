Meilleurs joueurs U21 hors des «Big Five» d’Europe: un produit de Salzbourg aussi bon que Erling Haaland et un objectif de Liverpool

Nous considérons souvent le football à travers le prisme des ligues des «Big Five», mais nous nous éloignons de l’éclat de ses richesses et il y a des masses de jeunes talents.

Erling Haaland et Joao Felix ont été développés en dehors de l’élite européenne et il y a beaucoup plus de jeunes joueurs talentueux qui émergent des confins de l’extérieur.

Dans la deuxième de cette série en deux parties, nous examinons certains des meilleurs joueurs U21 de ligues en dehors des cinq premiers, en utilisant WyScout et whoscored.com pour livrer nos rapports.

Jupiler Pro League (Belgique)

Jonathan David | Gent | 20 | canadien

Jonathan David est le meilleur jeune joueur en dehors des Big Five d’Europe. Une opinion audacieuse mais avec beaucoup de mérite, bien qu’il soit peu probable qu’il reste à l’extérieur plus longtemps. Au milieu de la récente poussée de croissance des talents nord-américains – Christian Pulisic de Chelsea et Alphonso Davies du Bayern Munich sont actuellement en tête – David est peut-être le plus impressionnant.

Certes, ses exploits ont été réalisés en Belgique, mais tous les éléments constitutifs sont là pour former un attaquant brillant, l’un largement appelé à devenir l’exportation la plus chère de la Jupiler Pro League.

Compte tenu du calibre des joueurs nourris en Belgique – Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Thibaut Courtois, Sergej Milinkovic-Savic et bien d’autres carrières appréciées – c’est une déclaration. Arsenal, Chelsea et Tottenham sont à la tête d’une longue, longue liste de prétendants baveux et, comme son coéquipier canadien Davies, le joueur de 20 ans a vraiment explosé en 2019/20.

D’abord aux statistiques et aux enregistrements, qui sont déjà nombreux. En 40 matchs toutes compétitions confondues, David a marqué 23 fois en ajoutant neuf passes pour Gent, deuxième.

Son intelligence composée a été le fil conducteur de chacune de ces contributions, car le sens de l’espace et du timing de l’attaquant est exceptionnel.

Il se déplacera entre les défenseurs centraux juste au moment où les centres sont livrés, a l’instinct de prédateur d’être le premier à perdre des balles dans la surface et passera par-dessus l’épaule des défenseurs pour rencontrer les passes. Beaucoup de ses buts sont des finitions pour la première fois, ce qui indique son mouvement intelligent et l’anticipation de l’endroit où le ballon sera, puis de l’endroit où il devrait aller ensuite. Mais ensuite, l’attaquant né à Brooklyn est super lisse avec le ballon à ses pieds et peut exploser des profondeurs, affrontant les joueurs avec facilité avant de glisser froidement à la maison.

Il est un partisan d’une exécution et d’une précision parfaites, c’est pourquoi il peut aussi fournir. Selon l’endroit où il commence – il a été déployé dans deux rôles derrière deux attaquants dans un 4-3-1-2 ou dans le couple avant – David passera entre les lignes et relâchera les balles au bon moment, conduira de au cœur du milieu de terrain ou tirez-vous dans l’espace entre l’arrière complet et l’arrière central pour produire des coupes intelligentes.

Le gamin court et court, à la recherche constante d’espace à exploiter, mais il travaille dur aussi sur la défensive, c’est pourquoi il touche régulièrement la marque des 12 km en 90 minutes.

Ces caractéristiques expliquent pourquoi, à l’âge de 19 ans, il a remporté le soulier d’or à la Gold Cup avec un record national de six buts et a ensuite été nommé joueur canadien de l’année. Malgré seulement 12 apparitions internationales, il est déjà le quatrième buteur de son pays avec 11 frappes. Son sang-froid est exceptionnel et jumelé avec son rythme brûlant et son jeu intelligent, un rêve de longue date de figurer dans l’une des meilleures ligues sera une réalité très bientôt.

Mentions dignes: Jeremy Doku (Anderlecht), Marco Kana (Anderlecht), Yari Verschaeren (Anderlecht), Krepin Diatta (Club Brugge), Zinho Vanheusden (Standard de Liège), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Jhon Lucumi ( Genk), Giorgi Chakvetadze (Gent), Aster Vranckx (KV Mechelen), Ikoma Lois Openda (Club Brugge), Robbe Quirynen (Royal Antwerp)

Superliga (Danemark)

Mohammed Daramy | FC Copenhague | 18 | danois

Mohammed Daramy, c’est un peu comme une bonne soupe. Il est difficile de se tromper avec la soupe, les ingrédients de base sont copieux et pleins de saveurs, mais pour bien faire les choses, le plat nécessite un assaisonnement, un soin et une attention constants afin de l’affiner. C’est Daramy en ce moment, nous savons qu’il va être bon parce que les ingrédients de base sont là, mais il a besoin de raffinement pour émerger comme un doux succès.

L’attaquant adolescent s’installe lentement au FC Copenhague avec trois buts et trois passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, ce qui est un retour assez soigné pour un joueur avec seulement huit départs en 2019/20. Le programme de développement est clair, car Daramy est progressivement devenu le football senior en devenant le plus jeune buteur de Copenhague à seulement 16 ans en 2018. Et cela a déjà été une grande année pour le jeune alors qu’il avait 18 ans en janvier après avoir reçu son passeport danois sous peu avant son anniversaire (Daramy a vécu au Danemark toute sa vie même si ses parents sont de Sierra Leone). Il ne faudra pas longtemps avant de porter le rouge et le blanc du Danemark.

Selon les informations, près de la moitié de la Premier League a suivi ses progrès – le chef de Liverpool parmi eux – tandis que Leipzig avait déjà apparemment rejeté une offre en janvier avec les rivaux de la Bundesliga Borussia Dortmund intéressés et également les champions écossais du Celtic.

Il y a beaucoup à aimer. Essentiellement avant-centre, Daramy aime laisser tomber le jeu en profondeur et en liaison. Il est très habile en battant son homme pour ouvrir des opportunités de dépassement et il a la conscience de savoir quand tourner et fléchir et quand déposer le ballon et recycler la possession. Maintenant, il n’est pas l’attaquant le plus propre du ballon, il peut donc être très capricieux avec ses tirs et a tendance à surpasser également les passes, mais c’est à prévoir d’un jeune attaquant. Ce qui est agréable, cependant, c’est sa confiance en lui pour demander le ballon et pour tirer dessus. Resserrer sa technique viendra avec le temps.

Jusqu’à présent, il s’est avéré assez à l’aise sur les deux ailes, ce qui est à peu près une exigence pour tous les attaquants modernes, il est donc facile de voir pourquoi tant de clubs le vérifient. Il y a un long chemin à parcourir et de nombreuses étapes sur la route, mais Daramy a certainement un bel avenir devant lui.

Mentions dignes: Victor Nelsson (FC Copenhague), Mikkel Damsgaard (FC Nordsjaelland), Evander (FC Midtjylland), Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland), Magnus Kofoed Andersen (FC Nordsjaelland), Jonas Wind (FC Copenhague), Jacob Christensen (FC Nordsjaelland), Isaac Atanga (FC Nordsjaelland), Mikkel Kaufmann (FC Copenhague)

Allsvenskan (Suède)

Sead Haksabanovic | IFK Norrkoping | 21 | monténégrin

La Suède n’est pas vraiment dotée d’une surabondance de joueurs talentueux en ce moment, donc lorsque Sead Haksabanovic a changé d’allégeance au Monténégro – il s’est qualifié par l’intermédiaire de son père – il y a eu une déception compréhensible. Haksabanovic a depuis garni du sel dans leurs blessures avec le sass d’une certaine star des médias sociaux, retournant à l’Allsvenskan prêté à Norrkoping par West Ham.

On lui a à peine donné une chance aux Hammers depuis qu’il a quitté Halmstads à l’adolescence avec un prêt à Malaga lui apportant 53 misérables minutes de football. Cependant, le milieu de terrain offensif a explosé en Suède où il a terminé la campagne 2019 – l’Allsvenskan s’étend d’avril à novembre – marquant neuf fois et aidant huit autres en 36 matchs.

Comme la plupart des équipes, le budget de transfert de West Ham sera sérieusement limité par les effets de COVID-19 et donc le joueur de 21 ans pourrait enfin se voir offrir une opportunité en Premier League. Il mérite sa chance.

La confiance est un énorme facteur déterminant dans le succès et l’échec et maintenant Haksabanovic a réussi à se reconstruire pour jouer avec la liberté après deux années de ponction. Avec le côté gauche d’un 3-4-3, Haksabanovic a été très efficace pour couper à l’intérieur et déclencher des frappes râpeuses. Il est super dynamique et son contrôle serré lui permet de toucher à l’intérieur, de décaler le ballon de ses pieds avant de frapper au but.

Pourtant, il n’est pas unidimensionnel. Il chronomètre souvent ses runs alors que l’arrière ne regarde pas pour s’élancer dans la surface et rencontrer des centres, marquant une tête et plusieurs finitions pour la première fois avec ce stratagème. Il a également appliqué ses compétences pointues en matière de dribble pour marquer lors de l’exécution des défenses en profondeur.

La variété de ses objectifs est ce qui lui donne l’espoir de pouvoir évoluer dans l’élite anglaise. Naturellement, le niveau auquel il joue est nettement plus bas, mais le fait qu’il ait un tel fanfaron signifie que s’il peut apporter cette mentalité en Angleterre, il peut avoir un impact. Il y aura un visage familier contre lequel Haksabanovic aimerait se tester car il s’est entraîné aux côtés de Marcus Rashford lors d’un procès à Manchester United à l’âge de 15 ans en 2015.

Mentions dignes: Marko Johansson (GAIS), Tim Prica (Malmö), Daleho Irandust (BK Hacken), Jack Lahne (Orebro SK), Alhassan Yusuf (IFK Goteborg), Max Svensson (Helsingborgs IF)

Bundesliga (Autriche)

Dominik Szoboszlai | Red Bull Salzburg | 19 | hongrois

Après avoir amené Erling Haaland dans la conscience grand public puis Takumi Minamino dans les bras de Liverpool cette saison, Red Bull Salzburg domine naturellement le football autrichien en ce qui concerne la production de joueurs. L’ensemble du projet Red Bull repose sur la détection précoce des meilleurs jeunes talents, en les encourageant avec des opportunités de première équipe avant de vendre à un prix élevé. Dominik Szoboszlai est leur prochaine star. Il semble destiné à passer en Serie A avec son agent qui parle d’un déménagement à Milan, un transfert qui a du sens étant donné que Ralf Rangnick est le responsable du sport et du développement chez Red Bull et prendra bientôt la direction de l’AC. S’il choisit Szoboszlai pour les Rossoneri, cela donne une indication de la qualité de l’adolescent.

Aligné à gauche du milieu de terrain, l’international hongrois est un pur-sang pur et la façon dont il manœuvre sur le terrain avec tant de sang-froid et de grâce, il serait facile de confondre sa performance avec une routine de dressage équestre. Il n’y a rien de forcé dans son jeu. Il joue comme s’il était en permanence sur la pointe des pieds, glissant simplement à travers et à travers les joueurs.

Tout est mesuré et précis, les passes sont chronométrées à la perfection et pondérées si gracieusement. Quand il traverse, il n’y a pas de bruit sur le ballon avec l’attente de ses attaquants pour en tirer le meilleur parti, il caresse et arrose les livraisons sur leur chemin.

Pourtant, alors que le jeu lui vient sans effort alors qu’il est en possession, sans lui, il est tout effort. Dans un tel système de presse, Szoboszlai possède une greffe énorme et ses récupérations sont tout aussi impressionnantes que tout ce qu’il fait avec le ballon. Lors du match de phase de groupes de la Ligue des champions à Liverpool, en deuxième mi-temps en particulier, il a traqué et lutté la possession des champions en titre.

Sa capacité technique, sa créativité et son QI alliés à son énergie et à son éthique de travail lui permettent de jouer de manière centrale au milieu de terrain ou dans les deux grands espaces.

Bien sûr, il y a place pour le développement. Il n’est pas un finisseur naturel et sa technique n’est pas aussi propre devant le but que lors du passage des lignes, c’est pourquoi il a huit passes décisives dans toutes les compétitions et seulement cinq buts.

Mais Szoboszlai n’est pas non plus un ailier traditionnel, car il s’attarde entre les deux cases plutôt que de s’élancer dans la zone. Il est l’homme de pointe en attaque, appliquant des mouvements délicats et des passes incisives entre les lignes, ce qui explique pourquoi il est deuxième de la Bundesliga autrichienne pour les troisièmes passes décisives.

Il y a tellement de talent avec lequel travailler et son prochain mouvement le verra certainement devenir beaucoup plus raffiné. Il a été comparé au pré-Pep Guardiola Kevin De Bruyne et une transformation similaire pourrait le voir devenir un milieu de terrain d’élite dans les années à venir.

Mentions dignes: Patson Daka (Red Bull Salzburg), Noah Okafor (Red Bull Salzburg), Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Antoine Bernede (Red Bull Salzburg), Sekou Koita (Red Bull Salzburg), Romano Schmid (Wolfsberger), Marko Raguz (LASK ), Emanuel Aiwu (Admira Wacker), Ousmane Diakite (Rheindorf Altach)

Super League (Grèce)

Dimitris Limnios | PAOK | 21 | grec

Cristiano Ronaldo pourrait bien être le joueur le plus inspirant du monde et nous commençons maintenant à voir la première vague de joueurs qui ont grandi en regardant l’icône portugaise. Dimitris Limnios se sent comme l’un de ces joueurs. La Grèce n’est pas exactement le premier pays qui me vient à l’esprit en ce qui concerne les talents techniques et flair. Pensez à la Grèce, pensez à l’Euro 2004 et à la façon dont ce camp a matraqué des équipes à mort. Cependant, Limnios est un artiste, un ailier qui tentera de réaliser des films audacieux au premier contact et des dribbles vertigineux ala Ronaldo, plutôt que ala Angelos Charisteas.

Le Borussia Monchengladbach, l’Eintracht Francfort et Monaco font partie des grands clubs qui jettent un œil sur la star du PAOK cette saison et sans aucun doute, ils auront aimé ce qu’ils ont vu.

Membre précieux de l’équipe au cours de la saison historique de ligue invaincue de POAK 2018/19 qui les a vus doubler avec un triomphe de la Coupe de Grèce, Limnios est depuis devenu un partant régulier ce trimestre. Il a déjà dépassé son total de buts de la saison dernière, marquant six fois dans toutes les compétitions et a également un impact pour l’équipe nationale, avec un vainqueur de la qualification au Championnat d’Europe contre l’Arménie à la fin de l’année dernière.

Son ascension n’est pas une surprise. Limnios a fait ses débuts pour Atromitos à seulement 16 ans pour devenir le troisième plus jeune joueur de la Super League et le battage médiatique l’a suivi à chaque étape. On lui a confié une place régulière dans le XI du champion en titre, passant entre les deux ailes mais utilisé principalement à droite dans ses 23 départs.

Alors, quel type de joueur est-il? Limnios est puissamment rapide et audacieusement direct. Son intention immédiate lorsque le ballon est à ses pieds est de courir sur les défenseurs et bien qu’il ne possède pas une boîte de tours flamboyants, il laisse tomber régulièrement son épaule et déplace efficacement le ballon pour se libérer de l’attention. Il veut la responsabilité de créer des opportunités et il a la confiance nécessaire pour y parvenir.

Peut-être que le flair est dans ses gènes étant donné que sa mère est brésilienne, mais bien que son jeu excite, il doit y avoir plus de coup à son flash. Des objectifs et des passes décisifs cohérents sont nécessaires et cela l’obligera à ajouter plus de dimensions à son jeu qui ne se contente pas de battre son homme en un contre un.

Mentions dignes: Leo Jaba (POAK), Maximiliano Lovera (Olympiacos), Svetozar Markovic (AEL), Enea Mihaj (PAOK), Ronaldo Shani (Atromitos), Tasos Douvikas (Asteras Tripolis), Juan Perea (Panathinaikos), Fabian Ehmann (Aris)

