Meilleurs films et télé étrangers en streaming maintenant – / Film

(Bienvenue à Importations de culture pop, une colonne qui compile les meilleurs films et streaming TV étrangers en ce moment.)

En ce moment, dans une autre vie, le Festival de Cannes présenterait à des centaines de participants les films d’art et essai les plus prestigieux du monde. Mais comme nous ne vivons pas cette vie, pourquoi ne pas rafraîchir certains classiques internationaux dans le confort de votre maison? Pop Culture Imports est là pour vous fournir tous vos besoins sous-titrés, qu’il s’agisse d’une comédie surréaliste française de la Nouvelle Vague ou du dernier drame Netflix K. Ou vous n’avez peut-être même pas besoin de sous-titres, mais simplement d’un amour pour le cinéma dans sa forme la plus nostalgique. Tout ce que vous désirez, lancez ces sous-titres et obtenez le streaming.

Meilleurs films et émissions de télévision étrangers en streaming maintenant

Céline et Julie vont faire du bateau – Criterion Channel

Pays: France

Genre: Comédie surréaliste

Réalisateur: Jacques Rivette

Jeter: Dominique Labourier, Juliette Berto.

Le film qui a inspiré Cherchant désespérément Susan, Le chef-d’œuvre surréaliste de la Nouvelle Vague surréaliste de Jacques Rivette Céline et Julie vont faire du bateau porte ses propres inspirations sur sa manche: l’aventure fantastique de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Mais malgré son intrigue labyrinthique et une poupée russe de récits dans les récits, Céline et Julie vont faire du bateau est une plongée profonde infiniment observable dans le terrier du lapin. Tout comme le classique Lewis Carroll, Céline et Julie vont faire du bateau suit une jeune femme curieuse qui suit un inconnu faisant tomber des objets sans le vouloir – d’abord une paire de lunettes de soleil, puis un foulard, et plus encore. Alors que la bibliothécaire ennuyée Céline (Juliette Berto) court après cette bohème à l’esprit libre Julie (Dominique Labourier), elle devient plus fascinée par la femme. Les deux ont rapidement noué une relation pseudo-romantique et dépendante, les deux se déplaçant ensemble et changeant spontanément d’identité. Mais le caractère nonchalant de la première moitié laisse la place à une seconde moitié encore plus trippante, qui plonge Céline et Julie dans un mélodrame de meurtre mystère grâce à l’utilisation de bonbons psychotropes. Malgré son éclat prétentieux, Céline et Julie vont faire du bateau joue comme un film de repaire décontracté qui change paresseusement les genres et les tons en un rien de temps. Mais c’est tellement amusant de regarder Berto et Labourier travailler leur magie à l’écran – dans certains cas, littéralement, car Julie de Labourier est un magicien de scène – que vous remarquez à peine quand la troisième heure du film passe.

Regardez ceci si vous aimez: Gros poisson, cherchant désespérément Susan, Mulholland Drive, la magie de la scène.

L’artiste – Netflix

Pays: France

Genre: Comédie dramatique

Réalisateur: Michel Hazanavicius

Jeter: Jean Dujardin, Bérénice Bejo.

L’artiste est un peu tombé en disgrâce dans les milieux du cinéma depuis qu’il a remporté le prix du meilleur film aux Oscars en 2011. Mais malgré toutes les critiques qui ont été émises à l’encontre du film muet en noir et blanc de Michel Hazanavicius – c’était un gadget, c’était auto- félicitations absurdes à Hollywood, c’était trop simpliste – L’artiste est toujours une ode délicieusement charmante à une époque révolue. Mettant en vedette Jean Dujardin comme idole en matinée dans les années 1920 à Hollywood, L’artiste suit George Valentine de Dujardin alors qu’il découvre et tombe amoureux d’une jeune ingénieuse brillante nommée Peppy Miller (Bérénice Bejo). Mais alors que l’étoile de Peppy commence à s’élever, celle de George commence à s’estomper. Oui, nous avons tout vu L’artiste avant, et oui, le film joue sur notre nostalgie du glamour du classique hollywoodien, mais le charisme de ses rôles principaux (Dujardin en particulier donne une performance tous temps qui aurait dû lui décerner le rôle principal dans tous les grands films hollywoodiens à suivre ) et un adorable petit chien fait L’artiste un merveilleux voyage dans la mémoire du cinéma.

Regardez ceci si vous aimez: La La Land, une étoile est née, chante sous la pluie, mignons chiens dansants.

Cinéma Paradiso – HBO Go

Pays: Italie

Genre: Drame de la période de l’âge adulte

Réalisateur: Giuseppe Tornatore

Jeter: Jacques Perrin, Philippe Noiret, Leopoldo Trieste, Marco Leonardi, Agnese Nano, Salvatore Cascio.

Y a-t-il jamais eu une ode au cinéma plus luxuriante et riche en émotions que Cinéma Paradiso? Aucune au moins qui a une aussi belle partition que celle d’Ennio Morricone, dont la musique majestueuse vous transporte dans un petit village sicilien où l’amour d’un jeune garçon pour le cinéma devient la force émotionnelle de la lettre d’amour jaillissante de Giuseppe Tornatore au cinéma. L’un des films italiens les plus populaires de tous les temps, Cinéma Paradiso suit le jeune Salvatore Di Vita (Salvatore Cascio enfant, Marco Leonardi adolescent, Jacques Perrin adulte) à l’âge adulte dans l’Italie de l’après-Seconde Guerre mondiale. Un jeune garçon espiègle qui évite le travail scolaire et ses fonctions de garçon de chœur, Salvatore n’aime rien de plus que de passer du temps dans le cinéma du village, Cinema Paradiso, où il se lie d’amitié avec le projectionniste curmudgeonly, Alfredo, qui lui apprend finalement comment faire fonctionner le projecteur . Une histoire de passage à l’âge adulte tentaculaire criblée de douleurs tragiques et d’extase du premier amour, Cinéma Paradiso est la nostalgie transformée en un long métrage de deux heures. Bien que parfois un peu sentimental, c’est une merveilleuse représentation de la joie pure et pure du cinéma.

Regardez ceci si vous aimez: Hugo, Les 400 coups, douleur et gloire, nostalgie.

Parascolaire – Netflix

Pays: Corée du Sud

Genre: Crime K-drama

Réalisateur: Kim Jin-min

Jeter: Kim Dong-hee, Jung Da-bin, Park Ju-hyun, Nam Yoon-soo, Choi Min-soo, Park Hyuk-kwon, Kim Yeo-jin.

Périscolaire est Affaire risquée pour l’ère du covoiturage, si Affaire risquée abandonné ses bouffonneries comiques des années 80 et est devenu un drame policier graveleux qui s’est penché sur les conséquences de la prostitution des adolescents. Le rare K-drama maigre (j’ai un penchant pour le genre, mais il tend vers le ballonnement mélodramatique), Périscolaire est plus électrique et plus courant que la plupart de ses contemporains. La prémisse ressemble à du savon: Périscolaire suit un lycéen de niveau génie (Classe Itaewon« Kim Dong-hee) qui gère un réseau de prostitution en ligne pour joindre les deux bouts, mais qui est victime de chantage par un camarade étudiant qui découvre son stratagème. Graveleux et indéfectible, Périscolaire est un drame criminel addictif qui est une étape à part de la plupart des autres drames K que vous trouverez sur Netflix. Aussi agréables que soient leurs valeurs de production et aussi mondial qu’ils soient, les drames K sont encore très redevables à leurs prédécesseurs bon marché savonneux et se croisent rarement avec le cinéma coréen tonique et comique violent qui est si aimé sur la scène mondiale. Mais Périscolaire Est-ce que. Équilibrer le suspense tendu avec un humour sombre et décalé avec une pincée de commentaires sociaux, Périscolaire fait une excellente introduction aux drames K pour ceux qui cherchent à se gratter Parasite démanger.

Regardez ceci si vous aimez: Entreprise risquée, mauvais génie, skins, les adolescents font de mauvaises choses.

Dans la nuit – Netflix

Pays: Belgique

Genre: Série de thrillers de science-fiction apocalyptique

Créateur: Jason George.

Jeter: Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Stefano Cassetti, Mehmet Kurtulus.

Dans la nuit commence par une prémisse vraiment, vraiment idiote: le soleil tue les gens. Mais en quelque sorte, cette série de science-fiction apocalyptique belge parvient à transformer une prémisse qui ressemble à un SNL comédie mord dans un thriller apocalyptique tendu. Un vol de minuit à destination de Moscou à partir de Bruxelles commence à monter à bord de ses passagers de première classe – un assortiment étrange et diversifié de riches saccades, influenceurs, infirmières et, commodément, un ancien pilote d’hélicoptère militaire – lorsqu’il est détourné par un homme effréné (Stefano Cassetti) prétendant être avec l’OTAN. Les passagers et le pilote effrayés sont retenus captifs par l’homme armé, qui exige qu’ils volent vers l’ouest ou risquent d’être tués par le lever du soleil. Le premier épisode de la série en six parties se déroule comme un thriller terroriste tendu, jusqu’à ce qu’il apparaisse lentement aux passagers (jeu de mots voulu) que l’homme dit la vérité. La série ne devient pas trop flashy avec sa prémisse bizarre, gardant sagement l’histoire simple: continuez à voler vers l’ouest, alors que l’avion est pourchassé par la bombe à retardement qui est le soleil levant, tout en affrontant des passagers indisciplinés et en épuisant lentement le carburant. Pense La vitesse dans un avion.

Regardez ceci si vous aimez: Lost, The Leftovers, Flashforward, avions.

