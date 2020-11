Meilleurs articles neutres pour Meepo dans Dota 2

Personne ne peut choisir ses articles neutres dans un Dota 2 rencontre. Tous les objets neutres tombent au hasard dans leurs créneaux horaires donnés, et vous devrez en tirer le meilleur parti. Chaque héros a des objets neutres qui correspondent à ses compétences, et Meepo n’est pas différent.

Son pool d’objets neutres est cependant assez limité, car il a désespérément besoin de statistiques de base. Tout objet neutre qui accorde un bonus de statistiques sera bénéfique pour Meepo, mais les objets neutres suivants seront parfaits à avoir dans leurs étapes de jeu respectives.

Niveau un

Le premier niveau d’objets neutres devient disponible vers les sept minutes et continue de baisser jusqu’à ce que le chronomètre atteigne 17 minutes.

Bouclier du pauvre homme

Capture d’écran via Valve

En termes d’agilité, aucun objet neutre de niveau un ne peut battre le bouclier du pauvre. Bien qu’il manque d’autres statistiques comme la force et l’intelligence, un simple coup de pouce en agilité peut suffire à Meepo pour survivre au début de la partie.

La capacité passive «Damage Block» facilite également le farm avec votre Meepo principal puisque vous subirez moins de dégâts. Ce buff ne s’applique pas à vos clones.

Coeur de l’océan

Capture d’écran via Valve

Si vous êtes sur la voie médiane avec Meepo, Ocean Heart sera le meilleur objet neutre de niveau un à avoir. Le +5 de chaque statistique est une bouée de sauvetage pour Meepo en début de partie, et le passif «Water Regen» de l’objet permet à Meepo de reconstituer sa santé et son mana pendant qu’il est dans la rivière.

Bien que ce buff ne s’applique qu’au Meepo principal, il peut certainement augmenter votre efficacité sur la carte.

Arbre Ironwood

Capture d’écran via Valve

Ironwood Tree est probablement l’élément neutre de niveau un le plus simple du jeu. Sa meilleure partie est le +6 de chaque attribut du jeu.

Il a également une capacité active appelée «Plant Tree», qui permet à Meepo de faire apparaître un arbre à l’endroit ciblé. Cet arbre restera en place pendant 20 secondes et vous pouvez soit le consommer avec un Tango, soit l’utiliser tout en vous dirigeant vers la sécurité.

Niveau deux

Les objets neutres de niveau deux commencent à toucher le sol dès que le premier niveau d’objets cesse d’être disponible au bout de 17 minutes. Le deuxième niveau d’objets neutres sera pillé pendant 10 minutes et cessera de le faire à la 27e minute du match.

Cadeau de l’élève

Capture d’écran via Valve

L’oeil de Skadi est une partie vitale de la construction de Meepo, et le cadeau de Pupil est proche d’être une imitation bon marché de cela. Le bonus d’attribut secondaire +13 pour Meepo vaudrait environ plus de 1000 pièces d’or, et il peut l’avoir gratuitement avec le cadeau de l’élève.

Cette augmentation de statistiques est également transmise à ses clones, ce qui en fait un excellent objet neutre pour Meepo.

Filet maladroit

Capture d’écran via Valve

Il y aura des moments où vous ne serez pas assez chanceux pour saisir l’un des objets neutres de niveau un qui sont décents pour Meepo. Bien que cela vous laissera les mains vides pendant les 17 premières minutes du jeu, votre chance peut se racheter avec la deuxième ligne de largages neutres.

Clumsy Net a une belle ligne de statistiques avec son bonus de +5 à chaque attribut et vient même avec une deuxième capacité Ensnaring. Meepo ne manquera presque jamais d’outils de verrouillage, mais cela ne peut pas faire de mal d’avoir des alternatives.

Anneau d’Aquila

Capture d’écran via Valve

Meepo préfère généralement un équilibre décent en ce qui concerne la distribution des attributs. C’est un petit homme plein de ressources, cependant, et peut se débrouiller avec tout Dota 2 lui lance.

Ring of Aquila a un bonus d’agilité de +9 en plus de l’augmentation de +3 en force et en intelligence. Bien que ces derniers n’aient rien d’impressionnant par rapport aux bonus de statistiques des meilleurs objets neutres de niveau un, l’Aquila Aura permet à cet objet de se transformer en une véritable menace.

Meepo est déjà un grand pousseur par nature, et la régénération de mana et le buff d’armure lui permettent de pousser encore plus décisivement. Meepo commencera à frapper les tours ennemies avec plus de chair de poule.

Niveau trois

Bien que les objets neutres de niveau trois offrent d’excellentes options pour les autres héros de base du jeu, ils n’ont rien à offrir pour Meepo.

Si vous possédez l’un des objets énumérés ci-dessus, vous pouvez ignorer toutes les gouttes neutres de niveau trois.

Niveau quatre

Le niveau trois a peut-être été un buzz-kill, mais le quatrième niveau d’objets neutres est rempli de ressources adaptées à Meepo.

Les objets neutres de niveau quatre sont disponibles à partir de la 37e minute, et ils continuent de tomber jusqu’à la barre des 60 minutes.

Équipement de ninja

Capture d’écran via Valve

À ce stade du jeu, vous aurez déjà une répartition équitable entre toutes les statistiques, ce qui vous permettra de profiter d’objets neutres avec des bonus plus dimensionnels.

Ninja Gear offre un bonus d’agilité de +20 et une vitesse de déplacement de +30. L’amélioration de l’agilité en elle-même vaut la peine de ramasser cet objet, mais la capacité active de l’objet, Déguisement solitaire, en fait l’outil de mobilité ultime.

Cette capacité permet à Meepo de lancer Smoke of Deceit sur lui-même, ce qui augmente également sa vitesse de déplacement. Meepo peut utiliser cet objet pour se faufiler dans les lignes de fond ou gank un ennemi alors qu’il pense qu’il cultive en sécurité.

Corne de Minotaure

Capture d’écran via Valve

Minotaur Horn est à peu près la version puissante de Ninja Gear. Il n’a pas d’autres bonus supplémentaires comme la vitesse de déplacement, mais la capacité active peut être tout à fait le meneur de jeu.

Le moindre avatar accorde une immunité aux sorts de Meepo pendant deux secondes. Il s’agit essentiellement d’un Black King Bar de poche, et il peut être utilisé pour éviter les étourdissements ou tout autre gros morceau de dégâts magiques sur votre Meepo.

Cape d’illusionniste

Capture d’écran via Valve

Vous ne pouvez jamais avoir assez de Meepo lorsque vous jouez à Meepo. Plus il y en a, plus on est de fous, et la cape d’illusionniste est l’objet neutre parfait à ramasser si vous recherchez plus de Meepos pour rejoindre vos rangs.

L’objet est livré avec un bonus de statistiques de +14 pour la force et l’agilité. L’illusion de sa capacité active inflige 50% des dégâts de Meepo, ce qui n’est pas trop minable. Il peut rapidement nettoyer les camps de la jungle par lui-même et vous pouvez également l’utiliser comme une distraction.

Prisme de sort

Capture d’écran via Valve

C’est l’un des objets neutres les plus demandés dans le jeu. Tout lanceur de sorts de votre équipe voudra un morceau de cet objet. Bien que Meepo ne soit pas un candidat de choix pour récupérer cet objet, cela peut certainement l’amener à un autre niveau.

La réduction de 20% du temps de recharge pour tous les sorts et objets est fantastique pour Meepo. Cela lui permet de sauter encore plus vite avec son Blink Dagger et ses dégâts par seconde augmentent en raison du refroidissement réduit de Poof.

L’objet lui confère également +12 de chaque statistique de base et +4 régénération de mana.

Niveau cinq

Plus Dota 2 les matchs durent généralement de 25 à 40 minutes. Vous ne jouerez pas à des jeux dépassant la barre des 60 minutes tous les jours, mais ils seront toujours ceux dont vous vous souviendrez. Le cinquième niveau d’objets neutres se déverrouille lorsque le chronomètre atteint 60 minutes, et ils continueront à tomber jusqu’à la fin du match.

Trident

Capture d’écran via Valve

La construction de Meepo n’implique pas un Sange, Yasha ou Kaya. Cependant, il est difficile de ne pas les ramasser ensemble lorsque vous vous assurez une recette de Trident. Trident combine les trois éléments.

Bien que ces trois éléments soient des ramassages moyens tant que les statistiques disparaissent, leur combinaison dans un seul emplacement en vaut la peine. L’objet confère +30 de chaque statistique de base à Meepo et ce qui suit:

+30% de résistance à l’état

+10% de vitesse de déplacement

+30% de dégâts des sorts

+30 vitesse d’attaque

+ 30% d’amplification de régénération de santé

+30% d’amplification de régénération de mana

+30% d’amplification du vol de vie

+30% d’amplification du vol de vie des sorts

Les statistiques répertoriées ne seront utilisables que par le Meepo principal.

Bouclier miroir

Capture d’écran via Valve

Mirror Shield est l’un des éléments de niveau cinq les plus simples du jeu. Il accorde +20 de chaque attribut et est livré avec une capacité passive de blocage des sorts, Echo Shield.

Echo Shield bloque et renvoie la cible à son lanceur. Cette capacité a huit secondes de temps de recharge et elle ne peut être utilisée que par le Meepo principal. Si vous êtes contre Lion, Lina ou tout héros qui a des sorts de dégâts en rafale à cible unique, Mirror Shield sera l’objet à avoir.

Ciel déchu

Capture d’écran via Valve

Fallen Sky est un peu en retard sur ses concurrents, mais si vous avez un jeu malchanceux en ce qui concerne les objets neutres, c’est certainement meilleur que la plupart des arsenaux.

L’objet est livré avec un bonus d’attribut de +20 pour la force et l’intelligence. Les PV supplémentaires et la régénération de mana ont rarement un impact après 60 minutes de jeu, mais ils sont toujours agréables à avoir.

La capacité active de cet objet ressemble presque à une version légèrement améliorée de Meteor Hammer. Vous devrez canaliser pendant 0,5 seconde et un météore AoE frappera le sol pour étourdir vos ennemis pendant deux secondes.

Livre des morts

Capture d’écran via Valve

Meepo est un pousseur par nature, et parfois la poussée fractionnée peut être la clé pour ramener un long match à la maison.

En plus d’accorder une augmentation des statistiques de Meepo +30 pour la force et l’intelligence, Book of the Dead invoque quatre unités Necromicon de niveau trois. Au niveau trois, ces unités déchiqueteront les tours, et quelqu’un devra toujours se téléporter pour se défendre contre Meepo.

Sommet

Capture d’écran via Valve

Les statistiques ne sont pas bon marché Dota 2, et si Apex était un article de magasin, cela coûterait probablement une fortune. Cet objet neutre leur confère +75 de l’attribut principal d’un héros, qui sera l’agilité dans le cas de Meepo.

Un bonus de 75 agilité est quelque chose dont Meepo ne pouvait même pas rêver. Apex est potentiellement le meilleur élément neutre pour Meepo en Dota 2, et c’est le seul élément de niveau cinq que vous pouvez récupérer sans y réfléchir.