Meilleures offres de jeux Black Friday

L’industrie du jeu vidéo est maintenant plus grande que l’industrie du cinéma et l’industrie de la musique réunies, ce qui prouve que le jeu est le divertissement préféré de millions de personnes. Et avec raison. Un billet de cinéma vous procure quelques heures de divertissement tandis qu’un jeu vidéo, bien que généralement plus cher, peut vous procurer des centaines d’heures de joie (et parfois de frustration), ce qui en fait une option bien meilleure.

Les jeux vidéo, cependant, sont assortis de certaines exigences, telles que du matériel et, bien sûr, des jeux. Donc, si vous cherchez à rejoindre le monde du jeu, c’est exactement ce dont vous aurez besoin. Et, bien sûr, le Black Friday est une excellente occasion d’économiser de l’argent en commençant ce nouveau passe-temps ou tout simplement en achetant un cadeau pour quelqu’un qui y est déjà.

Si vous avez jeté un œil au calendrier récemment, vous avez probablement remarqué que ce n’est pas encore le Black Friday. Mais ces jours-ci, les détaillants allongent le plus possible la saison des remises, donc même un mois à l’avance, certaines offres pourraient attirer votre attention. Naturellement, les économies les plus importantes seront réalisées sur le Black Friday lui-même, alors n’espérez pas trop.

Indépendamment de ce que les offres peuvent ou non être, nous serons à la recherche des meilleures et garderons cet article à jour, donc si vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu, continuez à vérifier pour voir ce qui est en vente.

Meilleures offres Black Friday PlayStation

La PlayStation 5 est sur le point de sortir le 12 novembre, la version numérique uniquement à 399,99 $ et la version régulière à 499,99 $. Donc, en ce moment, sur le front de Sony, c’est le calme avant la tempête. Avec sa sortie à quelques semaines du Black Friday, nous n’allons probablement pas voir de remises importantes pour la PlayStation 5, mais les détaillants voudront peut-être se débarrasser des stocks restants de PlayStation 4. Si cela vous suffit, vous pourriez bientôt obtenir une réduction importante. Pour le moment, il y a quelques affaires mineures à conclure.

Obtenez PlayStation 4 à partir de 299 $

Ceux qui souhaitent obtenir une PlayStation 4 dès maintenant peuvent acheter le modèle Slim avec 1 To de stockage chez Best Buy pour 299 $. Pas vraiment une bonne affaire mais toujours assez abordable. Et si vous recherchez la version Pro, Best Buy l’a pour 399 $.

Meilleures offres Black Friday Xbox

La situation chez Microsoft est très similaire à celle de Sony. Les nouvelles consoles Xbox sont sur le point de sortir à peine 2 jours avant les PlayStations, le 10 novembre. La Xbox Series S démarrera à seulement 299 $ et la plus puissante Xbox Series X à 499,99 $. Les réductions sur les consoles Xbox de la génération actuelle sont quasiment inexistantes, probablement parce que le schéma de dénomination déroutant de Microsoft conduit les gens à les acheter par erreur en pensant qu’ils obtiennent la nouvelle version.

Obtenez Xbox One à partir de 299 $

Si, pour une raison quelconque, vous décidez que vous préférez dépenser 300 $ sur une Xbox maintenant plutôt que d’attendre la nouvelle génération, vous pouvez obtenir la Xbox One S d’Amazon ou de Best Buy pour 299 $, et la Xbox One X (maintenant vous voyez d’où vient la confusion que nous avons mentionnée ci-dessus) pour 399 $, mais Best Buy l’a associé à Cyberpunk 2077 dans une variante en édition limitée.

Meilleures offres Black Friday Nintendo Switch

Les choses sont plutôt calmes sur le front de Nintendo et les détaillants semblent garder les remises à distance jusqu’à ce que le Black Friday arrive. Et puisque maintenant un nouveau Switch est attendu dans un avenir imminent, vos choix restent le Switch standard et le Switch Lite.

Obtenez Nintendo Switch à partir de 199 $

Comme vous vous en doutez, la Nintendo Switch Lite est l’option la moins chère des deux. Il s’agit essentiellement d’une version plus portable de la Nintendo Switch, sans les Joy-Cons amovibles et le dock et avec un écran plus petit. Si vous souhaitez profiter de l’expérience Switch complète, votre meilleur choix est le pack Animal Crossing qui coûte 299 $. Vous pouvez obtenir la Nintendo Switch standard pour le même prix, mais pourquoi transmettre le style unique d’Animal Crossing?

Meilleures offres de jeux PC Black Friday

L’industrie du jeu sur PC a actuellement sa propre version majeure: les cartes vidéo de la série RTX 3000 de Nvidia. Ils offrent une grande amélioration des performances et un prix raisonnable qui les ont rendus si populaires que vous pouvez difficilement en mettre la main. Mais en attendant que cette pièce cruciale de votre prochaine mise à niveau soit en stock, vous voudrez peut-être vérifier les autres offres disponibles actuellement dans le monde du jeu sur PC. Nous avons repéré quelques offres qui pourraient vous intéresser!

Économisez 400 $ sur le PC de jeu ABS Gladiator

L’un des effets secondaires des GPU de la série 3000 est que les cartes antérieures deviendront moins chères. Newegg propose un PC de jeu à part entière avec une réduction de 400 $, jusqu’à 1199 $. Il arbore un processeur RTX 2070 super et Intel Core i7 10700F, associé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD. C’est une machine performante, quelle que soit votre apparence. Il est livré avec la garantie de prix de Newegg, ce qui signifie que s’il devient moins cher avant la fin du mois, Newegg vous remboursera automatiquement la différence de prix. Pas besoin d’attendre un mois pour obtenir votre prochaine plate-forme de jeu.

Économisez 370 $ sur l’ordinateur portable de jeu Gigabyte Aorus 7

Si vous recherchez quelque chose de portable, mais puissant, Newegg peut vous faire économiser quelques centaines de dollars dès maintenant. L’Aorus 7 est un ordinateur portable de 17,3 pouces avec un écran de 144 Hz alimenté par un processeur Intel Core i7-10750H et un GPU GeForce RTX 2060. Ce sont des spécifications décentes pour un ordinateur portable et cela vous permettra d’exécuter la plupart des jeux avec des paramètres de qualité décents. L’affichage à taux de rafraîchissement élevé est particulièrement adapté aux titres au rythme effréné comme Fornite et CS: GO.

Économisez 20 $ sur la souris de jeu Logitech G502 SE Hero

Si vous recherchez une souris haute performance sans dépenser plus de 100 $, la G502 est un excellent choix, surtout maintenant avec une réduction de 20 $. Il a à peu près tout ce dont vous avez besoin. Un capteur qui atteint 16 000 dpi, des poids que vous pouvez ajouter ou supprimer pour rendre la souris aussi confortable à utiliser que possible et 11 boutons programmables. Oh, et, bien sûr, RVB. Parce que c’est aussi un must de nos jours.

Économisez 20 $ sur la souris de jeu Razer DeathAdder Essential

La DeathAdder est la souris de jeu économique de Razer, mais elle a toujours le style emblématique de la marque et offre un capteur de 6400 dpi décent. Il est également ergonomique et dispose de 5 boutons programmables que vous pouvez utiliser pour faciliter les choses dans le jeu ou même tout simplement lorsque vous naviguez sur Internet.

Économisez 60 $ sur le clavier de jeu Razer Huntsman

L’association de votre souris Razer avec un clavier Razer n’est que naturelle. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le Huntsman 60 $ moins cher, c’est une bonne affaire! Il est doté de commutateurs optiques cliquables, entourés d’un cadre en aluminium durable, de macros programmables et de l’éclairage RGP essentiel.

Économisez 40 $ sur le clavier de jeu mécanique ROCCAT Vulcan 121 Aimo RGB

Si vous ne pouvez vous contenter que de véritables commutateurs mécaniques, ce clavier attirera peut-être votre attention. ROCCAT est une marque populaire pour les périphériques PC et le Vulcan 121 est un clavier plutôt cool. Les touches sont discrètes et élevées au-dessus des interrupteurs mécaniques transparents qui peuvent s’allumer dans n’importe quelle couleur grâce aux LED intégrées. Avec la réduction actuelle de 25%, le prix de ce clavier est plutôt bon étant donné qu’il s’agit d’un clavier mécanique.