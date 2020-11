Meilleures offres de haut-parleurs Bluetooth Black Friday disponibles maintenant et à venir

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Les haut-parleurs Bluetooth sont l’un des meilleurs moyens de profiter de votre musique préférée sans fil, mais si nous parlons de haut-parleurs intelligents, la valeur est encore plus élevée. Et comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday sont la meilleure période de l’année pour en saisir un, nous avons créé une belle liste d’offres sur certaines des meilleures enceintes Bluetooth disponibles sur le marché.

Lisez aussi:

Réductions Black Friday et Cyber ​​Monday sur les enceintes Bluetooth Bose

Il n’y a pas trop d’offres sur les enceintes Bluetooth Bose avant le Cyber ​​Monday, mais celle qui est disponible vaut la peine d’être exploitée. Le Bose Soundlink Color II est actuellement de 50 $ de rabais sur Amazon et B&H Photo Video sans aucune condition.

Ventes d’enceintes Bluetooth Anker le Black Friday et le Cyber ​​Monday

Les haut-parleurs Bluetooth Anker sont probablement les moins chers du marché, c’est pourquoi les remises que vous verrez sont assez faibles. Quoi qu’il en soit, si vous recherchez juste un haut-parleur Bluetooth très bon marché, les produits Anker offrent un excellent rapport qualité-prix.

Autres offres fantastiques d’enceintes Bluetooth Black Friday et Cyber ​​Monday

Si les marques et enceintes mentionnées ci-dessus n’attirent pas votre attention, peut-être que celles ci-dessous le feront. Nous avons inclus des offres géniales sur Sony, Wonderboom, Sonos et même Marshall.