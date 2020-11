Meilleures offres iPhone à attendre le Black Friday 2020

Le Black Friday 2020 – qui devrait être le plus grand événement commercial de toute l’année – est presque à nos portes. Cette année, le Black Friday aura lieu le 27 novembre, un jour après Thanksgiving, mais les détaillants et les transporteurs en fêteront dans les jours et les semaines qui ont précédé. En fait, le Les offres Best Buy Black Friday sont déjà en ligne. Les ventes du Black Friday sur Amazon sont également disponibles depuis un certain temps.

Toutes sortes d’articles seront proposés le mois prochain, y compris une gamme de smartphones en vente pour le Black Friday. Il devrait même y avoir des réductions sur les iPhones, nous avons donc créé une liste des meilleures offres iPhone disponibles actuellement et de celles que nous attendons pour le Black Friday 2020.

L’année dernière, nous avons vu plusieurs Les offres iPhone 11 pour le Black Friday et les offres similaires seront probablement disponibles en 2020. Les exemples du Black Friday de l’année dernière incluent jusqu’à 500 $ de réduction sur l’iPhone 11 et iPhone 11 Pro chez Best Buy avec activation qualifiée et échange d’iPhone en magasin. UNE L’accord Black Friday chez Walmart l’année dernière a donné aux acheteurs une carte-cadeau de 300 $ lors de l’activation d’un nouveau plan de versement chez AT&T ou Verizon, et un La vente Target Black Friday offrait à ses clients jusqu’à 700 $ de réduction sur un deuxième modèle d’iPhone 11 lors de l’activation d’une nouvelle ligne.

En ce qui concerne les offres via les transporteurs eux-mêmes, un L’offre AT&T Black Friday représentait jusqu’à 700 $ en crédits de factures disponibles pour ceux qui sont passés à l’opérateur, ont acheté un modèle d’iPhone 11 et ont échangé leur ancien téléphone. UNE L’offre Verizon Black Friday était un peu plus généreuse en permettant aux nouveaux clients d’économiser jusqu’à 800 $ lorsqu’ils sont échangés sur un ancien appareil, mais cela nécessite un plan illimité. Quant à T-Mobile, il proposait quatre appareils iPhone 11 gratuits avec quatre nouveaux plans de services illimités à 30 $ / ligne.

Jusqu’à l’arrivée du Black Friday 2020, voici les meilleures offres iPhone 12 disponibles actuellement:

















Offres iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone SE (2020) le Black Friday L’iPhone 11 et l’iPhone SE (2020) peuvent se trouver aux extrémités opposées du spectre de l’iPhone d’Apple, mais les deux devraient être disponibles avec des réductions décentes pendant la période du Black Friday. Walmart a déjà annoncé trois offres qui seront disponibles à partir du 14 novembre. D’autres offres seront probablement confirmées à l’approche du Black Friday, mais voici ce à quoi vous pouvez vous attendre jusqu’à présent: Apple iPhone SE (2020) – 199 $ sur Straight Talk ou Total Wireless (150 $ de rabais)

Carte-cadeau électronique de 450 $ avec activation de l’iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max

Carte-cadeau électronique de 400 $ avec activation de l’iPhone 11 Pour ceux d’entre vous qui cherchent à acheter un iPhone directement auprès d’un opérateur, AT&T propose déjà une offre intéressante qui vous donne jusqu’à 300 $ en crédits de factures appliqués en montants égaux sur 30 paiements mensuels. Cela équivaut à la moitié du prix d’un iPhone 11 de 64 Go, bien qu’il puisse également être appliqué aux modèles de 128 Go et 256 Go.

Si l’iPhone 11 Pro ou Pro Max est plus votre style, Verizon offre une réduction de 350 $ en ligne et jusqu’à 850 $ de réduction lorsque vous échangez un ancien téléphone et activez une nouvelle ligne. Vous pouvez également récupérer les appareils chez AT&T, Best Buy, Target ou même renouvelés chez Amazon.



Comme alternative, Verizon vend l’iPhone SE (2020) gratuitement avec un plan illimité. D’autres transporteurs et détaillants proposent toujours des offres différentes.

Meilleures offres Black Friday 2020 pour iPhone XR et iPhone XS L’iPhone XR et l’iPhone XS ont maintenant quelques années, vous devriez donc vous attendre à des réductions encore plus généreuses. Voir aussi Marvel Unlimited Black Storytellers Comics disponible gratuitement - / Film Walmart, d’une part, a jusqu’à présent confirmé deux offres liées à ces appareils. D’autres offres sont attendues, mais celles ci-dessous seront actives le 14 novembre. Apple iPhone XR – 299 $ sur Straight Talk ou Total Wireless (100 $ de rabais)

Carte-cadeau électronique de 450 $ avec activation de l’iPhone XS ou XS Max sur AT&T, Verizon ou Sprint (en magasin uniquement) Chez les opérateurs américains, vous pouvez déjà trouver d’excellentes offres iPhone XR lorsque vous échangez un smartphone éligible. Les alternatives qui pourraient vous faire économiser plus d’argent incluent les unités iPhone XS et iPhone XR renouvelées, qui peuvent être trouvées entièrement déverrouillées sur Amazon.