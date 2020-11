Meilleures offres AirPods pour le Black Friday 2020

Même au plus fort d’une pandémie mondiale, tout le monde semble aimer les vrais écouteurs sans fil, avec les AirPods extravagants d’Apple et les clones chinois bon marché en particulier, qui se révèlent populaires de nos jours, peu importe la saison, la période de l’année et le contexte socio-économique.

Pourtant, il y a un temps et un endroit tas d’endroits idéaux pour ramasser une paire de AirPods de deuxième génération ou AirPods Pro à une remise imbattable, et le moment approche rapidement, avec un certain nombre de grands détaillants et transporteurs américains se préparant sans aucun doute à des Offres du Black Friday jusqu’au 27 novembre.

En parlant d’avant, Amazon nous a peut-être déjà donné un avant-goût de ce qui se prépare chez plusieurs vendeurs dans le cadre de la vaste gamme de produits du géant du commerce électronique. L’événement de vente Prime Day, et en fait, Best Buy, Walmart et B&H Photo Video proposent eux-mêmes des offres intéressantes avant le Black Friday qui pourraient ou non être adoucies à la fin du mois prochain.

AirPods avec étui de chargement, réductions Black Friday

Commercialisée il y a environ un an et demi, la variante d’AirPods la plus abordable d’Apple actuellement en circulation est généralement disponible pour 159 $ la paire. En raison de son âge un peu avancé, une concurrence de plus en plus féroce et un boîtier de charge filaire groupé sans intérêt, nous nous attendons à ce que ce prix catalogue soit considérablement réduit pendant les festivités du Black Friday 2020.

En fait, le modèle d’entrée de gamme des véritables écouteurs sans fil les plus vendus au monde est déjà en vente chez Best Buy, au prix de 99,99 $. C’est un rabais de 60 $. Walmart devrait égaler l’offre de Best Buy après 19 h 00 le 4 novembre. D’autres détaillants pourraient également emboîter le pas dans les heures et jours à venir.



AirPods avec étui de chargement

AirPods avec boîtier de chargement sans fil: offres Black Friday

Le modèle AirPods de milieu de gamme d’Apple est à peu près identique à la version la moins chère des véritables écouteurs sans fil lancés au début de 2019, à l’exception de l’ajout évident de capacités de charge sans fil. Le boîtier plus sophistiqué n’offre aucune amélioration de la durée de vie de la batterie au-delà de la cote d’endurance de 24 heures du modèle filaire, ajoutant néanmoins 40 $ au prix régulier des AirPods de deuxième génération non Pro.

Cela laisse un peu plus de place pour des remises plus importantes, vous ne devriez donc pas être surpris d’entendre qu’Amazon, Best Buy, B&H Photo Video, Target et Walmart facturent tous 40 $ de moins que d’habitude, ce qui ramène essentiellement les AirPods avec boîtier de charge sans fil à le prix typique d’une paire de ces bad boys livrés avec un étui de charge filaire standard.



AirPods avec étui de chargement sans fil

Avant d’appuyer prématurément sur la gâchette, vous voudrez peut-être garder à l’esprit que nous avons en fait vu ce modèle plus profondément réduit dans le passé, il y a donc de très bonnes chances que certains (sinon tous) des détaillants susmentionnés descendent aussi bas que 140 $. ou même 130 $ au Black Friday 2020.

Les AirPods Pro seront-ils en vente pour le Black Friday?

En bref, la réponse à cette question est un oui catégorique. Mieux encore, les AirPods Pro antibruit peuvent déjà être achetés à un prix considérable de 30 USD sur leur prix catalogue de 250 USD auprès d’Amazon et de Target, avec moins d’un mois avant le coup d’envoi technique de la célébration du Black Friday.

La question qui se pose actuellement dans l’esprit de nombreuses personnes est peut-être de savoir s’il est sage d’attendre ou d’éviter le brouhaha des vacances et de commencer tôt à rayer des articles de vos listes de cadeaux de Noël avec une paire d’écouteurs sans fil haut de gamme.





La réponse honnête est que nous n’en avons aucune idée, car nous ne pouvons évidemment pas garantir de meilleures offres d’ici la fin de l’année. Mais pendant très peu de temps, les clients de Verizon ont pu ramener le PDSF susmentionné des AirPods Pro à 187,50 $ le mois dernier, ce qui nous donne naturellement l’espoir que le transporteur et les goûts d’Amazon et de Best Buy pourraient raser jusqu’à 70 $. ou 80 $ de rabais sur le prix régulier de 250 $ à temps pour Thanksgiving.

Conformément à la tradition, Apple lui-même est susceptible de jeter un os aux acheteurs de vacances sous la forme d’une carte-cadeau qui pourrait être associée à la fois aux AirPods Pro et aux AirPod « standard » cette année. La société a vendu les écouteurs non Pro avec une carte-cadeau de 25 $ incluse pour le Black Friday 2019, remarquez, n’offrant aucune offre de vacances pour le modèle haut de gamme sorti en octobre 2019.

Les choses pourraient être différentes cette fois-ci pour des raisons assez évidentes, mais il est difficile de prédire la valeur des promotions imminentes de cartes-cadeaux d’Apple.