Meilleurs films et télé étrangers en streaming maintenant – / Film

(Bienvenue à Importations de culture populaire, une colonne qui compile les meilleurs films étrangers et le streaming TV en ce moment.)

Alors que nous nous dirigeons vers mai, nous devons essayer de résister aux appels du temps chaud et rester en sécurité à l’intérieur. Et quelle meilleure façon de vous distraire des oiseaux joyeux signalant le début du printemps qu’avec certains films internationaux? Et nous avons tout l’éventail des importations de la culture pop de cette semaine: du favori des débats très controversé Slumdog Millionaire, au balayage du mélodrame brésilien La vie invisible, au drame du crime qui a battu Portrait d’une dame en feu pour le choix français pour l’Oscar international, Les misérables.

Lancez ces sous-titres et passons en streaming.

Meilleurs films et émissions de télévision étrangers en streaming maintenant

Slumdog Millionaire – HBO Go

Pays: Royaume-Uni, Inde

Genre: Drame criminel

Réalisateur: Danny Boyle

Jeter: Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal, Anil Kapoor, Irrfan Khan.

Pour une raison quelconque, le prestige de Danny Boyle«S Slumdog Millionaire a fait l’objet de vifs débats depuis qu’il est devenu un chouchou des prix en 2008. Est-ce le schmaltz sentimental qui glorifie la pauvreté? Ou est-ce simplement un drame policier édifiant? La réponse est, ce sont ces deux choses – et c’est toujours bon. Slumdog Millionaire a été une malheureuse victime du discours des Oscars qui afflige de nombreux chefs de file, qui a éclipsé cette histoire vibrante et tout à fait romantique d’un serveur de thé des bidonvilles de Mumbai qui atterrit sur l’Inde Qui veut gagner des millions pour retrouver son amour d’enfance perdu depuis longtemps. La direction électrique de Boyle et les performances du plomb Dev Patel, dans son rôle d’évasion, avec l’icône de Bollywood récemment décédée Irrfan Khan et un groupe incroyable d’acteurs enfants talentueux font tous Slumdog Millionaire un classique.

Regardez ceci si vous aimez: Forrest Gump, je m’appelle Khan, un jour, jeu qui se termine par un numéro de danse de Bollywood.

La vie invisible – Amazon Prime

Pays: Brésil

Genre: Série historique

Réalisateur: Karim Aïnouz

Jeter: Carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier, Bárbara Santos, Flávia Gusmão, Maria Manoella, Antônio Fonseca, Cristina Pereira, Gillray Coutinho, Fernanda Montenegro.

Un magnifique mélodrame radical dans la vraie tradition de Douglas Sirk, La vie invisible est la romance rare sur le vaste amour entre deux sœurs. Situé dans les années 1950 à Rio, La vie invisible suit deux sœurs très différentes – celle qui rêve d’être une pianiste de classe mondiale, celle qui rêve des garçons – qui s’aiment profondément. Mais lorsque la soeur folle de garçon, Guida, s’enfuit avec un marin grec, elle laisse sa sœur Eurídice se sentir abandonnée. Eurídice subit des pressions de son père pour qu’elle épouse un ami de la famille pour qu’elle reste à Rio et est en uniforme lorsque Guida rentre enceinte. Leur père renie Guida et ment aux deux sœurs, se faisant penser que l’autre vit à l’autre bout du monde. Luxuriante, riche et immensément déchirante, La vie invisible suit les sœurs dans leur lutte contre la répression et le fanatisme, tout en aspirant à retrouver la personne qui les comprend le mieux.

Regardez ceci si vous aimez: Le cahier, Amour, guerre froide, rencontres manquées.

Unorthodox – Netflix Original

Pays: États-Unis, Allemagne

Genre: Minisérie dramatique

Réalisateur: Maria Schrader

Jeter: Shira Haas, Amit Rahav, Jeff Wilbusch.

Librement basé sur l’autobiographie de Deborah Feldman de 2012 Peu orthodoxe: le rejet scandaleux de mes racines hassidiques, Peu orthodoxe suit Esty, malheureusement marié, qui échappe à sa communauté ultra-orthodoxe de Brooklyn pour commencer une nouvelle vie à Berlin. Miraculeusement, elle se retrouve immédiatement acceptée par un groupe de beaux musiciens qui lui font découvrir la vie qui lui manquait. Mais en attendant, elle doit échapper à son mari et son cousin qui ont été envoyés pour la ramener. Peu orthodoxe est une histoire remarquable sur un personnage remarquable – plomb Shira Haas donne une performance merveilleusement vulnérable et courageuse comme Esty, qui se lance dans ce voyage avec une crainte grandiose. Bien écrit et convaincant, Peu orthodoxeest un joyau caché à regarder sur Netflix (et qui a déjà gagné un fan passionné dans clair de lune réalisateur Barry Jenkins).

Regardez ceci si vous aimez: Désobéissance, L’incassable Kimmy Schmidt, perruques.

Les Misérables – Amazon Prime

Pays: France

Genre: Drame criminel

Réalisateur: Ladj Ly

Jeter: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Percia, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, Almany Kanoute, Nizar Ben Fatma.

Alors, quel est le problème avec le film qui a pris la place du meilleur film international de France Oscar choisi Portrait d’une dame en feu? Il y a eu beaucoup d’indignation face à la nomination de Ladj Ly Les misérables, mais l’indignation était-elle justifiée? Pas du tout. Situé dans Montfermeil moderne, le décor du roman classique de Victor Hugo, Les misérables est un portrait incendiaire des tensions de classe et de race centrées autour d’une unité anti-criminalité dont les abus contre les communautés immigrées appauvries du quartier dégénèrent en une crise explosive. Les misérables n’est pas inspiré du roman d’Hugo du même nom, mais d’un incident réel de violence policière observé par le réalisateur Ladj Ly. Et Ly a beaucoup à dire dans ce drame criminel passionnant et quelque peu lourd. Les misérables menace de se plier sous ses nombreux messages – sur la tension raciale, sur les abus de la police, sur la relation incertaine entre les gangs et les flics qui gardent les roues graissées – mais l’approche passionnée de Ly sur le sujet vous tient accro.

Regardez ceci si vous aimez: La Haine, Blindspotting, Détroit, gilets pare-balles.

Il est temps de chasser – Netflix

Pays: Corée du Sud

Genre: Thriller policier

Réalisateur: Yoon Sung-Hyun

Jeter: Lee Je-hoon, Ahn Jae-hong, Choi Woo-shik, Park Jung-min.

Il n’y a pas grand-chose qui distingue Yoon Sung-Hyun«S Il est temps de chasser de tout autre thriller de braquage de film B au premier abord. Il y a son cadre dystopique vaguement futuriste, mais Il est temps de chasser fait peu de chose pour construire son monde, à part utiliser l’esthétique urbaine granuleuse du genre comme toile de fond de mauvaise humeur à l’histoire de quatre petits criminels qui décident de voler un repaire de jeu souterrain. Mais après que le cambriolage a été retiré, Il est temps de chasserLa nature change soudainement et se transforme en un film d’horreur fascinant à poings blancs, alors que les voleurs se retrouvent pourchassés par un tueur impitoyable engagé par la foule qui dirige la tanière. Parasite«S Choi Woo-shik est l’un des jeunes voleurs qui se retrouvent désespérément hors de leur élément, traqués par Park Hae Soo »s assassin aux yeux morts, un flic sale qui joue joyeusement avec sa proie. Il est temps de chasser est mieux quand il cesse de passer par les mouvements de ce qui est attendu dans un film de braquage standard et embrasse le film d’horreur passionnant qu’il devient à la fin.

Regardez ceci si vous aimez: À l’intérieur de l’homme, la ville, être accro aux cambriolages.

