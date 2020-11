Meilleurs films de guerre à regarder: un guide de streaming complet

Ce tournage de 1987 pendant la guerre du Vietnam raconte une mission spécifique: un assaut de 1969 par le 3e bataillon, 187e d’infanterie, 101e division aéroportée de l’armée américaine, connu sous le nom de «Screaming Eagles», sur une position nord-vietnamienne bien fortifiée près de la frontière laotienne . Dylan McDermott, Don Cheadle, Courtney B. Vance et Steven Weber font tous des apparitions en début de carrière dans le film alors que de jeunes soldats se retrouvent dans une situation où la victoire ressemble plus à une défaite – aussi bonne métaphore du conflit au Vietnam que n’importe quelle autre.

Hostiles

Disponible sur: Netflix

Le réalisateur Scott Cooper a fait la chose rare avec Hostiles: Il a regardé l’histoire américaine avec nuance et contemplation sincère. Ce film parle ostensiblement d’un officier de cavalerie américaine dans sa dernière mission, qui est d’escorter une famille d’Amérindiens à travers les derniers vestiges de la frontière américaine. Mais lorsque cet officier (Christian Bale) sait qu’il escorte le chef de guerre mourant Cheyenne (Wes Studi) qui a dirigé le côté condamné des Amérindiens dans les conflits précédents – et aux côtés d’une femme (Rosamund Pike) qui vient de perdre sa famille dans les attaques indiennes – le les fantômes des péchés et des récriminations de l’Amérique marchent avec eux.

The Hurt Locker

Disponible sur: Hulu, Netflix Royaume-Uni

Le film qui a valu à Kathryn Bigelow l’Oscar du meilleur réalisateur, The Hurt Locker est le premier grand film sur la guerre contre le terrorisme au 21e siècle. Réduisant la folie de la guerre à être comme «une drogue» pour certains soldats, le film évoque la tension – et l’adrénaline – d’être un officier de la brigade anti-bombe de l’armée responsable du désarmement des engins piégés, des gilets anti-bombes et autres armes de mort cachées.