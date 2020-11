Meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone 12

L’un des avantages de posséder un iPhone est que, comme il est si populaire, il existe une large gamme d’accessoires disponibles. Chaque fabricant de boîtiers respectable a une gamme prête pour les nouveaux iPhones avant même qu’ils ne soient annoncés. Cette année, cependant,

a décidé de changer un peu les choses et a introduit MagSafe pour iPhones. Contrairement à l’ancien MagSafe, qui était utilisé pour empêcher votre ordinateur portable de se faire tirer par le câble de charge, la nouvelle itération a un double objectif.

Premièrement, pour aider à mieux aligner les chargeurs sans fil pour une efficacité maximale. Les gens placent rarement leurs téléphones de manière à aligner les bobines de charge, principalement parce qu’ils ne savent pas exactement où ils se trouvent. Avec les nouveaux aimants intégrés, le téléphone (ou le chargeur) se met en place.

Deuxièmement, les aimants vous permettent de fixer toutes sortes d’accessoires sur votre téléphone qui n’ont rien à voir avec la charge. Des étuis aux détenteurs de cartes de crédit, Apple ouvre la porte à un tout nouvel écosystème d’accessoires.

Cet écosystème est encore jeune et petit car il semble que les fabricants tiers n’étaient pas au courant de l’ajout de MagSafe aux nouveaux iPhones, mais il est appelé à s’agrandir avec le temps et les gens commencent à recevoir leur

Chargeur MagSafe

Bien sûr, nous commençons avec le chargeur MagSafe. C’est assez simple, vous mettez votre iPhone dessus et il commence à se charger. Cela fonctionne également avec les nouveaux boîtiers, il n’est donc pas nécessaire de les retirer avant de les charger. Ce chargeur, sans surprise, est livré sans adaptateur secteur, vous en aurez donc besoin avec un port USB Type-C.

Portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe

Ensuite, nous avons un autre tout nouvel accessoire, le portefeuille magnétique en cuir pour iPhone. Oui, les étuis portefeuille existent depuis toujours, mais c’est une touche plus minimaliste grâce à MagSafe. Le portefeuille en cuir est littéralement une pochette en cuir à une fente qui colle à l’arrière de votre iPhone 12. Si vous souhaitez réduire au minimum le volume de votre poche, c’est une excellente solution. Vous pourrez probablement y coller un permis de conduire ainsi qu’une carte de crédit, afin de pouvoir laisser votre portefeuille lorsque vous allez au gymnase par exemple.

Il n’y a qu’une seule taille, mais vous pouvez obtenir le portefeuille en cuir pour iPhone en quatre couleurs:

Bleu baltique

Pavot de Californie

Brun Selle

Noir

Coque en silicone pour iPhone 12 avec MagSafe

Les étuis en silicone sont parmi les étuis iPhone les plus populaires et ils reviennent maintenant avec la compatibilité MagSafe en main. La raison pour laquelle les étuis ont également MagSafe est probablement parce que le nouveau design de l’iPhone 12 à bord plat ne permet pas aux étuis de saisir correctement les téléphones. Désormais, l’étui en silicone avec MagSafe peut être facilement accroché à un iPhone, mais également rapidement retiré si nécessaire.

Les coques en silicone pour iPhone 12 sont disponibles en 8 couleurs:

prune

Marine profonde

Kumquat

Chypre vert

Agrumes roses

blanc

Noir

Produit RED

Coque transparente pour iPhone 12 avec MagSafe

Coque transparente sur l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro Max

Le cas clair de cette année n’est pas vraiment tout à fait clair, ce que certaines personnes pourraient ne pas aimer. Mais pour que le MagSafe fonctionne, vous avez besoin de quelque chose sur lequel les aimants adhèrent, donc maintenant, les boîtiers transparents ont un anneau métallique intégré. Il y a aussi un élément supplémentaire en forme de pilule, peut-être pour aider à l’orientation si d’autres accessoires sont attachés aux téléphones à travers l’étui. Quoi qu’il en soit, les nouveaux boîtiers ne sont pas aussi propres qu’avant, mais c’est un sacrifice que vous devrez faire pour des raisons de commodité.

Coque OtterBox Figura Series pour iPhone 12 avec MagSafe

Les quatre couleurs de la série OtterBox Figura

OtterBox semble être le fabricant tiers chanceux qui a réussi à conclure un accord avec Apple pour le premier lot de boîtiers MagSafe non Apple. Ces boîtiers sont disponibles en quatre « couleurs », bien que chacun soit un mélange de plusieurs couleurs. Chacun est unique et a une ambiance très artistique, donnant à votre iPhone 12 non seulement une protection, mais également un look frais et frais. L’inconvénient est que, comme ils sont proposés sur le site Web officiel d’Apple, ils pourraient devenir très populaires, ce qui enlèvera le caractère unique du design. Néanmoins, si les boîtiers monochromes sont trop ennuyeux pour vous, ces boîtiers sont une excellente alternative.

Coque OtterBox Aneu Series pour iPhone 12 avec MagSafe

Bien qu’à première vue, ces étuis puissent sembler aussi simples que les étuis en silicone d’Apple, ils sont en fait un peu plus intéressants. Chaque coque de la série OtterBox Aneu est une combinaison de deux couleurs, une pour le dos et une autre pour les côtés. Cela peut être une petite différence, mais c’est suffisant pour les faire ressortir. Les étuis sont minces mais offrent une bonne adhérence et il y a une bordure surélevée autour de la découpe de l’appareil photo qui protège les objectifs lorsque vous posez votre téléphone sur une surface dure.

Les étuis de la série OtterBox Aneu sont disponibles en quatre couleurs:

Étui Proker MagSafe Ultra-Clear pour iPhone 12 Pro

Proker est l’une des premières entreprises à lancer un boîtier MagSafe sur le marché sans avoir d’informations sur la nouvelle fonctionnalité au préalable, ce qu’OtterBox avait évidemment. Les étuis transparents ne semblent pas être les meilleurs pour MagSafe, à moins que vous n’aimiez l’apparence des aimants nus sur votre téléphone, mais bon, si c’est votre truc, nous ne jugeons pas. Quoi qu’il en soit, si vous n’avez pas envie de donner plus d’argent à Apple que vous ne l’avez déjà fait pour votre iPhone 12 Pro, vous pouvez obtenir cet étui transparent Proker.

Belkin Car Vent Mount PRO avec MagSafe

Apple a maintenant un support de voiture MagSafe sur son site officiel. Fabriqué par Belkin, qui a également la grâce d’Apple de vendre des produits sur lesquels Apple lui-même n’a pas envie de travailler, ce support s’accroche aux grilles d’aération de votre voiture afin que vous puissiez facilement claquer votre iPhone 12 dessus. Le support a une esthétique très Apple et ne dépréciera pas l’intérieur de votre voiture comme le font certains supports de téléphone avec leur design en plastique et encombrant.

Support pour évent de voiture Moment avec MagSafe

Moment a également un support de ventilation MagSafe prêt à vendre. Il a un design plus minimaliste que celui de la monture Belkin mais il manque l’aimant vertical qui aide à l’alignement correct de l’iPhone. Dans l’ensemble, cependant, cela devrait fonctionner aussi bien et c’est un peu moins cher à 29,99 $. Si vous n’êtes pas sûr que MagSafe soit suffisamment puissant pour votre style de conduite, mais que vous souhaitez quand même l’essayer, c’est une bonne option. Malheureusement, en raison du secret d’Apple concernant MagSafe, les accessoires Moment commenceront à être expédiés l’année prochaine.

Support de trépied Moment avec MagSafe

Si vous avez déjà utilisé un trépied pour prendre des photos avec votre smartphone, vous savez que le mettre dans les pinces qui le maintiennent et le retirer est ennuyeux, surtout si vous voulez bien regarder les photos entre les scènes. Avec cet accessoire élégant qui peut se fixer à n’importe quel trépied standard, vous pouvez utiliser MagSafe pour attacher rapidement votre iPhone ou l’enlever pour revoir votre travail. Il est assez fin, vous pouvez donc facilement trouver de la place pour cela dans votre sac même si vous ne l’utilisez pas très souvent. Cela coûte 39,99 $, cependant, ce qui semble un peu raide pour quelque chose d’aussi simple.

Support mural Moment avec MagSafe

Probablement l’accessoire MagSafe le plus simple que vous puissiez imaginer, ce support mural se compose essentiellement de quelques aimants sur une plaque circulaire avec un trou au milieu que vous pouvez utiliser pour fixer le support à un mur ou à toute autre surface que vous souhaitez (et pouvez percer) . Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez l’utiliser sans avoir à percer des trous dans vos murs ou vos meubles. L’un des côtés est recouvert d’un adhésif qui peut adhérer à pratiquement n’importe quelle surface, selon Moment. Alors, placez-le simplement là où vous voulez que votre iPhone reste et vous avez terminé.

À quels accessoires MagSafe pouvez-vous vous attendre à l’avenir?

Comme vous pouvez le constater, la sélection d’accessoires MagSafe est assez limitée pour le moment. Mais à mesure que l’écosystème se développe, quels autres accessoires devrions-nous rechercher?

MagSafe PopSockets

Nous ne savons pas exactement à quel point les aimants des iPhones sont puissants, mais ils pourraient être suffisamment puissants pour contenir un PopSocket. Ce serait assez pratique car vous pourrez le supprimer assez facilement si vous ne le souhaitez pas dans certaines situations. Mais encore une fois, feriez-vous confiance à votre téléphone suspendu uniquement à des aimants? Nous pourrions le découvrir assez tôt.

Contrôleurs MagSafe

Les nouvelles puces d’Apple sont excellentes pour les jeux mobiles, mais pour une expérience ultime, vous avez besoin d’un bon contrôleur. Avec MagSafe, vous pourrez facilement accrocher n’importe quel iPhone 12 au contrôleur. Cela devrait également conduire à des conceptions plus compactes.

Organisateurs de bureau MagSafe

Imaginez un chargeur / organisateur de bureau sans fil qui, au lieu de prendre de la place sur votre bureau, est monté à plat contre le mur et que votre iPhone y est suspendu comme s’il flottait et se charge en même temps! Nous sommes presque assurés de voir quelque chose de ce genre dans un avenir prévisible. Toutes les notifications entrantes seront clairement visibles, ajoutant un autre point à la colonne de commodité.

Plaques arrière MagSafe

Beaucoup de gens n’aiment pas utiliser des étuis parce qu’ils ajoutent du volume à leur téléphone ou cachent son joli design. Mais avec les nouveaux iPhones, vous pouvez avoir une plaque ultra-fine avec un design unique et elle collera à l’arrière comme une seconde peau, vous permettant essentiellement de changer la couleur du téléphone à volonté. Bien sûr, les plaques arrière plus « sophistiquées » auront du métal uniquement là où les aimants doivent permettre une charge sans fil, mais certaines peuvent être entièrement métalliques pour une durabilité accrue. Dans ce scénario, faire bosse la caméra sera en fait un avantage car cela garantira que la plaque arrière ne bouge pas ou ne glisse pas facilement.

Banques d’alimentation MagSafe

Nous avons tous vu des gens tenir leur téléphone et une batterie externe qui le chargeait en même temps. Apple a déjà des étuis avec des piles, mais avec MagSafe en place, vous pouvez avoir une belle banque d’alimentation mince qui colle à votre iPhone 12 et la charge sans fil. Encore une fois, super pratique.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses pour lesquelles MagSafe peut être utilisé, mais nous sommes sûrs qu’il existe de nombreuses autres applications qui deviendront apparentes dans les mois et les années à venir. Nous sommes presque sûrs que la nouvelle norme MagSafe est là pour rester, donc tout accessoire que vous obtiendrez sera également compatible avec les prochaines générations d’iPhones.