Meilleures offres et ventes de retour à l’école d’Apple, Amazon, Best Buy, Samsung

Les achats de la rentrée scolaire se déroulent plus longtemps que d’autres événements de magasinage plus traditionnels comme Noël, ce qui rend le suivi des meilleures offres beaucoup plus difficile. Eh bien, c’est pour cela que nous sommes là pour vous aider.

Au cours des prochaines semaines, nous parcourirons Internet pour trouver les meilleures offres de rentrée des classes que les principaux détaillants et transporteurs proposent, en les rassemblant toutes en un seul endroit: ici.

Les cueillettes sont encore minces, étant donné qu’il reste encore quelques semaines avant que la plupart des écoles ouvrent leurs portes (virtuelles ou réelles).

Meilleures offres de rentrée sur les produits Apple

Meilleures offres de rentrée chez WalmartMeilleures offres de rentrée scolaire sur Amazon

Achetez un Mac avec jusqu’à 200 $ de réduction et obtenez des AirPods gratuits en plus

Les étudiants ont toujours été une cible de choix pour les produits Apple et les remises sur les MacBook qui se retrouveront dans les salles de classe à travers le pays ne sont pas nouvelles.

Cette année, Apple offre jusqu’à 200 $ de réduction sur ses ordinateurs et adoucit encore davantage l’accord avec une paire d’AirPod. Le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le MacBook Pro 16 pouces sont les trois ordinateurs portables parmi lesquels vous pouvez choisir.

Mais cet accord ne concerne pas uniquement les MacBook. Vous pouvez également obtenir un iMac ou un iMac Pro et obtenir une paire d’AirPods très populaires d’Apple.

Achetez un iPad, économisez jusqu’à 100 $ et obtenez des AirPods gratuits Un accord similaire est en cours avec les iPad, mais avec moins d’économies, car les iPad ne coûtent pas autant que les Mac. Pourtant, même les AirPod en eux-mêmes sont un joli cadeau, donc si vous cherchez à obtenir un iPad comme cadeau de rentrée, il est maintenant temps d’appuyer sur la gâchette.

Meilleures offres de rentrée chez Best Buy

Économisez 125 $ sur le Samsung Galaxy A51

le Le Galaxy A51 est l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme et vous pouvez maintenant l’obtenir auprès de Best Buy encore moins cher que son prix déjà abordable de 400 $. Afin de profiter de l’offre, vous devrez activer une nouvelle ligne avec un opérateur. Si vous êtes un étudiant de première année à l’université, c’est peut-être le bon moment pour le faire de toute façon.

Économisez 300 $ sur le Microsoft Surface Laptop 3

Si vous n’êtes pas dans l’écosystème Apple et que vous avez besoin d’un nouvel ordinateur portable, le Microsoft Surface Laptop 3 est un excellent choix. Bien que Microsoft ne soit pas exactement connu pour son matériel, les ordinateurs portables Surface sont de haute qualité et fonctionnent évidemment très bien avec le système d’exploitation Windows. L’autonomie de la batterie de cet ordinateur portable est plus que suffisante pour vous permettre de passer une journée complète de cours, vous pouvez donc laisser le chargeur à la maison. Et 300 $ n’est pas une petite somme, vous pouvez acheter un tout autre gadget avec.

Économisez 72 $ sur les écouteurs à réduction de bruit Sony WH-1000XM3

Les écouteurs ANC phares de Sony existent depuis un certain temps maintenant, mais ils restent la référence pour une excellente réduction du bruit. Selon les rumeurs, un nouveau modèle sortira bientôt, ce qui explique probablement pourquoi les remises sur ces derniers deviennent de plus en plus courantes. Vous pouvez désormais en acheter une paire pour seulement 278 $.

Économisez 40 $ sur les écouteurs à réduction de bruit Bose 700

Les écouteurs 700 de Bose font actuellement partie des meilleurs casques à réduction de bruit active, rivalisant même avec le WH-1000XM3 de Sony. Ils ont l’air élégant et sonnent incroyablement bien, mais leur prix est supérieur. Si vous les observez depuis un certain temps, vous pouvez désormais économiser 40 $ en les achetant auprès de Best Buy. Ce n’est pas beaucoup, mais bon, 40 $ c’est 40 $.

Économisez 70 $ sur le haut-parleur Bluetooth JBL Boombox 2

Pendant que nous parlons du son, voici quelque chose qui en apporte une tonne: la JBL Boombox 2. Ce haut-parleur Bluetooth sera le cœur de chaque fête que vous organiserez à l’université, quel que soit l’endroit. Parcs, piscines, plages, maisons de fraternité, la Boombox 2 est assez bruyante pour chaque occasion. Cela coûte un joli centime aussi, mais maintenant vous pouvez l’acheter à 70 $ de réduction.

Économisez 15 $ sur le chargeur portable mophie Powerstation de 10000 mAh

Une banque d’alimentation est quelque chose que tout le monde devrait avoir. Il peut charger à peu près n’importe quel appareil et n’ajoute pas beaucoup de poids à votre sac à dos. Mophie est une marque connue sur le marché des accessoires pour smartphones et maintenant son Powerstation de 10000 mAh est de 15 $ de réduction, alors pourquoi ne pas en acheter un et avoir l’esprit tranquille lorsque vous êtes en déplacement.

Économisez 20 $ sur les panneaux 9 de Nanoleaf Rhythm Edition

Nous n’allons pas prétendre que les triangles brillants sont une nécessité pour la rentrée scolaire. Mais ils ont l’air super cool et vous pouvez en combiner autant que vous le souhaitez (ou que vous pouvez vous le permettre) pour donner à votre pièce un look vraiment unique. Ils sont RVB et peuvent être programmés pour s’éclairer selon différents motifs et peuvent être disposés d’innombrables façons, s’adaptant littéralement à n’importe quel environnement.

Meilleures offres de rentrée chez Walmart

Économisez 52 $ sur la tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 po

Besoin d’une tablette pour naviguer sur Internet au lit ou simplement regarder Netflix ici et là? La Galaxy Tab A répondra parfaitement à vos besoins sans nuire à votre portefeuille. Il est bien construit, possède un bel écran et des performances suffisantes pour vos besoins quotidiens. Une tablette de pain et de beurre que vous ne regretterez pas.

Économisez 80 $ sur un ordinateur portable Acer Spin 1 de 11,6 po

Cet ordinateur portable est loin d’être le plus performant, mais si votre enfant retourne à l’école dans une salle de classe virtuelle, il est préférable qu’il ait son propre ordinateur portable. Le prix réduit de 250 $ de l’Acer Spin 1 est une bénédiction dans ce scénario. Il dispose d’un écran tactile qui le rend encore meilleur pour les jeunes qui aiment dessiner avec leurs doigts.

Économisez 30 $ sur le Chromebook 4 de 11,6 po de Samsung

Les Chromebooks deviennent un choix populaire pour les jeunes étudiants en raison de leur prix inférieur et de leur facilité d’utilisation. La fiche technique fera grincer des dents tout passionné de technologie, mais tant que votre Internet est stable, il servira suffisamment bien à votre enfant pour participer à des leçons en ligne et terminer ses devoirs.

Économisez 50 $ sur un ordinateur portable ASUS VivoBook 15,6 po

Bien qu’il y ait encore des coins coupés pour maintenir le prix à seulement 300 $, ce VivoBook est un peu plus musclé grâce au processeur Ryzen 3. Le design est assez agréable, avec des lunettes minces autour de l’écran et un corps élégant qui conviendrait à un appareil beaucoup plus cher. Si vous n’avez pas besoin d’utiliser de logiciel lourd (y compris des jeux), le VivoBook vous conviendra bien.

Économisez 22 $ sur les véritables écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds

Bien que quelque peu éclipsés par les Galaxy Buds +, les Buds d’origine sont toujours une excellente paire d’écouteurs sans fil. Ils offrent un bon son, une autonomie de batterie respectable et ne ressemblent pas à des clones d’AirPods, que pourriez-vous souhaiter de plus? Si vous envisagez cela, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un smartphone Samsung, ce qui fait des Galaxy Buds un ajustement parfait.

Économisez 50 $ sur les véritables écouteurs sans fil Bose SoundSport Free

Les TWE premium de Bose sont également à prix réduit et constituent un excellent choix si vous ne voulez pas sacrifier la qualité sonore simplement parce que vous avez décidé de vous débarrasser des fils de vos écouteurs. Le petit crochet garantit qu’ils restent dans vos oreilles, quelle que soit la force avec laquelle vous bougez, ce qui les rend parfaits pour courir ou s’entraîner. La résistance à l’eau IPX4 est également un ajout intéressant pour ces cas d’utilisation.

Meilleures offres de rentrée scolaire sur Amazon

Tablette Fire 7

La tablette Fire 7 pourrait être réduite de seulement 15 $, mais compte tenu de son faible prix de départ, c’est assez bas. En ce qui concerne les tablettes, c’est assez simple, mais bon, vous n’êtes pas comme si vous recherchiez le luxe à ce prix. Il exécutera très bien les services de streaming et vous permettra de parcourir vos sites Web préférés, peut-être même de jouer à un jeu ou deux, que demander de plus?

Kindle Kids Edition

Les enfants de nos jours ont une assez bonne compréhension des gadgets. Mais ils passent souvent trop de temps à jouer à des jeux ou à regarder des vidéos sur la tablette dont ils disposent. Avec le Kindle Kids Edition, ce n’est pas un problème. La lecture est tout ce qu’il faut. Il est livré avec 2 ans de garantie sans souci, ce qui signifie que si votre enfant le jette dans les escaliers, Amazon le remplacera, sans poser de questions.

Ordinateur portable Acer Swift 3 14 « Thin & Light

L’Acer Swift 3 offre un excellent équilibre entre performances et taille. À 14 pouces, il est facile à transporter et léger, mais en même temps, il contient le processeur mobile Ryzen 7 d’AMD, qui peut gérer beaucoup de choses avec ses 8 cœurs. Il a l’air bien aussi, pas de honte à sortir cet ordinateur portable de votre sac à dos. Les classes sont tenues de retourner dans les salles de classe à un moment donné, non?

Ordinateur portable convertible Lenovo Flex 14 2-en-1

Lenovo parie également sur AMD pour le processeur du Flex 14, mais opte pour le Ryzen 5. un peu plus faible. C’est toujours une puce très décente, mais ce n’est pas le but de cet ordinateur portable. Le Flex a une charnière à 360 degrés qui vous permet de l’utiliser en mode tablette. Ce qui est encore mieux, c’est qu’il est livré avec un stylo que vous pouvez utiliser pour écrire des notes, dessiner ou faire toutes sortes d’autres choses. C’est une fonctionnalité utile pour les étudiants et les enseignants.

Écouteurs sans fil Skullcandy Indy True

Votre enfant veut suivre les tendances et porter une paire d’écouteurs sans fil, mais vous n’avez pas envie de dépenser plus de 100 $ pour eux? Les Skullcandy Indy sont suffisamment à la mode pour satisfaire la vanité de votre enfant et suffisamment abordables pour que vous ne vous sentiez pas mal quand l’un des écouteurs se perd inévitablement.