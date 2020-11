Meilleures performances de Chris Rock au cinéma et à la télévision, classées

5. Jamais peur (soi-même)

Comme mentionné dans l’intro, Chris Rock est une véritable star de cinéma, mais il est probablement plus à l’aise sur une scène en marchant d’avant en arrière et en tenant un microphone. Exemple concret, sa comédie spéciale de 2004, Jamais peur, qui a en fait remporté un Grammy à Chris Rock lorsqu’il a été transformé en disque de comédie.

Je juge toujours les émissions de stand-up en fonction de la capacité des blagues pendant des années, et Jamais peur est toujours très efficace, sachez même que les sujets sont un peu datés. Même ainsi, il aborde des sujets comme le mariage, pourquoi les drogues ne seront jamais légalisées en Amérique (je suppose qu’il ne pouvait pas prévoir l’Oregon), et les différences entre être riche et être riche. Et bien que toutes les blagues ne débarquent pas, tout comme George Carlin, même quand il n’est pas drôle, il dit la vérité. Et c’est bien là pourquoi Chris Rock sera toujours un trésor national. Jamais peur, en effet.