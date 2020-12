Meilleurs cadeaux de vacances pour les geeks en 2020

Pour citer les légendes du rock indépendant The Mountain Goats, le mantra de 2020 semble être «Je vais m’en sortir cette année si ça me tue». Nous pousserons tous collectivement un soupir de soulagement une fois que le jour de l’An arrive, et un effet secondaire de vouloir que le calendrier change est le désir de simplement terminer les vacances le plus tôt possible. La réalité étant ce qu’elle est actuellement, la plupart d’entre nous ne pouvons pas (ni ne devrions) voir nos amis et notre famille en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que nous devrons nous frayer un chemin le mois prochain. Petites commémorations saisonnières, même si ce n’est que vous et un arbre tout droit sorti de Un Noël Charlie Brown, sera la norme ce Yuletide. Et ce n’est pas idéal, mais ce n’est pas grave compte tenu de nos circonstances.

Les achats en ligne rendent la tâche ardue d’achat de cadeaux, pour ceux qui le peuvent cette année, plus facile et plus sûre que jamais. En tenant compte de tous ces facteurs, nous avons compilé le guide de cadeaux geek suivant d’articles en grande partie bon marché qui rendront les vacances de n’importe qui un peu plus brillantes. Que vous achetiez des êtres chers ou que vous vous offriez simplement (vous le méritez, surtout cette année), ces articles ringards vous feront sourire alors que nous endurons ensemble la fin de 2020, avec des pensées de jours meilleurs à venir au premier plan de nos esprits.