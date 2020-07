Meilleurs écouteurs pour la série OnePlus 8: OnePlus Buds et plus

Les OnePlus 8 et 8 Pro très attendus font déjà des vagues. Il n’y a malheureusement pas de prise casque. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’excellentes options de casque, y compris le Bullets Wireless Z de OnePlus. Voici quelques-uns des meilleurs écouteurs que vous pouvez obtenir pour les OnePlus 8 et 8 Pro.

Les meilleurs écouteurs pour les OnePlus 8 et 8 Pro:

OnePlus Bullets Wireless Z Écouteurs OnePlus OnePlus Bullets Wireless 2 Sony WH-1000xM3 Jabra Elite Active 75t Edifier TWS1

OnePlus Wireless Z: le meilleur pour la plupart des utilisateurs

Le OnePlus Bullets Wireless Z offre une charge rapide incroyablement efficace. 10 minutes de charge via USB-C donnent 10 heures de lecture, soit la moitié de la durée de lecture autonome de 20 heures. Les écouteurs Bluetooth 5.0 sont résistants à la poussière et à l’eau IP55 et constituent une excellente option pour les grimpeurs et les coureurs. OnePlus conserve la conception reconnaissable du tour de cou qui facilite le suivi des écouteurs lorsqu’ils sont inactifs. Cela permet également des cellules de batterie plus grandes que les vrais boîtiers sans fil.

Les boîtiers magnétiques interrompent automatiquement la lecture de la musique lorsque vous connectez les écouteurs. Les commandes intégrées incluent des réglages de lecture et de volume ainsi qu’un accès direct à votre assistant virtuel. Vous pouvez également basculer immédiatement entre les appareils couplés grâce à la fonctionnalité Quick Switch. Si vous diffusez souvent des vidéos, le mode à faible latence est idéal pour vous. Ce sont les écouteurs ultimes pour le smartphone OnePlus 8 ou 8 Pro.

OnePlus Buds: le meilleur vrai sans fil

Les OnePlus Buds sont la meilleure véritable option sans fil pour les propriétaires de smartphones OnePlus qui souhaitent une expérience simplifiée et un accès à un large éventail de fonctionnalités. Les utilisateurs bénéficient de la même technologie Warp Charging que celle utilisée dans les smartphones de la société, donc brancher l’étui à un câble USB-C pendant seulement 10 minutes donne 10 heures d’écoute. De plus, OnePlus a entassé des capteurs de détection d’oreille dans chaque bouton, de sorte que la musique se met automatiquement en pause et reprend lorsque les boutons sont retirés et insérés.

Les athlètes bénéficient de l’indice IPX4, qui indique la résistance à l’eau. Cela signifie que vous pouvez transpirer dedans ou vous retrouver pris dans un déluge printanier sans souci. Les écouteurs ne prennent pas en charge le multipoint Bluetooth, mais vous permettent de basculer rapidement entre un appareil source actuel et le dernier appareil source utilisé.

La qualité du microphone est très bonne pour un système de micro intégré, et cela est en grande partie dû à la matrice à trois microphones de OnePlus et à la technologie de réduction du bruit. Le bruit ambiant est efficacement réduit, y compris le bruit du vent, ce qui est tout un exploit. Ces bourgeons ne sont pas parfaits, cependant: ils ne se scellent pas à l’oreille et peuvent ne pas rester en place pour certains auditeurs, en particulier lors de l’exercice. Dans ce cas, vous voudrez peut-être continuer à examiner les autres options ci-dessous.

OnePlus Bullets Wireless 2: le meilleur pour les appels téléphoniques

Les écouteurs sont magnétisés. Lorsqu’ils sont assemblés, la lecture de la musique est automatiquement mise en pause.

Le OnePlus Bullets Wireless 2 était le casque compagnon de la série OnePlus 7, mais il reste une excellente option pour les propriétaires de OnePlus 8 et 8 Pro. Les Bullets Wireless 2 utilisent Bluetooth 5.0 et prennent en charge aptX HD pour un streaming de haute qualité. La qualité sonore et l’isolation sont à la fois de premier ordre. Mais cela, bien sûr, dépend de la recherche d’un ajustement approprié.

Tout comme le OnePlus Bullets Wireless Z, ces écouteurs prennent en charge une charge rapide via USB-C. Seulement 10 minutes de charge fournissent également 10 heures de lecture. Il faut une heure pour charger complètement les écouteurs et SoundGuys les tests ont mesuré 14,23 heures de lecture sur une seule charge.

La qualité du microphone est également excellente. C’est donc une excellente option pour les télétravailleurs et tous ceux dont les journées sont remplies de conférences téléphoniques. Malheureusement, ces écouteurs ne sont pas résistants à l’eau. Si vous êtes un athlète, vous feriez peut-être mieux de vous procurer le modèle le plus récent ou de considérer les véritables écouteurs sans fil d’entraînement de Jabra.

Sony WH-1000XM3: la meilleure option de réduction du bruit

Le casque phare WH-1000XM3 de Sony est en tête de notre liste depuis ce qui semble être des âges, et pour une bonne raison. C’est un casque puissant qui allie performance et prix abordable. La technologie de suppression active du bruit (ANC) fait des merveilles ici, car les sons médiums et aigus sont rendus de quatre à six fois plus silencieux qu’ils ne sonnent sans ANC. Que vous soyez coincé à travailler à la maison ou que vous essayiez d’éteindre les grondements d’une voiture de métro, ces téléphones sont parfaits pour vous.

Sony prend en charge une multitude de codecs Bluetooth (LDAC, aptX HD, aptX et AAC) pour tous vos besoins de diffusion de musique. Quel que soit le système d’exploitation auquel vous êtes abonné, vous bénéficierez d’une qualité audio sans fil optimale. Heck, il existe même une prise casque pour l’écoute filaire, vous pouvez donc profiter des fichiers FLAC de services comme Amazon Music HD ou Tidal HiFi. Ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs du marché, et ne sont vraiment surpassés que par le Shure Aonic 50, encore plus cher.

Jabra Elite Active 75t: le meilleur pour les athlètes

Les écouteurs d’entraînement de Jabra sont chers mais en valent la peine pour les auditeurs à la recherche d’écouteurs polyvalents avec une qualité de microphone fantastique.

Les athlètes qui ont besoin d’une paire d’écouteurs d’entraînement fiables pour accompagner leur combiné OnePlus 8 devraient se tourner vers le Jabra Elite Active 75t. Ces écouteurs IP57 sont résistants à la poussière et à l’eau, ce qui en fait une excellente option pour une grande variété d’applications. La durée de vie de la batterie est solide pour les vrais écouteurs sans fil, avec plus de sept heures d’écoute sur une seule charge. Vous bénéficiez également d’un support de charge rapide: 15 minutes dans le boîtier fournissent une heure d’autonomie.

La qualité du microphone est excellente et d’autres fonctionnalités intéressantes telles que la détection automatique de l’oreille et le multipoint sont prises en charge. Ce dernier vous permet de connecter l’Elite Active 75t à deux appareils à la fois, comme cela est également pris en charge par l’Elite 75t standard et les écouteurs antibruit de la société. Que vous soyez un enfant cardio ou un roi de la callisthénie, le Jabra Elite Active 75t vous servira bien.

Edifier TWS1: le meilleur choix budgétaire

L’Edifier TWS1 utilise Qualcomm True Wireless Stereo Plus pour une connectivité plus stable et une latence minimisée.

Vous avez dépensé tout votre argent durement gagné sur le nouveau OnePlus 8 Pro? Si des écouteurs coûteux sont hors de votre budget, l’Edifier TWS1 est fait pour vous. Ces écouteurs renoncent aux fonctionnalités pour des performances brutes et des avantages premium généralement offerts uniquement par des alternatives plus coûteuses. Outre le design élégant et le boîtier de charge discret, vous bénéficiez de la prise en charge d’aptX et de Qualcomm True Wireless Stereo Plus pour une connectivité fiable, ce qui est rarement vu à moins que vous ne souhaitiez multiplier par quatre le prix comme le 1More True Wireless ANC.

Bien que la charge microUSB soit une déception, elle peut être pardonnée car les écouteurs sont durables et méritent une classification IPX5. Ils permettent également un peu plus de sept heures d’écoute, ce qui est excellent compte tenu de la petite taille des cellules de la batterie. La qualité sonore ne vous épatera pas, mais elle est étonnamment bonne pour 50 $, en particulier les fréquences moyennes.

Mentions honorables

Les Sony WF-1000XM3 sont actuellement les meilleurs écouteurs ANC que vous pouvez obtenir, sans fil ou non.

AKG N60NC: Il s’agit d’une variante rare de casque antibruit supra-auriculaire qui est réellement confortable et efficace. Les fréquences moyennes sont filtrées et sonnent cinq fois plus silencieusement lorsque l’ajustement est correct. Comme nous l’attendons d’AKG, l’audio est reproduit avec précision et de bon augure pour tous les genres de musique.

Beats Powerbeats: Les écouteurs sans fil standard de Beats offrent presque tout ce que le Powerbeats Pro inclut sans le coût élevé d’une véritable technologie sans fil. Les utilisateurs d’iPhone bénéficient d’un accès mains libres à Siri, d’une commutation d’appareil transparente et d’avantages en matière d’efficacité énergétique.

Balles OnePlus Type-C: Bien que nous ne soyons pas de grands partisans de l’audio USB-C, ce sont les écouteurs à obtenir pour quiconque s’engage dans le connecteur autrefois prometteur.

Samsung Galaxy Buds Plus: Bien qu’ils soient de marque Samsung, les propriétaires de la série OnePlus 8 apprécieront tout ce que les Galaxy Buds Plus ont à offrir, y compris le chargement sans fil Qi, une excellente qualité de micro, plus de 11 heures d’autonomie de la batterie et l’intégration Spotify.

Sony WF-1000XM3: Ce sont les véritables écouteurs sans fil phares de Sony et la meilleure véritable option ANC sans fil – oui, même mieux que les AirPods Pro.L’ajustement est extrêmement confortable, il y a une prise en charge rapide.

Voici nos choix pour les meilleurs écouteurs compagnons pour les deux smartphones. Vous cherchez plus d’accessoires pour ces excellents produits phares? Découvrez notre tour d’horizon des meilleurs étuis et housses de protection que vous pouvez obtenir pour le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro!