Meilleurs champions de la jungle de League of Legends: saison 10 (mise à jour 10.10)

Quelques champions en League of Legends sont juste beaucoup plus forts que les autres.

Pour les junglers, il y a plusieurs considérations lors de la pesée des champions. La chose la plus importante à regarder, et la plus évidente, est de savoir si le champion serait doué pour ganker et réussir à tuer ou aider ses coéquipiers à le faire. Dans les coulisses, cependant, c’est là que les choses se compliquent.

Vitesse claire, pression d’invasion et mobilité macro sont tous des facteurs qui doivent être évalués pour suivre le jungler ennemi. Les meilleurs champions de la jungle sont ceux qui peuvent tout faire.

Cette liste de champions de haut niveau peut changer en fonction d’un certain nombre de choses. Parfois, la méta change sans raison apparente autre que les goûts des joueurs, mais il y a généralement une sorte de mise à jour de l’équilibre, petite ou grande, qui est à l’origine du changement soudain. Il peut être difficile de suivre les champions de la saveur du mois, alors laissez-nous le faire pour vous.

Voici notre liste de niveaux actuelle des meilleurs champions de la jungle de League of Legends.

Voici nos cinq meilleurs junglers pour Ligue Patch 10.15.

Karthus

Avantages

Ultime mondial

Impactant même après la mort

Bonne source de dégâts magiques dans la composition AD

Les inconvénients

Nécessite du temps pour évoluer

Impossible de contester les premiers objectifs

Karthus est l’un des meilleurs junglers de puissance pour compléter une composition AD complète. C’est principalement grâce à l’utilité de son kit, ainsi qu’à son ultime lent et global. Karthus est un fermier de puissance avec à peine aucun temps de recharge sur Q, ce qui permet de dégager rapidement la jungle. Mais il a plutôt faim de mana et se débat avec les premiers ganks.

Il est très contesté en high elo en raison de sa capacité à inverser les combats avec son ultime.

Construction de l’objet

L’arbre de domination est important pour Karthus. Il donne accès à des dégâts supplémentaires de Dark Harvest, Cheap Shot et Eyeball Collection, qui se marie extrêmement bien avec l’ultime de Karthus, ainsi que du soutien supplémentaire de Ravenous Hunter pour rendre votre clair plus sain. Le secondaire Precision est excellent sur Karthus puisque Coup de Grace augmente vos dégâts ultimes directement sur les cibles à faible santé et Presence of Mind augmente votre limite de mana pour vous permettre d’utiliser E plus souvent.

Priorité de capacité

La priorité des capacités de Karthus est R> Q> W> E. Votre Q est votre principal outil de dégâts dans la jungle et les combats d’équipe. Apprenez à viser avec lui pour maximiser les dégâts infligés à une seule cible afin de pouvoir délimiter les portées importantes d’un combat d’équipe. Max W seconde puisque sa largeur augmente avec le niveau. Bien que les dégâts de E soient bons, l’utilité du ralentissement est beaucoup plus utile et vous permettra de vous mettre à portée ou de vous échapper beaucoup plus facilement.

Plan de match

Karthus est un producteur d’énergie qui doit atteindre le niveau six le plus tôt possible pour pouvoir influencer le jeu. Bien que son début de partie ne soit pas le pire Ligue, il a vraiment besoin d’articles et de niveaux pour commencer. Ne cherchez pas à contester les objectifs avant le niveau six, car vous finirez probablement par être mort et en retard, tout en donnant un avantage à l’ennemi.

Une fois que vous avez atteint le niveau six, surveillez la carte et recherchez les ennemis à faible santé pour les achever. N’oubliez pas de ne pas le gaspiller car il a un temps de recharge élevé au début. Utilisez-le uniquement pour les éliminations garanties. Continuez à cultiver au fur et à mesure que le jeu avance. Ne vous concentrez pas sur la tentative de gank trop car cela pourrait être télégraphié. Essayez de cultiver, d’obtenir des objets et d’utiliser votre ultime sur le temps de recharge pour tuer.

Tombes

Avantages

Mobile

réservoirs

Récompensant si maîtrisé

Les inconvénients

S’appuie sur la boule de neige

Difficile de revenir si derrière

Graves est l’un des choix les plus populaires de ce patch après la résurgence de forts champions qui peuvent être kités, tels que Ornn dans la voie supérieure, Galio dans la voie médiane et Trundle dans la jungle. Il est le maître du kite des ennemis et réduit lentement leurs barres de santé. Il est l’un des champions de boule de neige les plus fiables en raison de la facilité avec laquelle il est de gank avec Graves. Vous avez accès à un tableau de bord, qui vous permet de passer à travers les murs, et à une bombe fumigène, qui ralentit et empêche la vision des champions ennemis.

Construction de l’objet

Il existe de nombreuses versions viables pour Graves, mais la version la plus choisie est la version kite avec l’arbre de sorcellerie comme arbre de base en raison de Phase Rush. Cela vous confère un potentiel de kite insensé et il est facile à déclencher. La célérité de la sorcellerie et la marche sur l’eau vous rendent rapide et beaucoup plus difficile à attraper. Alors que certains champions ne pouvaient pas s’en tirer avec un tel style de runes, Graves a plus que suffisamment de dégâts dans son kit pour compenser les runes sans dommage.

L’arbre secondaire est Précision due à Legend: Alacrity, qui vous accorde la vitesse d’attaque indispensable, et Triumph pour ces jeux effrontés à faible santé dont vous sortez indemne et gagnez de l’or supplémentaire.

Priorité de capacité

La priorité de la capacité de Graves est R> Q> E> W. Son Q est le seul outil dommageable de son kit qui vous aidera à nettoyer les vagues. E est au maximum en seconde pour la mobilité supplémentaire et les résistances supplémentaires. Essayez de le chronométrer d’un camp à l’autre pour qu’il ne tombe pas et que vous perdiez à peine de la santé dans la jungle, ce qui vous permettra de nettoyer les camps en toute sécurité et de forcer une invasion ou un gank dès le début. Bien que W soit l’un des meilleurs sorts de déni de vision du jeu, l’efficacité de Q et E est beaucoup plus supérieure, donc elle est maximale après eux.

Plan de match

Graves est l’un des junglers les plus mobiles de Ligue. Vous devriez utiliser cela à votre avantage et essayer de ganker les voies sous des angles inattendus. Ayez toujours une balayeuse pour nettoyer les salles avant de venir pour les ganks. Utilisez la rune de marche sur l’eau à votre avantage et battez-vous dans la rivière si quelqu’un vient contester le crabe scuttle. Vos runes sont parfaites pour de tels combats dès le début et vous devriez gagner la plupart d’entre elles sans problème.

Au milieu de la partie, essayez de kiter dans les combats en équipe et utilisez la réinitialisation E pour obtenir de bons dégâts en rafale sur un adversaire surchargé. Ne gaspillez pas R pour des dégâts dès le début. Au lieu de cela, essayez de prendre au dépourvu les gens qui s’envolent avec une santé faible et les écrasent.

Volibear

Avantages

Combattant fort un contre un

Mobile

Les inconvénients

Volibear est le dernier champion retravaillé du jeu. Il a reçu des mises à jour visuelles et de kit pour le mettre en conformité avec d’autres versions récentes, telles que Sett, Aphelios et Senna.

Les premiers jours ont été durs pour le Volibear retravaillé car il n’a réussi à exceller dans aucun domaine. Mais les correctifs qu’il a reçus dans les 48 heures l’ont remis en jeu. Il est maintenant un choix dominant à la fois dans la voie du haut et dans la jungle.

Construction de l’objet

L’arbre de base de Volibear est Précision car il lui accorde tout ce qu’il veut pour exceller dans le duel avec d’autres champions. Appuyez sur l’attaque est la clé de voûte que vous devriez prendre car c’est la clé de voûte la plus facile à déclencher et elle inflige beaucoup de dégâts en peu de temps. Les autres runes notables qui aident Volibear à être l’ours du tonnerre de son équipe sont Triumph, Legend: Tenacity et Last Stand pour augmenter vos dégâts si votre santé est faible.

La page de runes secondaire est plus flexible, la plupart des joueurs préférant la page de sorcellerie pour la vitesse de déplacement supplémentaire de Nimbus Cloak et la réduction de temps de recharge supplémentaire de Transcendance.

Priorité de capacité

La priorité de compétence de Volibear est R> W> Q> E. Maxing W vous permet de cultiver facilement ou de duel avec n’importe qui au cours des dernières étapes du jeu. Max Q seconde pour vous rendre plus mobile. E est le dernier en raison de son utilité beaucoup plus faible que Q ou W.

Plan de match

Volibear est bien placé quelques semaines après sa sortie. Votre objectif en tant que jungle Volibear est de vider vos camps dès que possible, puis de rechercher des opportunités de gank sur n’importe quelle voie. Si vous ne voyez pas de telles opportunités, concentrez-vous sur l’obtention des crabes dans la rivière pour une vision supplémentaire ou sur le Rift Herald aux côtés du dragon.

En raison du fait que votre gameplay est prévisible, vous pourriez ne pas surpasser la plupart des champions dès le début, alors essayez plutôt de chercher des opportunités de contrepoids. Il est beaucoup plus facile d’obtenir une mise à mort dans de tels cas au lieu d’un gank.

Au fur et à mesure que le jeu avance, essayez de maintenir une bonne couverture visuelle pour votre équipe et agissez comme l’initiateur costaud dont ils ont besoin en plus d’être le Smite-bot pour les dragons et Baron.

Élise

Avantages

Six capacités au niveau trois

Non-ciblabilité via la forme d’araignée E

De forts dégâts d’éclatement

Les inconvénients

Se fait dépasser par d’autres méta junglers

Difficile de revenir si derrière

Elise est l’une des junglers AP les plus populaires, aux côtés de Karthus, qui occupe un créneau différent. Alors que Karthus cherche à alimenter la jungle et atteint des objets et des niveaux, Elise peut exploiter les ennemis à partir du niveau trois où elle a accès à trois capacités de forme humaine et trois capacités de forme d’araignée.

La capacité à devenir impossible à cibler permet des plongées précoces sur des adversaires à faible santé tout en minimisant le risque de mourir dans une tour.

Construction de l’objet

Capture d’écran via Riot Games

Elise utilise l’arbre Domination. Il donne accès à des dégâts supplémentaires de la collection Electrocute, Cheap Shot et Eyeball, qui se marie extrêmement bien avec les dégâts de rafale d’Elise. Relentless Hunter vous rend mobile et vous permet de parcourir la carte beaucoup plus rapidement. Le secondaire Sorcery se marie bien avec le style de jeu agressif d’Elise. Nimbus Cloak vous permet de combler l’écart avec les ennemis plus rapidement en utilisant le smite sur eux et Waterwalking vous permet de vous déplacer plus rapidement dans la rivière et de contester le Scuttle Crab dès le début.

Priorité de capacité

La priorité de capacité d’Elise est R> Q> W> E. Votre Q est votre principal outil de dommages directs. Il sert d’initiation lors du ganking pour infliger un pourcentage maximum de dégâts de santé et agit comme une exécution lorsque vous passez sous forme d’araignée. W est au maximum en seconde pour les dégâts de rafale supplémentaires, tandis que E est au maximum en dernier car les dégâts supplémentaires agissent mieux que le temps de recharge inférieur de votre CC. Le meilleur CC est la mort.

Plan de match

Elise est une jungler agressive qui devrait se concentrer sur l’itinérance constante de la carte et l’envahir le jungler ennemi. Vous êtes extrêmement fort dès le début grâce à l’accès à six capacités. Utilisez cela à votre avantage et punissez les ennemis qui sont hors de position avec des ganks rapides et des plongées sous la tour.

Contestez les crabes Scuttle dès le début avec Waterwalking, qui vous octroie une vitesse de déplacement et une puissance supplémentaires pendant que vous êtes dans la rivière. Concentrez-vous sur le maintien d’un style de jeu agressif et de ganks constants. Le moment où vous commencez à vous concentrer sur la ferme est le moment où vous perdez la partie.

Elise ne s’adapte pas aussi bien que les autres junglers et vous devriez garder cela à l’esprit si vous avez l’intention d’aller en fin de partie. Votre objectif est de créer un avantage dès le début et de permettre à votre équipe de mener le match.

Nunu

Avantages

réservoirs

Mobile

Ultime révolutionnaire

Les inconvénients

S’appuie sur ses coéquipiers

Surtout inutile si on prend du retard tôt

Nunu est l’un des meilleurs contre-junglers du jeu. Son pouvoir vient de la mobilité de son kit lui permettant d’être sur la carte très rapidement sans que vous ne vous en rendiez compte, combiné à son Q, qui inflige des dégâts insensés aux sbires de la jungle.

Alors qu’il était loin de la méta, les récents buffs de son AP hors construction aux côtés de nerfs d’autres junglers populaires l’ont ramené dans le jeu.

Construction de l’objet

Il existe plusieurs pages de runes viables sur Nunu. Le plus populaire est la sorcellerie primaire combinée à la précision comme secondaire. Cela vous donne accès à la clé de voûte Phase Rush aux côtés de trois runes ordinaires qui augmentent toutes votre vitesse de déplacement. Cela vous permet de vous « téléporter » en un clin d’œil de la voie du haut à la voie du bas pour des ganks surprises ou de vous en sortir indemne.

La précision secondaire est prise pour améliorer votre clair et retrouver une certaine santé lors de ces premières plongées que vous ferez pour faire boule de neige sur vos laners.

Priorité de capacité

La priorité des compétences de Nunu est: R> Q> E> W. Vous voulez maximiser Q dès que possible pour pouvoir infliger plus souvent beaucoup de vrais dégâts aux monstres. Cela vous permet directement d’entrer dans le jungler ennemi et de voler ses camps sous son nez et d’obtenir une avance énorme pendant qu’il prend du retard.

E est la seconde au maximum pour l’utilité et les dommages fournis. Il vous permet de porter ce coup mortel pendant vos ganks, tandis que W est au maximum en dernier car c’est la capacité de base la moins utile de son kit qui doit être classée.

Jeu plan

Votre objectif en tant que Nunu est d’envahir le jungler ennemi et de lui refuser une expérience précieuse et de l’or. Cherchez des occasions de gank lorsqu’un adversaire pousse trop sa voie. Votre passif combiné à E vous permettra d’obtenir facilement des éliminations si les ennemis poussent trop loin en avant.

En entrant dans le milieu du jeu, cherchez à sécuriser les objectifs avec votre Q, ce qui est meilleur que Smite la plupart du temps. Si vous le combinez avec Smite, vous pouvez facilement sécuriser des objectifs à partir d’un seuil de santé à partir duquel les ennemis n’ont aucune chance de le prendre.

