Meilleures offres Target Black Friday

Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, cette saison des fêtes pourrait être assez inhabituelle. Un dîner de Thanksgiving sur Zoom? Pas hors de question. Et même si rencontrer vos proches en personne vaut la peine d’être envisagé, rejoindre la foule dans les grands magasins pendant le Black Friday est certainement une mauvaise idée. Heureusement, les achats en ligne existent, nous offrant sécurité et commodité tout au long de l’année mais surtout le Black Friday.

Ce qui est encore mieux, c’est que les détaillants n’attendent pas le Black Friday pour commencer avec les remises. Au lieu de cela, le mois qui a précédé s’est transformé en un long événement de magasinage avec des offres qui apparaissent et disparaissent. Il est difficile de suivre ce qui se passe, c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Dans cet article, nous vous tiendrons au courant de toutes les offres technologiques lucratives que Target pourrait avoir avant le Black Friday, et bien sûr, le grand jour également.

Obtenez une carte-cadeau de 200 $ à l’achat du Samsung Galaxy Note20 5G

le Galaxy Note 20 est la version la moins chère du Galaxy Note 20 Ultra et souvent considérée comme trop chère à son prix d’origine de 999 $. Et bien que ce prix ne soit pas réduit chez Target, l’achat du téléphone vous rapportera une carte-cadeau de 200 $ à dépenser pour tout ce que vous voulez là-bas. Si vous êtes impatient d’avoir un bon téléphone avec un stylet, c’est une bonne affaire. Pour en savoir plus sur le téléphone, consultez notre Revue du Galaxy Note 20.

Obtenez une carte-cadeau de 100 $ à l’achat du Samsung Galaxy A71 5G

le Le Galaxy A71 est un excellent téléphone de milieu de gamme et sa version 5G en fait un appareil encore plus performant. Si vous voulez un téléphone sans frissons qui soit décent dans tous les aspects, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Galaxy A71. Il dispose d’un bon système de caméra, d’un excellent écran OLED et d’une grosse batterie qui offre une autonomie respectable. Les cartes-cadeaux ne sont pas des remises directes, mais nous sommes sûrs que vous trouverez un bon moyen de dépenser 100 $ chez Target.

Meilleures offres Black Friday Target TV

Les téléviseurs sont probablement le produit le plus populaire à obtenir le vendredi noir et les offres qui apparaissent pour les téléviseurs sont généralement assez lucratives. Même maintenant, il y en a de bons dont vous pouvez profiter.

Économisez 300 $ sur le téléviseur intelligent NanoCell 4K de 65 po de LG

Ce téléviseur est un excellent équilibre entre la taille et la qualité d’image, grâce à la technologie NanoCell de LG. Oui, ce n’est pas OLED, mais il offre toujours une excellente expérience visuelle et à 699 $ au lieu de 999 $, le prix est assez tentant. Si vous vous préparez à obtenir une console de nouvelle génération, pourquoi ne pas l’associer à un téléviseur approprié pour profiter de vos nouveaux jeux? Ou, vous savez, améliorez simplement la configuration de votre salon. Dépend de vous!

Économisez 100 $ sur le téléviseur intelligent 4K de 43 po de LG

En diminuant la taille mais aussi le prix, Target propose un téléviseur 4K LG 43 pouces pour seulement 249 $. Parfait pour votre chambre ou la chambre de vos enfants, c’est un téléviseur sans sensations fortes qui a la qualité de LG et un prix abordable. Que voulez-vous de plus?

Économisez 130 $ sur un téléviseur intelligent 4K de 70 po de Samsung

Si vous n’êtes pas fan de LG mais que vous voulez tout de même un téléviseur massif, ce téléviseur Samsung de 70 pouces est en baisse de 130 $ et à 599 $, c’est une offre assez convaincante. Grâce à son processeur Crystal, le contenu non 4K est automatiquement mis à l’échelle pour une meilleure apparence. Il dispose également d’un mode Game Enhancer dédié qui règle les paramètres du téléviseur pour une meilleure expérience de jeu.

Économisez 70 $ sur le téléviseur intelligent TCL Roku 4K de 50 po

Une autre excellente option économique si vous recherchez un téléviseur grand format. Après la réduction, ce téléviseur TCL ne coûte que 279 $ et, comme vous l’avez probablement deviné d’après son nom, il est livré avec Roku intégré. Bien sûr, YouTube, Netflix, Hulu, HBO et d’autres services de streaming sont également accessibles via le téléviseur, alors ne vous inquiétez pas de ne pas avoir de contenu à regarder.

Meilleures offres de casques Black Friday Target

La prise casque étant désormais rare sur les smartphones, la plupart des gens se tournent vers des écouteurs sans fil pour leurs besoins audio. Une chose est sûre, ne pas avoir de câbles pour démêler et tirer sur la tête ou les oreilles est assez pratique. Si vous cherchez à acheter une paire maintenant, Target a quelques offres intéressantes.

Économisez 175 $ sur les écouteurs sans fil Beats Studio 3

Les écouteurs Beats peuvent être critiqués par les audiophiles, mais ils restent de bons écouteurs dans l’ensemble. Et bien qu’ils puissent être un peu trop chers, avec cette offre, vous en avez certainement pour votre argent. 50% de réduction sur les écouteurs supra-auriculaires haut de gamme Beats est une proposition qui ne peut pas manquer. Si vous n’êtes pas fan vous-même, vous pouvez toujours obtenir une paire comme cadeau pour un neveu ou juste quelqu’un d’autre qui les apprécierait. Noël approche à grands pas et il est peu probable que le Beats Studio 3 soit moins cher que celui-ci.

Économisez 50 $ sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Powerbeats Pro True

Si vous voulez des écouteurs Beats avec une empreinte plus petite, Target propose également le Powerbeats Pro à prix réduit. Ils sont légèrement plus gros que la plupart des vrais écouteurs sans fil, mais cela leur permet d’avoir une autonomie incroyable de 9 heures sur une seule charge, avec beaucoup plus dans l’étui de chargement. Avec leur résistance à l’eau et leur construction durable, ils sont parfaits pour les entraînements intenses. Vous pouvez également vous attendre au son signature Beats avec des basses puissantes et des médiums clairs. Les Powerbeats Pro ne coûtent que 199 $ pour une durée limitée.

Économisez 30 $ sur les Samsung Galaxy Buds +

Galaxy Buds +

Si vous avez manqué la grande offre de cartes-cadeaux pour les Buds +, il est toujours possible d’économiser de l’argent en achetant une paire. Les écouteurs eux-mêmes sont un excellent produit, avec un son de haute qualité et une très longue durée de vie de la batterie. Si vous utilisez un téléphone Galaxy, vous ne pouvez pas vous tromper avec une paire de Buds +. Bien sûr, ils fonctionnent également sur d’autres téléphones Android et même des iPhones, si vous êtes prêt à vous lancer dans ce blasphème.

Économisez 40 $ sur les AirPods d’Apple avec étui de chargement sans fil

Si vous faites partie de l’équipe Apple et que vous n’avez pas encore d’AirPod, c’est maintenant votre chance d’économiser de l’argent en obtenant une paire. Le boîtier de charge sans fil peut être chargé sur n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi, qui comprend le nouveau chargeur MagSafe d’Apple. Maintenant, vous pouvez l’obtenir pour autant que le boîtier de charge sans fil coûte habituellement 159 $.

Économisez 50 $ sur les écouteurs sans fil True Wireless de Bose SoundSport

Bien sûr, Bose a ses propres écouteurs sans fil. Comme son nom l’indique, cette paire est destinée aux personnes qui ont besoin d’une paire d’écouteurs pour leurs séances d’entraînement à haute intensité. Ils sont livrés avec un indice de résistance à l’eau IPx4 et leur conception comprend un petit crochet pour un ajustement meilleur et plus stable dans l’oreille, minimisant le risque de perdre un en courant.

Offres diverses Black Friday Target

Économisez 275 $ sur la montre intelligente Fossil Gen 4 – Explorist HR 45 mm

Si vous cherchez à obtenir une montre intelligente mais que dépenser 300 $ ou plus ne vous convient pas, Fossil Explorist vaut la peine d’être envisagé. Il ne coûte que 129 $ pour le moment et possède la plupart des fonctionnalités que vous attendez d’une smartwatch. D’autres variantes sont également disponibles avec la même remise.

Économisez 420 $ sur l’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion Y540 de 15,6 po

Le Lenovo Legion Y540 est un ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme capable. Il dispose d’un écran 144Hz associé à un GPU GTX 1660Ti et un processeur Intel i7. Le stockage est probablement le point le plus faible de cet ordinateur portable, mais vous pouvez toujours le mettre à niveau à l’avenir. À 1079,99 $, le prix auquel Target le vend actuellement, c’est une bonne affaire.

Économisez 50 $ sur le haut-parleur sans fil Bluetooth JBL Charge 4

Les haut-parleurs Bluetooth de JBL offrent l’un des meilleurs rapports prix / performances et avec cette offre, c’est encore mieux. Pour 129 $, vous obtenez un haut-parleur Bluetooth avec un son puissant pour sa taille compacte, sa batterie longue durée (20 heures de lecture) et sa durabilité incroyable. Une caractéristique supplémentaire de la charge est qu’elle peut servir de batterie externe et charger votre téléphone si vous êtes dans une situation difficile.

Économisez 40 $ sur Amazon Fire TV Cube 4K UHD

Vous recherchez un boîtier de diffusion à coupler avec votre nouveau téléviseur? Le cube Amazon Fire TV est en baisse à 79,99 $ chez Target. Ne laissez pas le nom vous induire en erreur, vous pouvez utiliser l’un des services de streaming populaires, pas seulement Amazon Prime. Apple TV +, Netflix, YouTube, Disney +, quel que soit le service ou les services de votre choix, le Cube vous fournira le contenu. Le support 4K, HDR 10+ et Dolby Vision est également intégré.

Économisez 65 $ sur l’écran intelligent Amazon Echo Show 8

L’Echo Show est un compagnon idéal pour votre cuisine. Il peut lire des radios ou des vidéos, vous montrer des recettes tout en cuisinant ou vous montrer les nouvelles pendant que vous buvez votre café du matin. Des appels vidéo? Bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Ne vous inquiétez pas, la caméra dispose d’un obturateur et le micro peut être désactivé avec un bouton physique. Cela ressemble à un gadget qui vous sera utile? Vous pouvez l’obtenir pour seulement 64,99 $ à partir du lien ci-dessous: