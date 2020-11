Meilleures réductions et offres Diwali pour les berlines de moins de Rs 10 Lakhs

Voici les meilleures réductions et offres que vous pouvez obtenir ce Diwali si vous achetez une berline sous-compacte avec le budget de Rs 10 Lakh.

Les fêtes de fin d’année battent leur plein et de lourdes remises et offres ont commencé à affluer. Si vous envisagez d’acheter une berline sous le budget de Rs 10 Lakhs, voici toutes les réductions et offres Diwali disponibles officiellement auprès du fabricant. Sous Rs 10 Lakhs, vous ne pouvez acheter que des berlines sous-compactes. Voici la liste.

Tata Tigor Rs 15K Cash + Rs 15K Bonus d’échange + Jusqu’à Rs 10K Corporate Ford Aspire Rs 30K à Rs 35K Cash Discount + Rs 7000 Exchange Bonus Honda Amaze Rs 20K Cash + Rs 15K Exchange + 5 ans de garantie Lifting du visage à l’essence Maruti Dzire Rs 44K (14K Cash + 25K Exchange + 5000 Corporate) Hyundai Aura Rs 10K Cash + 15K Exchange + Rs 5000 Corporate

Les remises et offres les plus élevées concernent Maruti Dzire Petrol, sur laquelle vous pouvez bénéficier jusqu’à Rs 44 000. Suivi par, Ford Aspire est également offert avec de belles réductions. Vous pouvez obtenir une remise de 30 000 à 35 000 Rs, selon la variante que vous achetez. De plus, vous pouvez également obtenir un bonus d’échange de 7 000 Rs.

Tata Tigor est également proposé avec des remises élevées allant jusqu’à Rs 40 000, qui comprend une remise instantanée de 15 000 Rs. Honda Amaze offre jusqu’à Rs 35 000 avec une garantie gratuite de 5 ans. Habituellement, il est offert avec une garantie de 3 ans, mais pour les fêtes de fin d’année, 2 ans sont offerts en prime.

Enfin, nous avons la Hyundai Aura qui a le moins de rabais disponible. Il n’y a que Rs 10000 en espèces instantanées, mais en tenant compte du bonus d’échange et de la remise d’entreprise, le total s’élève à Rs 30.000. Habituellement, toutes ces berlines sous-compactes sont vendues à partir de Rs 5,5 Lakhs ou 6 Lakhs, allant facilement à Rs 9 Lakhs.

Dans ce segment, seuls les Tata Tigor et Maruti Dzire sont ceux proposés avec un moteur à essence. Les trois autres sont livrés avec un moteur diesel en option. Amaze et Aura, offrent également l’option d’une combinaison diesel-automatique. Honda Amaze Diesel est jumelé avec une CVT et un diesel Hyundai Aura avec un AMT.