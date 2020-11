Meilleures offres iPhone 12 Pro chez Verizon, T-Mobile et AT&T

Quoi de plus sûr que la sortie d’un nouvel iPhone à l’automne? Très peu de choses! Et chacun La sortie d’Apple déclenche une vague de personnes désireuses de mettre à niveau leurs anciens iPhones avec les dernières et meilleures offres d’Apple. Le nouveau L’iPhone 12 Pro n’est pas une offre très convaincante si vous utilisez l’un des modèles 11 Pro, mais pour tous les autres utilisateurs d’iPhone, les mises à niveau qu’il propose sont assez attrayantes. Mais l’iPhone 12 Pro est également cher, il est donc très important de faire une bonne affaire. C’est ce que nous sommes là pour vous aider!

L’iPhone est le smartphone le plus populaire qui soit et il est logique que chaque opérateur et détaillant le vende. Mais cela crée le problème d’avoir trop d’options parmi lesquelles choisir. En réalité, cependant, la plupart des utilisateurs se tourneront probablement vers leur opérateur de choix pour leur prochain iPhone, surtout si le contrat de deux ans qu’ils ont signé lors de l’achat du dernier est sur le point d’expirer. Alors, jetons d’abord un coup d’œil à ce que les trois grands ont à offrir.

Meilleures offres Verizon iPhone 12 Pro

Achetez un iPhone 12 Pro, obtenez-en un gratuitement

La meilleure offre de Verizon pour l’iPhone 12 Pro en ce moment est de vous en offrir un gratuitement ou d’économiser 1000 $ sur un autre iPhone. Bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Vous devez signer un contrat (pour 24 ou 30 mois) pour le premier iPhone 12 Pro et ouvrir une nouvelle ligne pour le deuxième appareil avec un plan illimité. Après cela, 33,33 $ ou 41,66 $ (selon la durée du contrat) seront crédités sur votre compte chaque mois pendant la durée du contrat, totalisant 1000 $ (ou 999,99 $ pour être exact).

Des offres similaires sont disponibles et vous permettront d’économiser 800 $ ou 400 $, selon les plans et les appareils que vous choisissez.

Obtenez jusqu’à 440 $ de réduction sur l’iPhone 12 Pro avec échange



Apple iPhone 12 Pro 128 Go, 5G, A14 Bionic, Système à trois caméras, MagSafe Si vous ne cherchez pas à ouvrir une nouvelle ligne avec Verizon, vous pouvez économiser un bon montant si vous avez un joli téléphone à échanger. L’iPhone 8 et les nouveaux iPhones vous rapporteront le maximum de 440 $, ainsi que certains smartphones Android. Assurez-vous de vérifier le marché de l’occasion avant d’opter pour cette option, car vous pourriez économiser plus d’argent en vendant votre ancien téléphone et en payant le prix fort pour l’iPhone 12 Pro.

Meilleures offres T-Mobile iPhone 12 Pro

Économisez 950 $ lorsque vous échangez un iPhone admissible

La meilleure option d’économies que T-Mobile propose actuellement avec l’iPhone 12 Pro est de vous payer une bonne somme d’argent pour votre ancien iPhone. Malheureusement, le maximum de 950 $ n’est applicable que pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XS Max. Si vous avez la version 64 Go de l’iPhone XS Max, l’affaire est en fait plutôt bonne. Pour seulement 50 $, vous obtenez une mise à niveau dans pratiquement tous les aspects, à l’exception de l’écran légèrement plus petit.

Mais même si vous n’avez pas l’un de ces deux téléphones, les offres d’échange de T-Mobile sont également plus élevées que d’habitude pour les autres modèles, voici la répartition:

Pour économiser 830 $: iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus Pour économiser 530 $: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE 2e génération

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE 2e génération Pour économiser 380 $: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE Pour économiser 230 $: iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3 GS, iPhone 3G, iPhone 1ère génération

Meilleures offres AT&T iPhone 12 Pro

Obtenez jusqu’à 800 $ de rabais avec un échange admissible

La meilleure offre d’AT & T pour un nouvel iPhone 12 Pro comprend également l’échange de votre ancien téléphone. Le transporteur vous paiera jusqu’à 800 $ selon votre appareil. Pour bénéficier de la réduction, le téléphone que vous échangez doit être l’un des suivants et avoir une valeur supérieure à 95 $ une fois que vous avez répondu aux questions sur son état.

Pomme: 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max

8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max Samsung: A71, A71 5G, Fold, Z Fold2 5G, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy S9 + Duos, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 + 5G, Note9, Note10, Note10 +, Note10 + 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Flip 5G

A71, A71 5G, Fold, Z Fold2 5G, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy S9 + Duos, Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 + 5G, Note9, Note10, Note10 +, Note10 + 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G, Z Flip 5G Google: Pixel 4, Pixel 4 XL

Pixel 4, Pixel 4 XL LG: V50 ThinQ, V60 ThinQ 5G

V50 ThinQ, V60 ThinQ 5G AUTRE: Asus Rog Phone2, moto razr, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro 5G McLaren, OnePlus 8 5G, OnePlus 8 Pro

Comme vous pouvez le voir, certains téléphones valent beaucoup moins de 800 dollars, comme le Galaxy S9, par exemple, vous pouvez donc profiter de cette offre assez facilement.

Il convient de noter que l’ouverture d’une nouvelle ligne et l’activation d’un plan de données illimité sont également une condition préalable à l’accord.

