Meilleurs cadeaux mandaloriens et bébé Yoda: un guide d’achat de vacances Star Wars

La série regorge de valeurs de production cinématographiques, de talents A-List à l’écran et dans les coulisses (la série est en grande partie le bébé de Jon Favreau, à un million de kilomètres de son rôle de Gutter dans PCU) et, en général, du divertissement pur. Avant sa première, Le mandalorien était enveloppé de secret pour des raisons qui sont maintenant devenues évidentes – il protégeait son plus grand atout, L’enfant. Membre de la même espèce qu’un certain maître Jedi vert froissé, le personnage est une sensation d’évasion qui transcende le spectacle et Guerres des étoiles lui-même en raison de sa gentillesse inhérente. Et ainsi, Baby Yoda mania et un million de mèmes «chickie nug nugs» sont nés.

