Meilleurs films de Thanksgiving à regarder cette saison des fêtes

«Mon peuple va souffrir et se dégrader», siffle mercredi dans sa réécriture de dernière minute. «Votre peuple aura des changements de bâton. Les dieux de ma tribu ont parlé. Ils disent ne pas faire confiance aux pèlerins, en particulier à Sarah Miller. Et pour toutes ces raisons, j’ai décidé de vous scalper.

Le chaos qui s’ensuit est délicieux. Joyeux Thanksgiving, les amis!

Restaurant d’Alice

Restaurant d’Alice est une comédie de Thanksgiving par inadvertance réalisée par Arthur Penn, qui a repensé Bonnie Parker et Clyde Barrow comme des anti-héros de la contre-culture dans son classique des gangsters de 1967, Bonnie et Clyde. Penn a fait de même avec Arlo Guthrie, le fils du héros folklorique Woody Guthrie, l’anti-fasciste engagé qui a écrit «This Land is Our Land». Le film est basé sur la chanson folklorique d’Arlo Guthrie de 1967 «Alice’s Restaurant Massacree», qui parlait d’Alice et d’un restaurant. Le restaurant ne s’appelait pas «Alice’s Restaurant».

C’est juste le nom de la chanson, qui est très bavarde, comme le film, qui est aussi assez violent et assez drogué. Le film ne commence pas à Thanksgiving, mais dans un centre de recrutement de l’armée, où Arlo, jouant lui-même, tente d’éviter le projet. Il s’avère qu’il n’a aucune bonne raison de rester en dehors de la guerre.

Le cadre de Thanksgiving, cependant, donne au film son but et la principale raison d’être reconnaissant. L’intrigue principale consiste à se débarrasser des déchets après un dîner de vacances. Arlo et ses amis chargent quelques mois de déchets dans leur microbus rouge VW, avec des «pelles, des râteaux et d’autres outils de destruction», et se dirigent vers la décharge de la ville, qui est fermée pour Thanksgiving. Ils n’avaient jamais entendu parler d’un dépotoir fermé le jour de Thanksgiving auparavant, alors les larmes aux yeux, ils partent pour trouver un autre endroit pour mettre les ordures.