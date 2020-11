Meilleures montres intelligentes en 2020 – PhoneArena

Les montres connectées sont devenues beaucoup plus rapides et beaucoup plus utiles au cours des dernières années et certaines se démarquent dans la foule, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. De la populaire Apple Watch avec ses performances rapides et sa grande compatibilité avec l’écosystème iOS, à la gamme de montres intelligentes Samsung avec leur plate-forme Tizen fluide et leur facteur de forme circulaire attrayant. Explorons toutes les options intéressantes qui sont sur la table.

# 1: Apple Watch série 6

Rapide, fonctionnel, indépendant et avec les meilleures applications

L’Apple Watch est la montre intelligente la plus populaire et la série 6 a introduit de nouvelles fonctionnalités notables. Ceux-ci incluent le suivi du sommeil tant attendu, ainsi que la détection du lavage des mains, la surveillance de l’oxygène dans le sang et une gamme de nouvelles options de suivi de la condition physique.

L’Apple Watch excelle dans les principes de base: elle est confortable à porter, ce sont des applications rapides et de base comme la météo qui sont si cruciales pour l’expérience fournissent des informations très précises et précises. Nous aimons également les fonctionnalités de santé et de remise en forme: le moniteur de fréquence cardiaque est extrêmement précis, il donne une ventilation détaillée des entraînements et la fonction ECG est utile. Et bien sûr, le système d’anneaux est idéal pour le fitness et vous aide à rester motivé pour atteindre ces objectifs de fitness chaque jour.

Alternativement, le L’Apple Watch SE est une option plus abordable qui ne dispose pas de certaines des fonctionnalités de la série 6, telles que l’affichage permanent, le suivi de l’oxygène dans le sang et la prise en charge de l’application ECG.

# 2: Huawei Watch GT2

Durée de vie incroyable de la batterie de 2 semaines, design élégant

La Huawei Watch GT2 est une montre intelligente qui surpasse toutes les autres dans un aspect clé: la durée de vie de la batterie. Huawei dit que cela vous durera deux semaines en moyenne, et d’après notre expérience, ce nombre n’est pas loin de la vérité.

Contrairement aux autres montres intelligentes de longue durée qui utilisent un écran monochrome, celle-ci utilise la couleur et elle est également extrêmement bien faite et élégante, surtout si vous optez pour le modèle en acier avec un bracelet en cuir. Il existe en deux tailles, la plus grande de 46 mm est la plus courante, mais il existe également une petite variation.

La bonne nouvelle est qu’il fonctionne à la fois avec Android et iOS, il envoie des notifications rapidement à votre poignet, fonctionne assez bien et il dispose même d’un haut-parleur.

# 3: Samsung Galaxy Watch Active 2

Fonctionne avec Android et iOS, a l’air bien et a le double de la durée de vie de la batterie d’une Apple Watch

Si vous ne voulez pas être lié à l’écosystème Apple mais que vous voulez une véritable montre intelligente confortable à porter, dotée de performances fiables et d’un bel écran, la Galaxy Watch Active 2 est probablement votre meilleur pari.

À un prix plus abordable que l’Apple Watch, il coche toujours la plupart des cases: il est disponible en deux tailles à 40 mm et 44 mm, il dispose d’une version en acier inoxydable plus haut de gamme qui est magnifique, il fonctionne rapidement, dispose d’un excellent suivi automatique de l’entraînement et prend en charge un tas d’activités. Il n’a pas tout à fait le même nombre d’applications que l’Apple Watch, ni l’haptique raffinée de ce portable, mais cela semble être des détails qui ne sont pas si importants.

# 4: Samsung Galaxy Watch 3

Élégant et construit pour durer

La Galaxy Watch 3 présente un design de montre classique haut de gamme et un bracelet en cuir véritable. Il présente également l’un des meilleurs moyens d’interagir avec une montre intelligente: une lunette rotative. Fonctionnant sur le système d’exploitation Tizen de Samsung, la Galaxy Watch 3 est peut-être le meilleur choix pour ceux qui utilisent déjà un téléphone Samsung. Il propose une large gamme d’excellentes applications propriétaires et tierces, ainsi que la prise en charge de l’assistant intelligent Bixby.

La Galaxy Watch 3 propose de nombreuses options de personnalisation du cadran de la montre et peut suivre tous les types d’activités physiques, de la marche et de la natation au yoga. Il est disponible en trois couleurs – noir, argent et bronze, et en deux tailles – 41 mm et 45 mm. En plus du modèle de base doté de Bluetooth, WiFi et GPS, il existe également une variante LTE qui peut passer et recevoir des appels téléphoniques sans avoir besoin d’un smartphone.

# 5: Garmin Vivoactive 4

Grande autonomie et conception robuste

Si vous voulez une montre qui dépassera vos attentes en matière d’autonomie et de fiabilité de la batterie, la Garmin Vivoactive 4 est probablement la montre qu’il vous faut. Il n’a pas l’écran couleur que vous voyez sur les autres montres intelligentes et va à la place avec un écran de type mémoire en pixel transflectif et visible au soleil qui manque de lumière, mais qui est l’ingrédient clé pour la durée de vie de la batterie de plusieurs jours sur la Vivoactive 4. Garmin dit que cette montre durera jusqu’à 8 jours complets en mode smartwatch, contre juste un jour ou deux sur les smartwatches traditionnelles.

De plus, vous apprécierez d’avoir des boutons physiques ici et de ne pas avoir à vous fier uniquement aux gestes de l’écran tactile.

La mise à jour la plus notable de la gamme Vivoactive n’est pas une fonctionnalité unique, mais simplement deux tailles différentes, une plus petite et une plus grande, ce qui facilite le choix de la bonne pour des poignets de tailles différentes. Bien sûr, il existe également quelques nouvelles fonctionnalités utiles et la musique est désormais incluse dans tous les modèles.

# 6: Fossil Gen 5

Le meilleur de Wear OS

Si vous voulez une montre intelligente différente, la Fossil Gen 5 est la meilleure exécutant la plate-forme Android Wear OS de Google. Et oui, vous êtes pardonné de penser que cette plate-forme était morte, mais ce n’est pas le cas et en fait, Google y investira de nouveaux efforts en 2020.

Vous obtenez l’assistant Google à bord ici, qui est toujours l’assistant vocal le plus rapide et le plus compétent, vous obtenez une montre intelligente très élégante et vous obtenez l’ensemble complet des fonctionnalités de surveillance de la fréquence cardiaque, de la condition physique et de la santé que vous attendez d’une smartwatch . Son prix est raisonnablement inférieur à celui de l’Apple Watch et c’est une smartwatch généralement très sympathique.

# 7: TicWatch Pro (2020)

Un champion de la durabilité WearOS avec des écrans à double couche

Le TicWatch Pro (2020) arbore un écran LCD très économe en énergie au-dessus d’un écran AMOLED standard. Grâce à cela, il peut durer jusqu’à 30 jours sur une seule charge, bien que sans utiliser trop l’écran LCD, il a une autonomie assez standard de 2 jours.

Comme il s’agit d’une montre intelligente WearOS, elle est livrée avec un assistant Google intégré et prend en charge toutes les applications proposées par la plate-forme. En outre, il dispose de NFC, de fréquence cardiaque, d’entraînement et de suivi du sommeil, et est conçu pour être durable et étanche.