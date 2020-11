Meilleurs étuis iPhone 12 Pro Max

Apple a officiellement présenté le nouveau Série iPhone 12 le 13 octobre et cette année, il y a un total de quatre modèles dans le portefeuille – le compact chaud iPhone 12 mini, le classique iPhone 12 et les grands – iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Les deux derniers modèles sont livrés avec des caméras grandement améliorées (capteurs LiDAR et tout), le chipset de smartphone le plus rapide et, surtout, le support 5G le plus large et le plus complet sur tous les téléphones.

le L’iPhone 12 Pro Max dispose d’un écran de 6,7 pouces et son prix de base est fixé à 1100 dollars. Il est disponible en quatre couleurs différentes: argent, graphite, or et la nouvelle option bleue, et il est également proposé en trois capacités de stockage: 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Coque de téléphone PITAKA Ultra Slim pour iPhone 12 Pro Max PITAKA propose l’une des coques iPhone 12 Pro Max les plus minces et les plus légères du marché. Avec une épaisseur de seulement 0,025 pouce et un poids de 0,35 oz, vous ne le remarquerez pas. Mais ne pensez pas que la protection est sacrifiée, bien au contraire. Le boîtier est fabriqué à partir d’un matériau de qualité aérospatiale, connu sous le nom de fibre aramide 600D, ce qui le rend vraiment très résistant. L’esthétique est également assez cool, car le matériau présente une texture semblable à celle de la fibre de carbone. La bosse de la caméra surélevée protège l’objectif sans affecter la conception ajustée et il existe une technologie spéciale 3D Grip qui laisse un motif texturé sur la surface pour aider à l’adhérence. Meilleurs étuis transparents pour iPhone 12 Pro Max Coque Mous Clarity pour iPhone 12 Pro Max Si vous souhaitez montrer la beauté de votre nouvel iPhone 12 Pro Max tout en bénéficiant d’un bon niveau de protection, la coque Mous Clarity iPhone 12 Pro Max est une bonne option. Nous l’avons dit d’innombrables fois, mais Mous a commencé son activité avec des tests de cas de téléphone fous, notamment en jetant des téléphones hors des hélicoptères. Tout cela s’est transformé en une technologie propriétaire qui protège les zones les plus vulnérables de votre téléphone. Le matériau ArioShock s’occupera des bosses latérales et aidera avec les gouttes, tandis que les lèvres surélevées veilleront à ce que l’écran et la caméra de votre téléphone restent intacts. Le boîtier Clarity est transparent à l’arrière et restera limpide grâce à la résistance aux UV incorporée dans le matériau. Tous les étuis Mous sont compatibles avec le chargement sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier de retirer l’étui lorsque vous chargez votre téléphone sans fil. Coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone 12 Pro Max Vous pouvez toujours obtenir une bonne protection et afficher votre nouvel iPhone 12 Pro Max en même temps. Le boîtier Spigen Ultra Hybrid utilise une technologie hybride qui intègre une protection avancée contre les chutes en une seule couche tout en gardant le boîtier limpide. L’Ultra hybride combine un pare-chocs flexible absorbant les chocs avec un dos rigide pour maximiser les caractéristiques défensives. Le dos transparent est conçu pour préserver l’aspect original de votre iPhone 12 Pro Max sans jaunir avec le temps. Les coins du téléphone sont protégés grâce à la technologie Air Cushion qui atténue tous les chocs des chocs quotidiens. Meilleurs étuis robustes pour iPhone 12 Pro Max Coque UAG pour iPhone 12 Pro Max en édition limitée par EGO Tactical Il est temps d’ajouter un avantage tactique à votre nouvel iPhone 12 Pro Max. Cet étui offre une excellente protection et en même temps il est léger en cuir grâce à sa construction composite. La coque extérieure Armor garantit la robustesse du boîtier tandis que le noyau souple résistant aux chocs prend soin de votre téléphone. Les boutons tactiles surdimensionnés et la poignée antidérapante robuste aident à manipuler le gros appareil. Il existe des tonnes d’options de personnalisation avec celui-ci, alors assurez-vous de les vérifier. Notre préféré est le Kryptek Octane Camouflage, c’est juste malade! Coque Spigen Tough Armor pour iPhone 12 Pro Max La série Tough Armor est un classique en matière de boîtiers robustes. Spigen a apporté son expertise dans la fabrication de coques résistantes à l’iPhone 12 Pro Max. Vous obtenez le package complet – une combinaison de TPU et de polycarbonate pour une double protection contre les chutes et les rayures, ainsi qu’une toute nouvelle technologie de mousse pour une couche supplémentaire de résistance aux chocs. Il y a une béquille pour libérer vos mains lorsque vous regardez une vidéo, tandis que la technologie Air Cushion protège les coins de votre iPhone 12 Pro Max lors de chutes potentielles. Étui OtterBox Defender Series pour iPhone 12 Pro Max OtterBox porte la protection à un nouveau niveau avec sa série Defender. Outre la conception multicouche – coque intérieure solide et couverture extérieure souple – cette coque offre également des couvercles de port pour empêcher la poussière et les débris d’entrer. Il y a un étui à clip de ceinture inclus qui sert également de béquille pour une consommation multimédia mains libres et vous avez le choix entre plusieurs couleurs fraîches, y compris un dos élégant Realtree Edge Graphic. Coque iPhone 12 Pro Max Presidio2 Armor Cloud de Speck Products Une autre excellente interprétation des étuis haute protection, cette fois avec un style supplémentaire. La coque Armor Cloud iPhone 12 Pro Max comprend des capsules d’air qui compressent et suspendent votre téléphone sur un coussin d’air protecteur en cas de chute potentielle. C’est comme un airbag. Cette technologie a permis à Speck d’évaluer le boîtier résistant aux chutes jusqu’à 16 pieds de chute. Il y a aussi la protection antimicrobienne Microban qui permet une réduction de 99% des bactéries sur le boîtier ainsi qu’un film spécial qui offre une protection accrue contre les rayures. Meilleurs étuis en cuir pour iPhone 12 Pro Max Case-Mate – Étui portefeuille en cuir robuste Étui Portefeuille Mujjo Full Leather iPhone 12 Pro Max Mujjo offre une option vraiment cool pour intégrer votre portefeuille dans votre coque de téléphone et cette option a encore plus de sens lorsque nous parlons de l’iPhone 12 Pro Max. Vous aurez le confort de ne transporter que votre téléphone et vos clés, car cet étui portefeuille en cuir complet offre une pochette à l’arrière où vous pouvez ranger votre carte de crédit et vos espèces. Inutile de dire que Mujjo offre toute la classe pour laquelle il est connu dans ce cas, offrant un cuir pleine fleur qui a l’air incroyable et qui résiste parfaitement à l’usure. Il existe également différentes options de couleurs pour correspondre parfaitement à votre style. Coque Piel Frama pour iPhone 12 Pro Max Les étuis Piel Frama sont fabriqués à la main en Espagne et offrent quelque chose d’unique – chaque étui est différent et il n’y en a pas deux identiques. Si vous voulez l’exclusivité, c’est votre chance de l’obtenir pour votre iPhone 12 Pro Max. Il existe diverses options disponibles, y compris le crocodile sauvage et le lézard, propulsant l’iPhone 12 Pro Max vers de nouveaux niveaux de luxe. Le cuir est super chic et élégant, d’où le meilleur matériau pour votre nouvel iPhone 12 Pro Max? Cet étui est fabriqué à la main en cuir véritable tandis que la conception du portefeuille vous permet de stocker jusqu’à quatre cartes, plus de l’argent. L’étui sert également de support lorsqu’il est ouvert, ce qui vous permet de profiter de la visualisation mains libres de vos émissions et chaînes YouTube préférées. L’étui est compatible avec les chargeurs sans fil, vous n’avez donc pas à vous soucier de celui-ci également.

Meilleurs étuis élégants pour iPhone 12 Pro Max

Coque iPhone Pro Max Mous Limitless 3.0 La coque cool Mous Limitless 3.0 est également disponible pour l’iPhone 12 Pro Max. Vous obtenez tous les matériaux haut de gamme – fibre d’aramide, bambou et noyer, cuir noir et tissu moucheté de rêve. Cette coque ajoutera un peu de panage à votre iPhone 12 Pro Max tout en le protégeant des chutes grâce au matériau AiroShock et aux procédures de test de chute étendues et assez folles de Mous. Mous propose ses accessoires compatibles magnétiques Limitless 3.0 qui vous faciliteront la vie, vous permettant de fixer de manière transparente votre téléphone à un support de voiture ou d’ajouter un portefeuille de cartes à l’arrière du téléphone. Malgré ses aimants puissants, cet étui est absolument sûr et peut être utilisé avec des chargeurs sans fil QI.

Coque LuMee Halo pour iPhone 12 Pro Max

Parfois, vous avez besoin de quelque chose de plus pour briller. Cette chose supplémentaire est l’étui LuMee Halo Studio. Il offre un éclairage Halo à l’avant et à l’arrière du boîtier pour un éclairage parfait quelle que soit la mise au point de vos photos, un gradateur variable qui vous permet d’ajuster parfaitement l’éclairage de ce selfie et une batterie rechargeable pour jusqu’à 30 minutes d’éclairage professionnel à pleine luminosité. Cet étui est une pure déclaration de mode qui offre également une forte protection de l’appareil. Compatible avec le chargement sans fil et approuvé par Paris Hilton.