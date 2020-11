Meilleures offres d’ordinateurs portables Black Friday disponibles maintenant

.

Black Friday 2020: les meilleures réductions sur les ordinateurs portables

Offres Black Friday sur Apple MacBook chez Best Buy, Walmart et Amazon

Comme tous les deux ans, Apple organisera sa propre vente Black Friday, mais nous nous attendons à ce que de nombreuses offres soient également disponibles auprès d’autres détaillants. En fait, Best Buy propose une vente sur plusieurs modèles d’Apple MacBook Pro, donc si vous ne pouvez pas attendre le Black Friday, vous trouverez ci-dessous quelques offres intéressantes.

Offres Black Friday sur les ordinateurs portables de jeu

Parmi les ordinateurs portables Windows les plus chers du marché, les ordinateurs portables de jeu seront fortement réduits le Black Friday. Vous pourrez choisir parmi plusieurs marques qui se concentrent sur les ordinateurs portables de jeu depuis un certain temps, notamment Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI, Razer et plus encore.



HP Omen 15 IPS Full HD, Intel Core i7, 8 Go de RAM, 1 To HDD + 256 Go SSD

Ordinateur portable de jeu mince MSI GF65 120 Hz 15,6 po IPS FHD, Core i7-10750H Hexa-Core jusqu’à 5,0 GHz, GTX 1660Ti 6 Go GDDR6 VR Ready, 8 Go de RAM, 512 Go SSD

Acer Nitro 5 15,6 « IPS Full HD, NVIDIA GTX 1650, Core i5-9300H jusqu'à 4,10 GHz, 8 Go de RAM, 2 To SSD + 2 To SSHD

Ordinateur portable de jeu ASUS TUF VR Ready 15,6 « IPS FHD, AMD Ryzen 7-4800H Octa-Core jusqu’à 4,20 GHz, NVIDIA RTX 2060, 8 Go de RAM, 512 Go SSD + 2 To SSHD

ASUS ROG Zephyrus M GU502GV-BI7N10 Intel i7 Core 9750H / 2,6 GHz – Windows 10 – 16 Go de RAM – 1 To SSD – 15,6 « Full HD – NVIDIA GeForce RTX2060

Lenovo Legion 5 15 « FHD, Intel Core i7-10750H, NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM, 512 Go SSD, Phantom Black, Windows 10

Gateway Ultra Slim Notebook 14,1 », FHD, AMD Ryzen 3 3200U, 4 Go de RAM, 128 Go de SSD

Ordinateur portable de jeu Acer Predator Helios 300 144Hz, 15,6 « 3ms IPS FHD, RTX 2060 OC, i7-10750H 6 cœurs jusqu’à 5,00 GHz, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD

Réductions sur les Chromebooks pour le Black Friday

Nous recommandons fortement à ceux qui recherchent un Chromebook d’attendre le Black Friday, car c’est à ce moment que des entreprises comme Asus, Google, HP, Lenovo et Samsung offrent les plus grosses réductions sur ces ordinateurs portables. Nous nous attendons à de bonnes affaires sur certains des Chromebooks les plus populaires tels que le Pixelbook Go et le Samsung Chromebook Plus v2.



Chromebook Acer 314 Intel Celeron N4020, écran HD de 14 po, LPDDR4 4 Go, eMMC 32 Go

Acer 315 15,6 « HD, 4 Go / 32 Go, Intel Celeron N4000, 4 Go LPDDR4, 32 Go eMMC

Acer Chromebook 311 Intel Celeron N4020, écran HD 11,6 », 4 Go DDR4, 32 Go eMMC

Lenovo Chromebook S330 14 « HD Display, Mediatek MT8173C CPU 4 Go RAM, 32 Go eMMC SSD

Si vous ne prévoyez rien acheter avant le 27 novembre, c’est probablement une bonne idée de commencer à économiser pour le Black Friday, car il y aura des offres folles là-bas. Et puis il y a aussi le Cyber ​​Monday …