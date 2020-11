Meilleures offres de caméras Black Friday disponibles maintenant et à venir

Bien qu’il ne soit certainement pas difficile de trouver un appareil photo autonome décent à un prix raisonnable en dehors des périodes promotionnelles comme le récent Prime Day ou le Black Friday imminent, ces événements de vente massifs sont sans aucun doute d’excellentes opportunités pour maximiser vos économies sur certains nouveaux équipements photographiques.

Mieux encore, le détaillant a lancé tôt un tas de ses meilleures offres de vacances sur les équipements Canon, Sony, Nikon, GoPro, Fujifilm et Panasonic, tandis que des marques comme Amazon, Walmart et Target ont emboîté le pas avec un certain nombre de produits tout aussi attrayants. promotions avant de détailler leurs plans Black Friday et Cyber ​​Monday. Parce que la saison des Fêtes sera presque certainement longue et pleine de rabais incroyables, nous visons à mettre à jour continuellement cet espace jusqu’au 27 novembre et au-delà, à mesure que de nouvelles offres seront en vigueur chez les plus grands détaillants du pays. Restez à l’écoute!

Meilleures offres Black Friday sur les appareils photo Canon

Bien que plusieurs offres Best Buy impressionnantes dévoilées la semaine dernière ne soient pas encore disponibles, un certain nombre d’autres ont déjà commencé, sans oublier que Walmart et Amazon peuvent également vous connecter avec un reflex numérique Canon à prix très réduit ou sans miroir plein format au moment de cette écriture.

Malheureusement, si vous avez un budget serré, vous devrez attendre quelques semaines de plus ou regarder d’autres marques pour un appareil photo compact ou instantané abordable.

Caméras Sony en vente pour le Black Friday

Que vous soyez fan des caméras Sony compatibles avec les vlogs ou de ces bêtes sans miroir de la série Alpha absolument époustouflantes (et incroyablement chères), il n’y a vraiment aucune raison de gâcher votre bon dîner en famille de Thanksgiving en recherchant des bonnes affaires avec tous vos proches.

En effet, les meilleures remises de vacances de Best Buy sont déjà en ligne, et des sociétés comme Amazon et Walmart ne font pas que correspondre à ces offres, mais ajoutent également quelques promotions intéressantes à une longue liste d’achats incontournables du Black Friday.

Meilleures remises du Black Friday sur les appareils photo Nikon

Best Buy ne fait pas non plus attendre les fans inconditionnels de Nikon, vendant le reflex numérique D850 à la pointe de la technologie, ainsi que les appareils photo sans miroir Z50 et Z5 légèrement moins impressionnants (et légèrement plus abordables), à des prix imbattables avec près d’un mois. il reste encore à faire jusqu’à ce que toutes les offres Black Friday du détaillant soient mises en ligne.

Dans le même temps, il convient de souligner qu’Amazon, Walmart et Target n’offrent pas de rabais Nikon notables pour le moment, donc si vous êtes intéressé par quelque chose comme le Z6 sans miroir ou le reflex numérique D3500 économique, vous voudrez peut-être attendre le 27 novembre après tout.

Offres Black Friday sur les appareils photo Fujifilm

Fujifilm n’est peut-être pas aussi populaire que Canon, Sony et Nikon parmi les photographes et vidéastes professionnels basés aux États-Unis, mais en ce qui concerne les appareils photo instantanés à très bas prix, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que l’amusant petit Instax Mini 11, en vente en ce moment à un petit mais notable rabais chez Target.

Le FinePix XP140 Best Buy étanche se prépare à réduire de 60 dollars le Black Friday qui ne sera pas beaucoup plus cher non plus, tandis qu’Amazon propose déjà deux modèles sans miroir relativement abordables avec des réductions de 100 et 200 dollars. Et ce n’est qu’un avant-goût de ce qui est à venir.

Appareils photo Panasonic en vente ce Black Friday

Pas d’amour pour les fans de Panasonic de Best Buy avant les vacances? Pas de problème, car Walmart et Amazon ont plusieurs produits Lumix bien évalués en vente à des prix allant d’aussi peu que 140 dollars à 1400 dollars.

Meilleures offres GoPro Black Friday

Sorti il ​​y a plus de deux ans, la caméra d’action GoPro HERO7 n’est peut-être pas au sommet de nombreuses listes de courses de Noël 2020, mais si vous ne souhaitez dépenser que le moins possible pour l’un de ces mauvais garçons, nous ne nous attendons pas pour voir de meilleures offres que ce que Walmart propose actuellement.

Là encore, le plus récent HERO8 coûtera bientôt 299,99 $ dans un « forfait vacances » spécial chez Best Buy, tandis que le HERO9, encore plus récent et plus grand, est à gagner en ce moment à 50 dollars de moins que d’habitude sur Amazon. C’est également là que vous pouvez trouver la GoPro MAX de l’année dernière à un rabais décent de 49 $, mais nous ne serions pas surpris de voir que cela diminue plus tard ce mois-ci, il n’est donc peut-être pas judicieux de se dépêcher.