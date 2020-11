Meilleures offres de précommande sur l’Apple iPhone 12 Pro Max

le iPhone 12 Pro Max – le plus grand téléphone jamais conçu par Apple – est prêt pour précommande comme le plus petit iPhone 12 mini, apportant un design mis à jour qui ramène des souvenirs au ère de l’iPhone 4. Mis à part le grand nouvel extérieur, la série iPhone 12 est livrée avec des appareils photo grandement améliorés, probablement le chipset de smartphone le plus rapide et le support 5G le plus large et le plus complet sur tous les téléphones.

Quelles sont les meilleures offres sur l’iPhone 12 Pro Max? Une fois que les précommandes ont commencé à rouler, de plus en plus de détaillants ont révélé leurs propres incitations pour les nouveaux téléphones Apple. Vérifie-les:

La meilleure offre de précommande pour iPhone 12 Pro Max va à T-Mobile Offre de précommande gratuite pour iPhone 12 Pro Max de Verizon Quand il s’agit de la iPhone 12 Pro Max, les utilisateurs pourront obtenir le monstre d’Apple pour 27,45 $ / mois après un échange (iPhone 8 et plus) et l’activation de l’appareil sur un plan Verizon Unlimited tandis que les nouveaux clients peuvent obtenir le téléphone pour 22,87 $ par mois pendant 24 mois avec les mêmes termes. Obtenez un iPhone 12 Pro Max ou un iPhone 12 Pro sur Verizon lorsque vous changez, démarrez un nouveau service ou ajoutez une nouvelle ligne combinée à l’achat d’un iPhone 12 Pro Max ou d’un iPhone 12 Pro. Les deux lignes doivent être sur un plan Get More Unlimited.

À partir du 6 novembre, les clients auront la possibilité d’acheter un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max avec un nouveau plan de paiement pour appareil Verizon de 30 mois. Ceci est disponible en plus de l’option de 24 mois.

Apple Music, avec plus de 70 millions de chansons, des milliers de listes de lecture, des sélections quotidiennes des meilleurs experts de la musique au monde, la radio Apple Music révolutionnaire et des fonctionnalités innovantes comme les paroles synchronisées dans le temps, est actuellement inclus, sans frais supplémentaires, dans Get More Unlimited . Et pour ceux qui choisissent Play More Unlimited, Do More Unlimited ou Start Unlimited, vous pouvez toujours obtenir six mois d’Apple Music gratuitement.

Jusqu’à 440 $ de réduction sur l’iPhone 12 Pro Max avec une mise à niveau.

Jusqu’à 350 $ de rabais sur l’iPhone 12 Pro Max lorsque vous échangez un téléphone éligible et choisissez le forfait Select Unlimited.

Code promotionnel Verizon Stream TV gratuit lorsque vous ajoutez un téléphone 4G ou 5G à votre panier et activez l’un des forfaits illimités.

De plus, l’achat de l’iPhone 12 Pro Max vous fera économiser 150 $ sur un iPad ou 100 $ sur une Apple Watch, c’est donc quelque chose à considérer. Voir aussi Mise à jour de la Cop 4, candidate de Mad Max, Reid en tant que Carole Baskin et plus encore - Africadaidly

Offres AT&T iPhone 12 Pro Max Juste comme les offres iPhone 12 Pro, vous pouvez actuellement économiser jusqu’à 700 $ sur l’iPhone 12 Pro Max avec un échange éligible (iPhone 8 et plus) et en activant un plan AT&T Unlimited éligible. Ainsi, les abonnés peuvent obtenir l’iPhone 12 Pro Max pour seulement 399 $ (13,30 $ par mois pendant 30 mois), tandis que l’iPhone 12 Pro est disponible pour 299 $ (10 $ par mois pendant 30 mois). Le prix mensuel reflète le paiement mensuel net, après application du crédit d’échange AT&T jusqu’à 700 $ appliqué sur 30 mois après l’échange du téléphone intelligent éligible d’une valeur d’échange minimale de 95 $. La meilleure offre de précommande pour iPhone 12 Pro Max va à T-Mobile Obtenez deux iPhone 12 Pro Max avec 2 nouvelles lignes de données 5G illimitées pour seulement 100 $ / mois avec échange, pour jusqu’à 950 $ de réduction sur chaque appareil.

Obtenez jusqu’à la moitié de l’iPhone 12 Pro Max (jusqu’à 550 $ de rabais) avec un échange.

De plus, les clients éligibles (clients professionnels également!) Qui utilisent T-Mobile, y compris Sprint, depuis plus de 5 ans, peuvent obtenir une remise de 200 $ sur tout nouvel iPhone lorsqu’ils échangent ou remettent un iPhone actif sur un plan éligible. Cela peut être combiné avec l’offre à moitié prix pour une économie allant jusqu’à 750 $! Ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits des iPhones 5,4 « -6,1 » voudraient certainement opter pour l’iPhone 12 Pro Max. Non seulement il possède le plus grand écran iPhone jamais conçu, mais son capteur d’appareil photo est également le plus grand qu’Apple ait jamais installé dans un téléphone.