Meilleures réductions sur les VUS compacts et sous-compacts cette saison des fêtes!

La saison des fêtes est ce que les constructeurs et les acheteurs attendent avec impatience chaque année. Le sentiment d’achat est le plus positif à cette période de l’année et les constructeurs automobiles proposent également des remises massives sur leurs voitures. Cette année, les industriels chercheront également à compenser les pertes subies en début d’année. Pour attirer plus de clients, presque tous les fabricants offrent d’énormes remises en espèces, des offres d’échange, des avantages commerciaux et plus encore. Si vous pensez à certains VUS compacts ou sous-compacts cette saison des fêtes, voici quelques-unes des meilleures réductions disponibles.

Renault Duster

L’une des meilleures réductions sur les SUV cette saison festive est sur le Renault Duster. L’essence 1.5L Duster est disponible avec des avantages allant jusqu’à Rs 70,000. Cela comprend un avantage d’échange de Rs 25,000 (disponible uniquement sur la variante RXS et RXZ), des avantages de fidélité jusqu’à Rs 20,000 et des avantages en espèces de Rs 50,000 (l’avantage en espèces est disponible uniquement sur la variante RXE). Si vous optez pour la nouvelle variante turbo-essence 1,3 L, vous pouvez profiter d’avantages allant jusqu’à Rs 45 000. Cela comprend un avantage d’échange de 25 000 Rs (disponible uniquement sur les variantes RXS et RXZ) et des avantages de fidélité allant jusqu’à 20 000 Rs. et les blocs d’alimentation.

Tata Harrier

Le SUV phare de Tata, le Harrier, est à gagner avec des rabais lucratifs en cette saison festive. Tata offre des avantages allant jusqu’à Rs 65 000 sur le Harrier. Toutes les variantes du Harrier – sauf pour les versions Dark Edition, XZ + et XZA + – peuvent être offertes avec des avantages pour le consommateur allant jusqu’à Rs 25000 ainsi qu’un bonus d’échange allant jusqu’à Rs 40,000. D’autre part, les versions Dark Edition, XZ + et XZA + ne peuvent être obtenues qu’avec un bonus d’échange allant jusqu’à Rs 40 000. De plus, Tata Motors offrira également des avantages spéciaux sur les achats d’entreprise.

Nissan Kicks

Le prochain sur la liste des SUV avec des rabais intéressants cette saison des fêtes est le Nissan Kicks. Nissan propose les Kicks avec des avantages allant jusqu’à Rs 55 000. Cela comprend un bonus festif de 15 000 roupies, ainsi qu’une offre d’échange pouvant atteindre 40 000 roupies. Cependant, le bonus festif ne durera que jusqu’à Diwali, soit le 15 novembre. En attendant, le bonus d’échange est applicable pendant tout le mois de novembre. Ci-dessous, nous avons également inclus des rabais intéressants pour la saison des fêtes sur les SUV sous-compacts.

Maruti Suzuki Vitara Brezza

La Maruti Suzuki Vitara Brezza n’a pas besoin de remises pour continuer à bien se vendre, mais certaines remises de saison festive seront les bienvenues pour tous. Maruti propose la Vitara Brezza avec des avantages allant jusqu’à 45 000 rands. Cela comprend une remise forfaitaire de 10 000 Rs ainsi qu’un bonus d’échange pouvant atteindre 25 000 Rs et des avantages corporatifs jusqu’à 6 000 Rs. Ils ne sont également applicables que jusqu’au 30 novembre 2020.

Tata Nexon Diesel

Enfin, sur notre liste se trouve la variante diesel du Tata Nexon. C’est la moindre remise disponible sur les SUV cette saison festive sur cette liste, mais le Nexon peut être obtenu avec un bonus d’échange allant jusqu’à Rs 15000. En outre, la société offrira également des avantages spéciaux sur les achats d’entreprise. Ces offres peuvent cependant varier en fonction de la ville et de l’état. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre revendeur local pour en savoir plus sur les avantages disponibles dans votre région.