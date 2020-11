Meilleures offres de tablettes à attendre le Black Friday

Cet article sera mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles offres Black Friday 2020 sur les tablettes seront disponibles.

La saison des achats est presque arrivée et Amazon Prime Day a offert de très bonnes affaires sur nos gadgets technologiques préférés. Maintenant, Le Black Friday 2020 semble promettre un événement de magasinage encore plus grand, avec quelques offres précoces commençant bien avant la date officielle du Black Friday 2020: le 27 novembre, et d’autres offres sont attendues dans les prochaines semaines.

Si vous souhaitez vous procurer une nouvelle tablette ou un iPad avec une bonne réduction et économiser de l’argent supplémentaire pour les cadeaux de Noël, Black Friday vous donnera cette opportunité avec ses réductions sur les tablettes. Ici, nous avons une liste de quelques premières offres sur les tablettes Black Friday, ainsi que nos attentes sur les autres remises à espérer dans les semaines à venir. Vérifiez-le!

Offres Black Friday sur les tablettes:

Doit-on s’attendre à des réductions sur iPad le Black Friday?



Actuellement, il n’y a pas beaucoup de premières offres du Black Friday sur les iPad, mais nous pouvons nous attendre à de bonnes opportunités de mise à niveau cette année. Habituellement, les appareils Apple se vendent comme des petits pains le Black Friday, plus que tout autre événement non Apple, nous ne nous attendons donc à rien de différent cette année. L’année dernière, de grands détaillants tels que Best Buy, Amazon et Target ont proposé d’excellentes offres Black Friday sur iPad, iPad Pro, iPad mini et iPad Air. Cette année, nous pourrions nous attendre à quelque chose de l’ordre de 30 $ à 50 $ de réduction pour l’iPad 8e génération et encore plus pour l’iPad 2019, qui pourrait se vendre environ 230 $ pour le modèle de base (plus de 100 $ de réduction).

Actuellement, l’iPad 8ème génération est en promotion sur Amazon:

L’iPad Pro, quelle que soit la taille de 11 ou 12,9 pouces, sera très probablement également mis à prix bientôt sur les grands détaillants. Actuellement, nous avons Amazon avec une offre précoce intéressante sur l’iPad Pro:

L’iPad Air et l’iPad mini verraient certainement aussi un peu d’amour pour le Black Friday. Nous nous attendons à ce que Best Buy et Amazon proposent de bonnes affaires sur ces appareils. De plus, les unités renouvelées des années précédentes seront probablement également une très bonne affaire le Black Friday et peuvent vous faire économiser encore plus d’argent. Les iPad renouvelés d’Amazon fonctionnent et ressemblent à un nouvel iPad.

Nous avons ici l’iPad Air 10,5 pouces, renouvelé pour fonctionner et avoir l’air neuf, actuellement réduit de 5% sur Amazon:

Lisez ici pour plus d’offres iPad Black Friday

Offres sur les tablettes Samsung Galaxy pour le Black Friday

Si vous n’êtes pas en Apple iPad, ne vous inquiétez pas, car le Black Friday aura également quelque chose de stocké pour vous. Les tablettes de Samsung sont une excellente option pour l’école et le travail, et les réductions sur elles ont déjà commencé, mais pas pour les modèles les plus récents pour le moment.

Best Buy proposera certainement des offres intéressantes sur les tablettes Samsung Galaxy pour le Black Friday. Nous pouvons nous attendre à quelque chose de l’ordre de 100 $ à 150 $ de réduction sur le puissant Galaxy Tab S6.

La Galaxy Tab S6 Lite est actuellement en promotion. Sur la scène économique, la Galaxy Tab A 10,1 pouces abordable de l’année dernière est également réduite, ce qui vous permet d’économiser 80 USD, tandis que la Galaxy Tab E est réduite de 70 USD.



Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) 10,1 « – 128 Go – Noir

Samsung Galaxy Tab E 9,6 « – 16 Go – Noir

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S5e 10,5 « – 64 Go – Or

De plus, le Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4 pouces est également réduit de 20% sur Amazon:

Le puissant S6 est également à prix réduit sur Amazon en ce moment:

Ventes du Black Friday sur les tablettes Amazon Fire

Les propres tablettes Fire d’Amazon sont une excellente option abordable pour vous ou pour vos enfants. Nous avons vu des réductions intéressantes sur les tablettes Amazon Fire pour Prime Day, et nous pourrions aussi bien nous attendre à ce qu’elles obtiennent également d’excellentes réductions Black Friday, sur Amazon, et même sur certains autres détaillants, tels que Target ou Best Buy. Nous pouvons nous attendre à des remises sur leurs prix d’origine entre 30 et 40%, mais nous devons attendre et voir.

Best Buy organise actuellement une vente au début du Black Friday sur les tablettes Amazon Fire:



Amazon – Fire HD 10 2019 release 10.1 « – Tablette – 32 Go – Noir

Amazon – Fire HD 8 10th Generation 8 « – Tablette – 32 Go – Noir

Amazon – Fire 7 Kids Edition 2019 release 7 « – Tablette – 16 Go – Bleu

Amazon – Fire HD 10 Kids Edition 2019 release 10.1 « – Tablette – 32 Go – Bleu

Amazon offre désormais également de grosses réductions sur les tablettes Fire, et les réductions y varient entre 30 et 50%:

Gardez à l’esprit que d’autres offres précoces du Black Friday vont apparaître dans les semaines suivantes, alors assurez-vous de consulter régulièrement cet article car il sera mis à jour lorsque de nouvelles offres et réductions pour le Black Friday 2020 apparaissent.