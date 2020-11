Meilleurs cadeaux de vacances PS5 pour le Black Friday

La PlayStation 5 est essentiellement épuisée partout, bien que des réapprovisionnements sporadiques soient attendus chez les détaillants d’ici Noël. Si vous avez la chance d’en attraper un, vous allez rendre le joueur de votre vie très heureux cette saison des vacances.

Si vous avoir a réussi à suivre une PS5, il existe de nombreux accessoires et jeux qui feraient de parfaits compagnons de la console de nouvelle génération de Sony. Pour vous aider un peu, Den of Geek a sélectionné les meilleurs cadeaux PS5 pour obtenir ces vacances:

PlayStation 5

499,99 $ avec lecteur de disque, 399,99 $ sans lecteur de disque

Le cadeau le plus populaire des vacances, l’imposant monolithe blanc de Sony, se décline en deux variétés. La version la plus chère comprend un lecteur de disque qui lit les disques physiques PS5 et PS4, ainsi que les films Blu-ray 4K UHD. Pour 100 $ de moins, vous pouvez vous procurer exactement la même console moins le lecteur de disque, ce qui signifie que tous les jeux devront être téléchargés numériquement.

Quelle que soit la console que vous utilisez, la PS5 offre des graphismes 4K fantastiques à 60 ips pour la plupart des jeux, une rétrocompatibilité avec presque toute la bibliothèque PS4, le jeu pack-in très amusant Mission de sauvetage Astro Bot, et le contrôleur le plus révolutionnaire sorti depuis des années.

Manette sans fil DualSense

59,99 $

À première vue, le DualSense ressemble beaucoup aux contrôleurs PlayStation précédents, mais après seulement quelques minutes, il devient clair qu’il offre une expérience beaucoup plus immersive que tout ce qui a précédé. Grâce au retour haptique, chaque mouvement du jeu a sa propre sensation. Courir sur un sol solide fait gronder le contrôleur avec de minuscules tapotements, tandis que se faire toucher par un ennemi provoque une vibration beaucoup plus forte.

Les déclencheurs adaptatifs s’ajoutent à l’immersion. Vous pouvez réellement ressentir une résistance lorsque vous essayez d’effectuer certaines actions dans un jeu. Le nouveau Call of Duty: Guerre froide Black Ops a fait un usage fantastique de cette fonctionnalité en donnant à chaque arme du jeu sa propre quantité de «tirage».

Et si tout cela ne suffisait pas, le contrôleur avait de la place pour un microphone intégré pour une discussion rapide dans le jeu si vous n’avez pas de casque à portée de main. Bien qu’un DualSense soit inclus avec la console, vous voudrez certainement en choisir un deuxième pour les jeux multijoueurs.

Station de recharge DualSense

29,99 $

Une fois que vous avez deux contrôleurs sans fil DualSense, les garder chargés et prêts à jouer à tout moment peut être un peu délicat en raison du nombre limité de ports USB sur la PS5. La station de charge DualSense est une solution élégante et peu coûteuse qui peut être connectée à n’importe quelle prise de votre maison, libérant ainsi les ports USB de la console pour d’autres appareils.

Casque sans fil Pulse 3D

99,99 $

Bien qu’il n’ait pas reçu autant d’attention que les mises à niveau graphiques de la PS5 et des temps de chargement plus rapides, l’audio 3D est sur le point de changer la donne cette génération – si vous avez la bonne configuration pour cela. Avec le casque sans fil Pulse 3D, vous pouvez réellement entendre d’où viennent les mouvements dans le jeu, de sorte que si quelque chose se faufile derrière vous, cela devrait passer par le casque presque comme si quelqu’un était dans la pièce avec vous. Celui-ci devrait certainement rendre les jeux d’horreur plus intéressants.

Caméra HD

59,99 $

Avec la prochaine génération de consoles offrant encore plus d’options que jamais pour capturer des captures d’écran et des vidéos, le streaming sera une plus grande partie du jeu dans les années à venir. Si vous connaissez un joueur qui aime diffuser ses sessions PS5 sur Twitch ou YouTube directement depuis sa console, la caméra HD de Sony fournit une image cristalline pour la diffusion en continu. Et étant donné que Sony a une longue histoire de couplage de caméras avec des mécanismes de jeu uniques ou des périphériques comme la PlayStation VR, c’est probablement une bonne idée d’en obtenir un maintenant avant qu’ils ne soient vraiment demandés dans quelques années.

Télécommande multimédia

29,99 $

Aussi fantastique qu’un contrôleur soit le DualSense, il n’est pas vraiment optimisé pour la lecture multimédia. Heureusement, la télécommande multimédia offre de bien meilleures fonctionnalités dans ce département, en particulier si vous utilisez la PS5 pour diffuser des films ou des émissions de télévision. Ce petit périphérique pratique comprend des boutons pour naviguer facilement dans les menus, revenir en arrière et avancer rapidement. Quelques autres boutons vont même directement à certaines des applications de streaming les plus populaires comme Disney + et Netflix. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour tous les utilisateurs de PS5, c’est certainement un gadget utile à avoir sous la main.

Disque dur portable WD My Passport 4 To

89,99 $

Tous les jeux PS5 doivent être joués sur son SSD interne ultra-rapide. Malheureusement, ce SSD de 1 To n’est livré qu’avec environ 665 Go de stockage utilisable prêt à l’emploi, ce qui signifie qu’une bibliothèque assez petite de jeux PS4 et PS5 peut le remplir rapidement. Sony a promis une solution à ce problème sur toute la ligne, bien que les SSD externes suffisamment rapides pour répondre aux spécifications de la PS5 ne soient pas encore disponibles. En attendant, un bon disque dur externe mécanique à l’ancienne est une très bonne idée si vous prévoyez de jouer à des jeux PS4 sur votre console de nouvelle génération. Les jeux rétrocompatibles peuvent être joués directement à partir du lecteur externe, et ils bénéficient toujours de la résolution accrue de la PS5.

Les âmes du démon

69,99 $

L’original Les âmes du démon sur la PS3 a toujours été bien considéré, mais c’est aussi un peu janky et n’a pas particulièrement bien vieilli. Heureusement, le plus grand titre de lancement de la PS5 a résolu ces problèmes avec un remake absolument époustouflant qui augmente les graphismes jusqu’à 11 tout en ajoutant plusieurs améliorations de la qualité de vie qui rendent le classique aussi fluide que n’importe quel titre moderne. De plus, de nouvelles armes, armures et anneaux offrent des surprises même pour les joueurs de retour qui ont exploré tous les secrets de l’original.

Tout comme l’original, la version PS5 de Les âmes du démon est un jeu difficile, mais c’est tellement satisfaisant une fois que vous avez enfin conquis tous les boss imposants du jeu. Ce jeu est un achat incontournable pour ceux qui ne sont pas facilement frustrés.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

49,99 $

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales n’est pas tout à fait une suite à part entière du célèbre 2018 d’Insomniac Homme araignée jeu, mais c’est toujours un suivi fantastique. Le nouvel accent sur Miles Morales, qui a été introduit dans les bandes dessinées il y a moins de dix ans, est une façon amusante d’explorer un jeune Spider-Man qui grandit dans ses pouvoirs. C’est quelque chose qui a toujours fait partie intégrante du personnage, mais le premier jeu a été ignoré en raison de sa concentration sur un Peter Parker plus âgé et plus expérimenté. Le changement de protagonistes signifie également que vous pourrez découvrir certains des pouvoirs les plus froids de Miles (sans doute), tels que les chocs électriques et l’invisibilité temporaire. C’est le cadeau idéal pour tout fan de super-héros.

Assassin’s Creed Valhalla

59,99 $

Bien que le Assassin’s Creed La série a commencé sa vie comme une série furtive médiévale, ces dernières années, Ubisoft a excellé dans la fabrication de chaussures de ce concept de base dans toutes sortes de contextes historiques, tout en mettant l’accent sur le gameplay RPG. Valhalla offre une véritable expérience fantastique de Viking, permettant à votre héros brandissant une hache de piller et de conquérir la campagne de l’Angleterre de l’âge sombre. Le jeu propose une carte et un scénario absolument gigantesques qui devraient garder tout joueur occupé pendant la nouvelle année.

Sackboy: une grande aventure

59,99 $

La plupart du battage médiatique du lancement de la PS5 s’est concentré sur Les âmes du démon et Spider-Man: Miles Morales, mais ne dors pas Sackboy. Contrairement à la 2.5D axée sur la création Petite grosse planète série dont l’adorable petite mascotte est originaire, Sackboy est un jeu de plateforme 3D à part entière avec des contrôles serrés, des power-ups surprenants et une histoire incroyablement charmante. Sackboy est un joli retour aux plates-formes plus légères qui accompagnaient les lancements de console, et cela pourrait finir par être le jeu le plus sous-estimé de l’année.

