Meilleurs coques iPhone 12 mini

Coques iPhone 12 mini:

Meilleurs étuis MagSafe pour iPhone 12 mini

Les meilleurs mini étuis minces pour iPhone 12

coque totallee Super Thin pour iPhone 12 mini L’étui totallee Super Thin pour iPhone 12 mini vous permettra de montrer votre nouveau petit bijou. Ce boîtier est extrêmement fin – seulement 0,02 « pour la version Matte et 0,03 » pour la version transparente. Ne vous laissez pas berner, cependant. Vous obtiendrez une protection suffisante tout en gardant les choses propres et élégantes – l’étui totallee est exempt de noms de marque et de logos. Il est disponible en quatre superbes couleurs: transparent givré, noir givré, bleu marine et vert. Le vert est vraiment chic, mais si vous voulez montrer votre iPhone 12 mini en couleur réelle, vous pouvez toujours opter pour l’option transparente. Cet étui a une lèvre surélevée pour protéger l’appareil photo et l’écran de l’appareil, ne pèse que 0,1 oz et fonctionne parfaitement avec les chargeurs sans fil.

Coque souple ESR compatible avec l’iPhone 12 Mini

Il existe déjà de super coques pour iPhone 12 mini disponibles en précommande et à l’achat, vous pouvez donc vous lancer dans ce voyage dès maintenant. Prenez soin de la protection de votre iPhone 12 mini et consultez notre liste de coques iPhone 12 mini.

Il existe une alternative à MagSafe pour vous. L’étui souple CLOUD offre quelque chose qui s’appelle Halo Ring – c’est pratiquement un anneau d’aimants qui collent à votre chargeur et aident à l’alignement. Vous savez, tout comme le truc MagSafe. La coque est très fine et est fabriquée à partir d’un joli matériau doux qui devrait protéger votre iPhone 12 mini des chutes potentielles allant jusqu’à 10 pieds. Il s’adapte parfaitement et la doublure intérieure protège le téléphone des rayures. Le prix est également très attractif.

Meilleurs étuis transparents pour iPhone 12 mini

Coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone 12 Mini

Cette option de Spigen vous donne le style et la conception d’un boîtier transparent, mais avec la protection supplémentaire d’un boîtier blindé dur. La coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone 12 mini est fabriquée avec une technologie hybride qui utilise un pare-chocs en TPU avec un dos en PC durable. Les lunettes surélevées soulèvent l’écran et la caméra des surfaces planes, les protégeant des rayures qui se brisent lors de chutes potentielles. Montrez la beauté de votre nouvel iPhone 12 mini tout en le protégeant avec cette coque hybride.

Étui OtterBox Symmetry Clear Series pour iPhone 12 Mini

OtterBox est une marque bien connue en matière de coques de téléphone et cette mini coque Symmetry Clear pour iPhone 12 ne déçoit pas. Il protège votre téléphone contre les chutes, les chocs et les échappés et possède des bords surélevés et biseautés pour aider à protéger l’écran tactile et les caméras. Vous pouvez obtenir le boîtier complètement transparent, mais il existe également une option vraiment cool avec des graphiques floraux à l’arrière. C’est un peu cher, mais avec la garantie à vie limitée, cela en vaut peut-être la peine.

Coque transparente Survivor Compatible avec iPhone 12 Mini

Griffin présente également des cas clairs. La société est célèbre pour sa série robuste Survivor, mais vous pouvez obtenir le meilleur des deux mondes dans cette coque transparente pour iPhone 12 mini. Il offre une protection contre les chutes de 6 pieds testée selon les normes militaires (MIL-STD 810G) et une protection latérale spéciale – la technologie Sidewall – qui prend en charge les impacts latéraux qui ne manqueront pas de se produire tôt ou tard. Il comporte également des bordures surélevées et est livré avec une garantie à vie.

Coque Mous Clarity pour iPhone 12 mini Mous est une grande entreprise qui a construit son entreprise autour de la passion. Ces types ont commencé à jeter des téléphones hors des hélicoptères pour tester la durabilité des boîtiers. L’étui Mous Clarity pour iPhone 12 mini utilise toutes les innovations technologiques de l’entreprise tout en gardant votre appareil à l’écran. La plaque arrière est en polycarbonate massif enveloppé d’un revêtement sophistiqué résistant aux rayures. Il existe une résistance aux UV anti-jaunissement intégrée qui garantit que le boîtier restera limpide plus longtemps, et le matériau AiroShock offre une excellente absorption des chocs.

Meilleurs étuis robustes pour iPhone 12 mini

Coque Spigen Tough Armor pour iPhone 12 Mini

Le modèle de cas Spigen Tough Armor est au sommet du portefeuille de l’entreprise et pour une bonne raison. Il offre la protection ultime pour votre téléphone, dans ce cas – le magnifique iPhone 12 mini. En plus de la conception à double couche bien connue et testée (polycarbonate dur et TPU flexible), Spigen a ajouté une nouvelle technologie de mousse pour une couche supplémentaire de résistance aux chocs. Il existe également une béquille renforcée pour regarder vos films et séries télévisées préférés, ainsi qu’une lèvre surélevée pour protéger l’écran et la caméra, et la technologie Air Cushion pour une protection anti-choc.

Coque iPhone 12 mini Survivor Extreme

Un autre excellent étui robuste pour iPhone 12 mini vient de Griffin – c’est le modèle Survivor Extreme. Cet étui protège contre les chocs violents, les éraflures et les rayures, la poussière et la saleté, et les microbes qui entraînent des taches, des odeurs et une dégradation. La technologie d’absorption des chocs FortiCore à quatre couches assure une protection contre les chutes de 16 pieds testée selon les normes militaires. La conception encapsulée et le bord surélevé offrent une protection de l’écran tandis que le traitement antimicrobien élimine 99,9% des bactéries et germes de surface.

Étui OtterBox Defender Series pour iPhone 12 mini Cette coque OtterBox Defender pour iPhone 12 mini se concentre principalement sur la protection. Il présente une construction multicouche qui protège votre iPhone 12 mini des chutes graves, de la saleté, des éraflures et des bosses. Les couvercles de ports empêchent la saleté, la poussière et les peluches d’obstruer les prises et les ports, tandis que les bords surélevés protègent la caméra et l’écran. L’étui à l’arrière est un bonus qui peut fonctionner comme un clip de ceinture et une béquille mains libres. Enfin, l’étui OtterBox Defender pour iPhone 12 mini est proposé dans une couleur Raspberry Wine. Voir aussi OnePlus divulgue par erreur les adresses e-mail des utilisateurs, quelques semaines seulement après avoir corrigé une faille de sécurité

Meilleurs étuis en cuir pour iPhone 12 mini

Étui OtterBox Strada Series pour iPhone 12 mini Une autre interprétation du style de l’étui en cuir vient d’OtterBox. La coque Strada Series pour iPhone 12 Mini est tout ce que vous attendez d’une marque comme OtterBox. Il présente un design folio fonctionnel et à la mode qui protège votre petit bijou – l’iPhone 12 mini. Il y a un porte-cartes pour l’argent ou les cartes et un look de cuir usé classique combiné à une esthétique moderne. La série Strada ne saute pas non plus sur la protection – sa conception à deux matériaux offre une protection maximale contre les chutes, les chocs, les rayures et les éraflures. Cette coque durera longtemps et ajoutera également du style à votre expérience iPhone 12 mini.

Coque Mujjo Full Leather pour iPhone 12 mini Passons au cuir car nous savons tous à quel point ce matériau est élégant. Lorsque vous parlez de style et de classe, vous ne pouvez pas vous tromper avec un étui en cuir beige de Mujjo. Il combine la durabilité du matériau pleine fleur avec la sensation chaleureuse incomparable et les odeurs douillettes du cuir. De plus, cet étui ne fera que gagner en classe avec le temps car le cuir a tendance à vieillir et à s’user exceptionnellement bien. Offrez à votre iPhone 12 mini le traitement vintage qu’il mérite.



Étui Portefeuille Belemay pour iPhone 12 Mini

Bien sûr, 50 $ pour un étui n’est pas bon marché, quel que soit le standard. Il existe d’autres options disponibles – pour environ la moitié du prix, vous pouvez obtenir une coque portefeuille en cuir véritable pour iPhone 12 mini. C’est vrai, l’étui portefeuille Belemay pour iPhone 12 Mini a un étui en cuir de vache et est imperméable, anti-tache et résistant à l’usure. La fonction de béquille vous permet de plier facilement l’étui et de libérer vos mains tout en regardant des vidéos. Il y a également 3 emplacements pour porte-cartes et 1 compartiment pour les billets pour les cartes de crédit essentielles, les cartes d’identité, les cartes de visite et les factures pliées partout où vous allez, avec la technologie de protection RFID qui peut bloquer les signaux RFID et protéger les informations de vos cartes contre les scanners non autorisés.