Meilleures offres Verizon Black Friday (2020)

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que les offres du Black Friday 2020 sur Verizon seront disponibles. Le Black Friday 2020 s’annonce comme un événement de magasinage plus grand que jamais qui peut vous aider à économiser beaucoup d’argent, tout en vous offrant de grandes opportunités d’acheter quelque chose de bien pour vous ou vos amis et votre famille. Les offres Black Friday de Verizon constitueront également une combinaison étonnante entre les offres d’échange, les remises lors de la mise à niveau de votre plan, l’ajout d’une ligne ou même le passage à Verizon d’un autre opérateur. Notre Offres Best Buy Black Friday et nos Les articles sur les offres Amazon Black Friday vous fourniront également des options pour des offres intéressantes, alors n’hésitez pas à les vérifier également dans votre recherche d’offres téléphoniques pour le Black Friday.

Quand les offres Black Friday de Verizon vont-elles commencer?

Cette année, Le Black Friday a lieu le 27 novembre et nous savons des années précédentes que les offres de Verizon commencent en ligne le jour de Thanksgiving et en magasin le Black Friday lui-même. Cependant, Verizon propose des offres intéressantes toute l’année et actualise ses offres toutes les deux semaines.Il ne sera donc pas surprenant que nous puissions voir de bonnes affaires avant le Black Friday.

Offres Verizon Black Friday sur iPhone 12 et autres iPhones

La série iPhone 12 est là et vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine d’attendre le Black Friday ou d’obtenir votre nouvel iPhone maintenant, et il n’y a pas de réponse définitive à cela. Maintenant que tous les modèles de la série iPhone 12 sont sortis et disponibles à l’achat, Verizon propose des offres intéressantes. Vous pouvez choisir entre deux approches différentes pour économiser de l’argent et acheter à vous-même ou à votre proche un nouvel iPhone 12 le Black Friday 2020.

Tout d’abord, si vous avez un appareil d’échange, vous pourrez obtenir jusqu’à 700 $ de crédit de facture. Si vous n’avez pas de téléphone d’échange, ne vous inquiétez pas, car Verizon propose également d’autres offres sur la série iPhone 12. Pour l’achat d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 12 mini, vous pouvez obtenir un rabais de 100 $ sur une Apple Watch, ou un rabais de 150 $ sur un iPad d’Apple pour compléter votre écosystème Apple.



Apple iPhone 12 mini économisez jusqu’à 700 $ avec échange, avec achat: économisez jusqu’à 100 $ sur Apple Watch, économisez jusqu’à 150 $ sur iPad

Apple iPhone 12 Pro Max économisez jusqu’à 700 $ avec échange, avec achat: économisez jusqu’à 150 $ sur iPad

Apple iPhone 12 Pro économisez jusqu’à 700 $ avec échange, avec achat: économisez jusqu’à 150 $ sur iPad

Apple iPhone 12 économisez jusqu’à 700 $ avec échange, avec achat: économisez jusqu’à 100 $ sur Apple Watch, économisez jusqu’à 150 $ sur iPad

Pensons maintenant à ce à quoi nous pouvons nous attendre cette année pour le Black Friday chez Verizon.

L’année dernière, l’iPhone 11 avait une grosse réduction sur Verizon pour le Black Friday, une réduction de 400 $, et l’ancien iPhone XR faisait partie d’un accord BOGO pour le Black Friday. Nous pourrions nous attendre à un accord BOGO similaire sur l’iPhone 11 cette année, donc si vous recherchez un modèle d’iPhone plus ancien, cela peut valoir la peine d’attendre les ventes du Black Friday. De plus, les anciens modèles d’iPhone peuvent également bénéficier d’une réduction sur le transporteur.

Actuellement, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max proposent une offre intéressante si vous souhaitez acheter une Apple Watch avec votre achat d’iPhone sur Verizon:

Offres Verizon sur les téléphones Samsung Galaxy pour le Black Friday

Les téléphones Samsung bénéficieront également de réductions intéressantes cette saison d’achat, notamment de nouveaux modèles Galaxy, tels que la série Note 20 ou la série S20. Actuellement, Verizon a beaucoup à offrir sur ces séries phares des Galaxy S20 et Galaxy Note 20 – échanger votre ancien smartphone éligible vous fera économiser jusqu’à 550 $.



Samsung Galaxy Note 20 Ultra – avec échange, économisez 100 $ avec une tablette ou un smartphone éligible

Samsung Galaxy Note 20 – avec échange, économisez 100 $ avec une tablette ou un smartphone éligible

Samsung Galaxy S20 + économisez jusqu’à 550 $ avec échange Voir aussi Le dernier aperçu des développeurs iOS d'Apple "confirme" que les AirTags sont réels et en route

Samsung Galaxy S20 économisez jusqu’à 550 $ avec échange

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G économisez jusqu’à 550 $ avec échange

Samsung Galaxy S20 FE économisez jusqu’à 550 $ avec échange

Verizon a eu de très bonnes offres Black Friday sur les téléphones Samsung Galaxy l’année dernière, nous n’attendons donc rien de différent cette année, et nous n’avons aucune raison de croire que ce sera moins. Nous verrons très probablement des réductions de l’ordre de 750 $ lorsque vous changez, et avec un plan illimité, pour certains modèles Galaxy, y compris la série S20 toujours très puissante et la série Note 20 nouvellement sortie.

En termes de téléphones Samsung Galaxy abordables, nous nous attendons également à voir de bonnes réductions.

Offres sur d’autres téléphones Android sur Verizon pour le Black Friday





Mise à niveau de Google Pixel 4a 5G et obtenez jusqu’à 250 $

Google Pixel 5 Achetez un téléphone Android, économisez 150 $ sur une tablette, obtenez jusqu’à 550 $ avec échange

LG Wing Achetez un téléphone Android, économisez 150 $ sur une tablette, obtenez jusqu’à 50 $ avec la carte Visa Verizon

Motorola Edge + Achetez un téléphone Android, économisez 150 $ sur une tablette, obtenez jusqu’à 550 $ avec échange

Motorola Moto G Power obtenez-le GRATUITEMENT avec une nouvelle gamme

LG K51 obtenez-le GRATUITEMENT avec une nouvelle ligne

À l’heure actuelle, de nombreux téléphones Android sont à prix réduit sur Verizon. Le nouveau LG Wing, Google Pixel 5 – un téléphone avec un excellent appareil photo, le puissant Motorola Edge + et le Pixel 4a 5G économique et prêt pour la 5G sont maintenant présents dans les offres Black Friday sur l’opérateur, ainsi que certains modèles abordables par Motorola et LG. De plus, le TCL 10 5G UW est également à prix réduit sur Verizon, ce qui vous permet d’économiser 280 $.

De plus, le tout nouveau Nokia 8 V 5G UW, exclusif à Verizon, bénéficie actuellement d’une réduction considérable sur Verizon. En plus de cette réduction déjà généreuse, vous pouvez également obtenir jusqu’à 400 $ de carte-cadeau électronique Verizon lorsque vous passez d’un autre opérateur de réseau mobile. Cela signifie essentiellement que le Nokia 8 V 5 UW peut être le vôtre entièrement gratuitement sans avoir à échanger quoi que ce soit.

Offres Verizon Black Friday sur iPad et tablettes Android

Voir aussi États-Unis : Les foules de nouveaux dans les rues, la mort de Floyd a été requalifié de meurtre Nous nous attendons à voir une réduction considérable de 200 $ sur les iPad, peut-être même sans échange, quelque chose de similaire aux accords du Black Friday de l’année dernière sur Verizon. Le Samsung Galaxy Tab S7 pourrait également bénéficier d’une réduction, car l’année dernière, le Samsung Galaxy Tab S6 a bénéficié d’une réduction de 150 $ pendant tout le week-end du Black Friday. De plus, nous pourrions nous attendre à voir également les tablettes d’autres marques à prix réduit, environ 100 $ de réduction. Pour le moment, les offres de Verizon sur les iPad et les tablettes dépendent entièrement de l’échange d’un appareil éligible ou de l’achat d’un smartphone avec la tablette que vous avez choisie. Cependant, d’autres offres du Black Friday devraient arriver dans les prochains jours pendant que nous comptons jusqu’au Black Friday. Sur tous les nouveaux modèles d’iPad, Verizon vous offre jusqu’à 350 $ avec échange et achat d’iPhone:

Apple iPad Pro 12,9 pouces (2020) échangez votre iPad et obtenez 100 $ de rabais, économisez 250 $ de plus avec l’achat d’un iPhone

Apple iPad Pro 11 pouces (2020) échangez votre iPad et obtenez 100 $ de rabais, économisez 250 $ de plus avec l’achat d’un iPhone

Apple iPad Air (2020) échangez votre iPad et obtenez 100 $ de rabais, économisez 250 $ de plus avec l’achat d’un iPhone

Apple iPad (2020) échangez votre iPad et obtenez 100 $ de rabais, économisez 250 $ de plus avec l’achat d’un iPhone