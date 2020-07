Meilleurs étuis pour iPad Pro (2020)

Les derniers modèles d’iPad Pro d’Apple sont une itération du design de 2018: fin, moderne et élégant. Ils sont assez faciles à transporter dans votre vie quotidienne, mais ils bénéficient vraiment beaucoup de leur gifler un étui. D’une part, cela les rend plus agrippants et protège leurs corps coûteux contre les chocs aléatoires. Mais les tablettes doivent aussi être étayées assez souvent, à la fois pour la consommation de médias et pour différents types de travail. Donc, un cas est en quelque sorte un must.

Et tout cela dit, voici quelques-uns des meilleurs étuis et étuis folio que vous pouvez obtenir pour votre iPad Pro 11 (2020) et iPad Pro 12.9 (2020).

Apple Smart Folio

Les Smart Folios d’Apple sont peut-être un peu … chers, mais ils sont certainement sympas. Utilisant un certain nombre d’aimants, à la fois à l’intérieur de l’iPad Pro et du folio, il s’enclenche et se détache facilement de la tablette et c’est tellement satisfaisant à utiliser. Très peu de fournisseurs tiers offrent la même expérience, c’est pourquoi le Smart Folio est toujours parmi les meilleurs cas pour l’iPad Pro – fonctionnant comme prévu avec l’appareil. Un rabat à trois volets à l’avant vous permettra de soutenir l’iPad sous deux angles différents – debout ou légèrement décalé d’une surface plane.

Boîtier magnétique Surphy

Si vous trouvez que le Smart Folio d’Apple est cher, le boîtier Surphy en est essentiellement une copie – aimants et rabat à trois volets inclus – pour environ le tiers du prix. Ainsi, vous économisez de l’argent et vous obtenez toujours un étui magnétique pour l’iPad Pro, peut-être avec moins de garantie de qualité.

Spigen Smart Fold

Un étui fantastique sans fioritures, le Spigen Smart Fold ressemble beaucoup au Smart Folio d’Apple, mais est … beaucoup moins cher. Il a un rabat triple à l’avant, tout comme l’original, vous permettant de soutenir l’iPad Pro sous deux angles différents. Cependant, il ne se fixe pas magnétiquement à l’iPad – celui-ci est un étui que vous devez enrouler autour de la tablette, comme à l’époque des hommes des cavernes d’avant 2018. Mais bon, c’est moins cher et c’est la qualité Spigen, c’est donc un étui iPad Pro robuste. De plus, ne vous inquiétez pas pour le cadre enveloppant, il y a une énorme découpe qui vous permettra toujours de fixer et de charger votre Apple Pen sur l’iPad Pro.

Zugu Alpha

L’étui Zugu Alpha est un design élégant en forme de dossier avec une finition en cuir. Il peut être calé dans un total de 8 angles et est rempli d’aimants, ce qui en fait l’un des meilleurs étuis iPad Pro avec support. De plus, il peut même coller à votre réfrigérateur. Un très bon étui pour iPad Pro polyvalent, qui se prête à de multiples scénarios d’utilisation et ajoute une bonne quantité de protection au prix d’un volume notable.

Moshi VersaCover

Celui-ci a un design assez cool ressemblant à un Origami. C’est une couverture avec un rabat magnétique puissant, qui peut être plié dans trois styles différents. Un étui pour béquille pour l’iPad Pro qui peut le soutenir en mode paysage, portrait ou couché. Son aimant à rabat est si puissant que vous pouvez également fixer l’iPad sur des surfaces métalliques verticales, comme le réfrigérateur. La partie arrière du boîtier n’est pas magnétique, c’est du type « wrap around frame ». En d’autres termes, vous devez cliquer sur l’iPad dans – classique.

Targus Pro-Tek

OK, ce n’est peut-être pas la plus jolie chose du quartier, mais ce Targus est un étui robuste pour l’iPad Pro qui peut subir des abus. Si vous êtes assez actif avec la tablette dans votre sac à dos ou si vous vous considérez comme membre du clan Butterfinger, envisagez peut-être cette option ici. Prend en charge les supports de paysage et de portrait sous différents angles.

Otterbox Symmetry 360

Cela peut être un peu cher, mais cette Otterbox vous permettra d’afficher ce logo Apple – c’est un étui transparent pour l’iPad Pro. Il devrait également avoir une partie de la robustesse Otterbox pour résister à une chute accidentelle. Il a un rabat à trois volets, qui est maintenu en place par une trappe magnétique séparée pour un look plus classique à l’avant.

Speck Balance Folio

L’étui Speck a ce design en forme de dossier avec un rembourrage plus épais, ce qui en fait un étui de protection pour l’iPad Pro tout en restant élégant et élégant. Il cache même l’appareil photo derrière un rabat magnétique, ce qui est assez soigné. Au moment d’écrire ces lignes, seul le modèle 11 pouces semble être en stock, mais une version 12,9 pouces est « à venir ».

Case-Mate Pelican Voyager

Entrer dans un territoire robuste – le Pelican a définitivement l’air … industriel. Mais c’est un étui d’armure pour l’iPad Pro, capable de protéger la tablette contre plus que la simple chute accidentelle sur le tapis. L’étui est doté d’une béquille intégrée et d’un support Apple Pencil, car sa conception robuste ne permet pas au crayon d’être attaché magnétiquement à l’iPad.

Équipement d’armure urbaine UAG

En élargissant votre choix de coques robustes pour iPad Pro, voici une autre marque populaire – Urban Armor. Encore une fois, un design assez agressif, que vous pouvez même avoir en couleur pour des looks éclatants. Il couvre l’avant et l’arrière de l’iPad et dispose d’une protection contre les chutes de qualité militaire. Encore une fois, l’Apple Pencil est logé séparément de l’iPad en raison de la nature de l’étui de protection. L’étirage est toujours possible grâce à son rabat à double rabat.